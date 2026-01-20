EN DIRECTE | Alerta vermella per pluges a Girona
- Busquen un home hauria estat arrossegat amb el seu cotxe per la riera a Palau-Sator
- Alerta per risc de desbordament de rius a l'Alt i Baix Empordà, la Selva i el Gironès
- Tancats diversos accessos a passejos marítims i afectacions al transport amb talls a carreteres
L'episodi de pluges arran de la borrasca Harry està arribant al seu final, però aquest dimarts la situació més crítica s'està concentrant a la zona nord-est de Catalunya. L'episodi de pluges s’intensifica amb l’activació de l’alerta vermella per perill extraordinari a l’Empordà, a la demarcació de Girona. Els rius Onyar i Daró estan en risc de desbordament després d'assolir cabdals molt alts.
Els Bombers de la Generalitat busquen un home que, segons les primeres informacions, hauria estat arrossegat amb el seu vehicle per la riera a Palau-Sator al Baix Empordà.
Hi ha una desena de vies tallades a la circulació i s'han suspès les classes a les zones afectades.
Segueix minut a minut l'evolució del temporal a Catalunya.
-
00:00
Buenas noches, continúa aquí la narración al minuto de la guerra en Ucrania, que este lunes cumple 1.426 días. Aquí puedes leer lo ocurrido en la víspera.
-
00:21
El principal negociador ucraniano dice que las conversaciones con EE.UU. continuarán en Davos
El principal negociador de Ucrania, Orustem Umerov, ha declarado el domingo que las conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre la resolución de la guerra con Rusia, que dura casi cuatro años, continuarán en la inauguración del Foro Económico Mundial esta semana en el balneario suizo de Davos. Umerov, en una carta a Telegram, ha indicado que los dos días de conversaciones en Florida con un equipo estadounidense, que incluye al enviado Steve Witkoff y a Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, se centraron en las garantías de seguridad y un plan de recuperación posbélica para Ucrania.
-
1:23
El principal comandante de Ucrania afirma que Rusia planea un gran aumento en la producción de drones
El principal comandante militar de Ucrania ha afirmado que Rusia no muestra interés en las conversaciones que conduzcan a un acuerdo de paz y, en cambio, está impulsando la producción de armas, incluyendo un objetivo de 1.000 drones al día.
"Por el contrario, observamos un aumento en la intensidad de las acciones militares, un incremento en el número de grupos enemigos ofensivos y un incremento en la producción de armas de ataque, misiles y drones", ha declarado Oleksandr Syrskyi al medio de comunicación digital lb.ua en una entrevista publicada el domingo.
Actualmente, el enemigo produce diariamente 404 'Shaheds' (drones de diseño iraní) de diferentes tipos. Y planea aumentar esa cantidad hasta 1.000 drones al día. El ejército ucraniano, ha afirmado, debe hacer todo lo posible para frustrar estos planes e infligir pérdidas para que el enemigo renuncie a los suyos, así como para crear las condiciones necesarias para dialogar. Nadie va a negociar con una parte débil.
Syrskyi también ha elogiado las tácticas de "ataque profundo" del ejército ucraniano, que ha descrito como "nuestro punto fuerte", lo que se tradujo en 719 objetivos impactados y 15.000 millones de dólares en daños, principalmente a la industria petrolera rusa. Ucrania ha desarrollado rápidamente su capacidad de producción de drones desde que Rusia lanzó la invasión de su vecino más pequeño en febrero de 2022 y espera obtener más avances.
-
4:45
Ucrania continuará las negociaciones de paz con EE.UU. en el Foro de Davos
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha señalado este domingo que su Gobierno seguirá trabajando para presionar a Rusia y una "nueva postura del mundo contra" este país, de cara al Foro de Davos que da comienzo este lunes, 19 de enero, y después de dos días de encuentros de la delegación negociadora ucraniana con representantes estadounidenses en Miami.
"Hoy recibimos informes de nuestra delegación en Estados Unidos (...) Es importante que el equipo ucraniano informe plenamente a la parte estadounidense sobre lo que está sucediendo en Ucrania y sobre los constantes ataques rusos a nuestro sistema energético", ha declarado en un vídeo difundido en redes sociales, donde ha anunciado que "esta semana trabajaremos para lograr esa nueva presión y una postura clara del mundo hacia Rusia" en el marco del citado foro que tiene lugar en Suiza.
