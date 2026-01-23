L'AP-7 continuarà tallada a Martorell amb la reobertura parcial d'un carril
- Trànsit preveu obrir un dels tres carrils aquest dissabte mentre s'avalua l'estabilitat del tram
- La C-32 duplica el volum de vehicles i els transportistes reclamen solucions urgents
Aquest dissabte està prevista la reobertura parcial de l'AP-7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia, amb l'obertura d'un dels tres carrils afectats pel tall arran de l'accident ferroviari de Rodalies a Gelida. Els altres dos carrils continuaran tancats mentre els tècnics del Ministeri de Transports tornen a avaluar l'estabilitat del terreny per descartar qualsevol risc d’enfonsament.
Mentrestant, el Servei Català de Trànsit adverteix que, especialment a les hores punta, es continuen registrant retencions importants a l'inici del tall. Per aquest divendres, no es descarta un empitjorament de la circulació, motiu pel qual es recomana planificar els desplaçaments i optar per vies alternatives com l'A-2 o la C-32.
“🚧 Continua el tall de l'AP-7 per les obres a l'altura de Martorell.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 23, 2026
Aquest dissabte s'obrirà un dels carrils i es recomana circular per vies alternatives | @mireiab12 @transit pic.twitter.com/z3Zrxn0mog“
Menys pressió viària malgrat la suspensió de Rodalies
Trànsit constata que aquest divendres les afectacions vinculades a la suspensió del servei de Rodalies són menys importants que en jornades anteriors. Segons el director del SCT, Ramon Lamiel, la mobilitat a la xarxa viària ha augmentat puntualment un 10% respecte a un dia laborable habitual, però amb menys congestions que dijous.
Lamiel ho atribueix al fet que els divendres acostumen a ser jornades de mobilitat més fluixes, en part pel teletreball, i també a la recuperació progressiva del servei ferroviari a totes les línies.
La C-32 absorbeix el gruix del trànsit desviat
Amb les barreres de peatge aixecades, la C-32 ha duplicat la seva intensitat mitjana diària, passant d’uns 60.000 a 120.000 vehicles. Trànsit celebra aquest "drenatge" de vehicles afectats pel tall de l'AP-7, però alerta de l'augment de pressió en altres punts, especialment a l'A-2, al Baix Llobregat.
Pel que fa a l'AP-7, Lamiel ha assegurat que el tall es mantindrà "fins demà segur" i que dissabte es farà una nova avaluació conjunta amb el Ministeri de Transports.
Els transportistes reclamen urgència en la reparació de l'AP-7
Els transportistes de Tarragona denuncien retards, sobrecostos i afectacions a les hores de descans obligatòries a causa del tall de l'AP-7. Alerten que alguns trajectes acumulen retards superiors a dues hores, una situació agreujada també per les incidències a la xarxa ferroviària catalana.
El sector reclama mantenir la gratuïtat de la C-32 mentre durin les obres. El gerent de la Federació de Transportistes, Josep Lluís Aymat, recorda que es tracta d'una autopista amb peatges elevats i assegura que molts camioners es veuen obligats a fer més quilòmetres per evitar el tram afectat de l'AP-7.
De moment, la Generalitat manté obertes les barreres de la C-32, una mesura que els transportistes reclamen que es consolidi fins que es normalitzi la situació.