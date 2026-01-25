Enlaces accesibilidad
Valls dona el tret de sortida a la temporada dels calçots

  • La Gran Calçotada de Valls en una de les principals cites gastronòmiques de l'any amb 40.000 visitants
  • L'IGP Calçot de Valls espera superar els 20 milions de calçots produïts l'any passat
Dos homes retiren de les brases calçots per ser cuits a la Gran Festa de la Calçotada de Valls v
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

El calçot i la salsa tornen a ser els grans protagonistes a Valls, que celebra aquest diumenge la 44a edició de la Gran Festa de la Calçotada, una de les cites gastronòmiques més populars del calendari i considerada el tret de sortida oficial de la campanya del calçot.

Carrers i places s’omplen de tradició, cultura popular i ambient festiu, amb un ampli programa d’activitats pensat per a tots els públics. L’organització preveu l’arribada de fins a 40.000 visitants, consolidant la calçotada com un dels grans esdeveniments hivernals del país.

La calçotada de Valls obre la temporada amb tradició i nous formats

Concursos, degustacions i gastronomia

La festa inclou cercaviles, mercat gastronòmic i tastets, la degustació popular, demostracions de coure calçots a la graella i concursos emblemàtics com el de Cultivadors de Calçots, el de Salsa de la Calçotada de Valls i el tradicional Concurs de Menjar Calçots, amb la participació de les colles castelleres de la ciutat.

Un grup d'homes prepara un manat de calçots per ser cuits a Valls ACN

La zona de degustacions, amb música ambient, se situa de nou a l’aparcament de la Cooperativa, mentre que la demostració de la cuita de calçots torna a l’aparcament de Ca la Mataueta. A més, la festa incorpora iniciatives per rejovenir el públic, com el Calçofest, celebrat al novembre, o l’aplicació Calçoapp, que centralitza restaurants, punts de venda i forns de pa.

Valls celebra la 44a Calçotada amb un ampli programa festiu i gastronòmic

Una temporada amb bones perspectives

La celebració arriba en una temporada que els productors de la IGP Calçot de Valls confien que mantingui la tendència a l’alça de l’últim any, quan per primer cop es van superar els 20 milions de calçots produïts.

La bona climatologia i l’empenta de les activitats prèvies fan preveure una producció òptima i una campanya favorable.