El mandatario ucraniano ha asegurado que "tenemos más información sobre los objetivos que Rusia" estaba explorando futuros ataques, antes de insistir en que "todo indica claramente que la diplomacia no es una prioridad" para el Kremlin.
-
8:35
Kaláshnikov moderniza drones para modificar radiofrecuencias ante interferencias enemigas
El consorcio ruso Kaláshnikov, uno de los mayores fabricantes de armas del mundo, presentará por primera vez en la exposición UMEX 2026 de Abu Dabi los drones modernizados Goliath 2.0 y Karakurt 2.0, capaces de modificar sus radiofrecuencias ante las interferencias enemigas. El anuncio, hecho por la corporación en Telegram, señaló que ambos drones tienen como fin recopilar información en la retaguardia enemiga y "buscar, detectar, identificar y seguir objetivos tanto estáticos como en movimiento".
"Están equipados con un sistema de radiocomunicación resistente a las interferencias con algoritmos integrados de cifrado y la capacidad de modificar de modo pseudoaleatorio las frecuencias de trabajo, lo que permite cumplir misiones de observación en condiciones de lucha radioelectrónica", ha señalado Kaláshnikov. El presidente de la corporación, Alan Lúshnikov, explicó a su vez a la agencia rusa TASS que ambos drones "garantizan la transmisión de datos de telemetría, órdenes de la comandancia e imágenes por canales protegidos de comunicación radial y tienen la capacidad de modificar las frecuencias de trabajo radiales en pleno vuelo".
"Esto es algo de gran vigencia en presencia de interferencias en el campo de batalla. Ambos drones cuentan con modernas cámaras diurnas combinadas infrarrojas sobre sostenes con estabilizadores hidráulicos", ha añadido. Kaláshnikov ha señalado que ambos drones están integrados al sistema de intercambio de información entre diversas plataformas para transmitir los datos a la comandancia. (EFE)
-
8:44
El ministro de Energía de Ucrania dice que Kiev implementará proyectos para mejorar la transmisión de electricidad desde el oeste de Ucrania al oriente.
-
9:02
Rusia derriba 92 drones ucranianos sobre seis regiones rusas
Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 92 drones ucranianos de ala fija sobre seis regiones rusas, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche, las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 92 drones ucranianos de ala fija", ha señalado en Telegram el mando castrense ruso.
El mayor número de drones fue derribado sobre la región fronteriza de Bélgorod (31), seguida de Sarátov (29) y Voronezh (25). Un número considerablemente menor fue derribado sobre las regiones de Briansk (3), Tambov (3) y Kursk (1). El gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev, ha confirmado en horas de la mañana el derribo de al menos 24 drones ucranianos sobre esta región.
"La pasada noche, las defensas antiaéreas rusas detectaron y aniquilaron 24 artefactos aéreos sobre cuatro distritos y un municipio de la región de Voronezh", ha escrito en Telegram, donde ha señalado que estos no causaron víctimas ni daños materiales. Ucrania sigue priorizando los ataques contra las refinerías y los depósitos de combustible rusos con el fin de reducir los suministros con destino a la maquinaria de guerra del Kremlin.
Rusia responde con masivos ataques contra el sistema energético ucraniano que han dejado a miles de ucranianos sin calefacción en medio del invierno, con temperaturas de hasta 17 grados bajo cero. (EFE)
-
10:09
Rusia daña una instalación de infraestructura crítica en Járkov
Una instalación de infraestructura crítica ha resultado dañada en Járkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania, por un ataque con misiles rusos, según informó el alcalde el lunes.
"El enemigo atacó una instalación de infraestructura crítica con varios misiles, causando daños significativos", ha declarado el alcalde de Járkov, Ihor Terekhov, en la aplicación de mensajería Telegram. Terekhov no ha dado detalles sobre el tipo de instalación atacada.
