Valls dona el tret de sortida a la temporada dels calçots
- La Gran Calçotada de Valls en una de les principals cites gastronòmiques de l'any amb 40.000 visitants
- L'IGP Calçot de Valls espera superar els 20 milions de calçots produïts l'any passat
El calçot i la salsa tornen a ser els grans protagonistes a Valls, que celebra aquest diumenge la 44a edició de la Gran Festa de la Calçotada, una de les cites gastronòmiques més populars del calendari i considerada el tret de sortida oficial de la campanya del calçot.
Carrers i places s’omplen de tradició, cultura popular i ambient festiu, amb un ampli programa d’activitats pensat per a tots els públics. L’organització preveu l’arribada de fins a 40.000 visitants, consolidant la calçotada com un dels grans esdeveniments hivernals del país.
Concursos, degustacions i gastronomia
La festa inclou cercaviles, mercat gastronòmic i tastets, la degustació popular, demostracions de coure calçots a la graella i concursos emblemàtics com el de Cultivadors de Calçots, el de Salsa de la Calçotada de Valls i el tradicional Concurs de Menjar Calçots, amb la participació de les colles castelleres de la ciutat.
La zona de degustacions, amb música ambient, se situa de nou a l’aparcament de la Cooperativa, mentre que la demostració de la cuita de calçots torna a l’aparcament de Ca la Mataueta. A més, la festa incorpora iniciatives per rejovenir el públic, com el Calçofest, celebrat al novembre, o l’aplicació Calçoapp, que centralitza restaurants, punts de venda i forns de pa.
Una temporada amb bones perspectives
La celebració arriba en una temporada que els productors de la IGP Calçot de Valls confien que mantingui la tendència a l’alça de l’últim any, quan per primer cop es van superar els 20 milions de calçots produïts.
La bona climatologia i l’empenta de les activitats prèvies fan preveure una producció òptima i una campanya favorable.