-
13:30
PNV afirma que España "no podrá escaquearse" de enviar tropas a Ucrania si hay una misión de paz Esteban afirma que Europa "está asediada" no solo por Putin, sino también por Trump
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado que España "no podrá escaquearse" de enviar tropas a Ucrania si hay una misión de paz en ese país, "que es frontera europea", y ha instado a concienciarse de que Europa "está asediada" no solo por el presidente ruso, Vladímir Putín, sino también por el presidente de EE. UU., Donald Trump, que utiliza los "mismos argumentos", por ejemplo, con Groenlandia.
En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Esteban ha indicado que, "si hay una mayoría de los países más importantes de la UE que bajo determinadas condiciones, un alto el fuego, envían tropas" a Ucrania, "lo que no puede hacer el Estado español es escaquearse y debería hacerlo también".
"Cuando nos hacemos estas preguntas, me da la sensación de que la ciudadanía no es consciente de que aquello es frontera europea y de que aquello no está tan lejos. El pepinazo del misil que envió aquí el otro día Rusia puede llegar perfectamente al otro extremo de la Unión Europea", ha alertado.
A su juicio, en estos momentos, tampoco la gente es "consciente de que Europa está asediada, no solo por Putin que aspira a controlar este europeo como parte de su espacio Lebensraum alemán", ha dicho en referencia al concepto de "espacio vital" de la política imperialista de la Alemania de Adolf Hitler respecto a Europa oriental. (Europa Press)
-
16:10
Rusia ingresó un 23,8% menos por exportaciones de petróleo y gas en 2025
Los ingresos rusos por las exportaciones de petróleo y gas cayeron un 23,8% en 2025 en comparación con 2024, según ha informado este lunes el Ministerio de Finanzas ruso.
Las autoridades rusas vinculan la disminución con la bajada de los precios del petróleo, pero también con la caída de ingresos tras las sanciones estadounidenses de noviembre contra Rosneft y Lukoil, las dos mayores petroleras rusas.
Por otro lado, los ingresos del presupuesto federal, excluyendo el petróleo y el gas, sumaron 28,807 billones de rublos (370.000 millones de dólares), un aumento del 12,6% interanual, algo que se explica por el aumento de los impuestos.
Según estas primeras estimaciones por parte del órgano de finanzas, el gasto del presupuesto federal para 2025 ascendió a 42,928 billones de rublos (552.000 millones de dólares), un 6,8% más que el año anterior. A finales de año, el presupuesto federal registró un déficit de 5,645 billones de rublos (72.000 millones de dólares).
Para los presupuestos de 2026, Finanzas contempló priorizar el gasto militar a costa de subir los impuestos a los ciudadanos. (EFE)
-
16:40
La petrolera húngara MOL comprará las acciones rusas de la serbia NIS
La petrolera húngara MOL han acordado la compra a la rusa Gazpromneft del accionariado mayoritario que posee en la empresa serbia NIS, según ha informado este lunes el Gobierno de Belgrado, en una operación que busca levantar las sanciones contra la compañía de Serbia.
La ministra serbia de Energía, Dubravka Djedovic Handanovic, ha explicado que, además, el Estado serbio, hasta ahora propietario del 29,9% de las acciones, comprará un 5% de las acciones rusas y que socios de Emiratos Árabes Unidos también participarán en el contrato de compraventa, cuya fecha límite de firma es el 24 de marzo.
Djedovic Handanovic dijo que las partes involucradas informarán de ello al Gobierno estadounidense, que introdujo el 9 de octubre sanciones contra NIS para impedir que Rusia utilice los ingresos de la venta de hidrocarburos para financiar la guerra provocada por su invasión de Ucrania. (EFE)
-
21:40
Zelenski advierte que Rusia prepara nuevo ataque a gran escala y pide estar alerta
El presidente ucraiano, Volodimir Zelenski, ha advertido este lunes que Rusia ha preparado un nuevo ataque a gran escala y pidió a los ucranianos estar atentos y reaccionar a todas las alertas aéreas. Zelenski ha asegurado que están "esperando el momento adecuado para llevarlo a cabo".
Además, ha pedido a la población atender a "todas las alertas aéreas" y que "cada región debe estar lista para reaccionar lo más rápido posible y apoyar a la población".
Zelenski ha señalado que ha recibido los informes sobre los planes rusos de los servicios secretos que advirtieron sobre posibles actos de sabotaje así como de ataques a personalidades ucranianas. Además, ha informado que se han aprobado operaciones para fortalecer la defensa.