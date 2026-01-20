Alerta per risc de desbordament de rius a l'Alt i Baix Empordà, la Selva i el Gironès
- Els rius Daró i Onyar registren cabals molt elevats mentre continua plovent al nord-est del país
- Protecció Civil envia un ES-Alert per risc de desbordament de rius al nord-est i se suspenen activitats escolars
Les pluges persistents d’aquest dimarts mantenen en alerta diverses comarques del nord-est de Catalunya pel risc de desbordament de rius. El riu Daró al seu pas per la Bisbal de l’Empordà. De fet, el seu cabal del riu supera els 500 metres cúbics per segon a la Bisbal de l’Empordà i arriba als 191 m³/s a Serra de Daró.
A Girona, l’Onyar ja registren cabals molt alts, i s’apropa als 300 m³/s. També baixen molt plens la Tordera a Fogars de la Selva, amb 230 m³/s, i el Manol a Santa Llogaia d’Àlguema, amb 75 m³/s, segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua. Tot plegat, mentre l’episodi de precipitacions continua actiu.
Carreteres tallades per inundacions
El Servei Català de Trànsit informa que es troben tallades diverses vies a causa de les inundacions. En concret, la C-252 entre Vilabertran i Peralada, la GI-644 a Forallac i la GIV-6546 a Palafrugell. Les autoritats demanen extremar la prudència i evitar desplaçaments innecessaris.
Acumulacions importants de pluja i fort vent
Entre la mitjanit i les set del matí, s’han registrat acumulacions destacades de precipitació. A Palafrugell han caigut 75 litres per metre quadrat, 62 a Castell d’Aro i 61 a Roses i Torroella de Montgrí, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. La precipitació és extensa i moderada, especialment a l’extrem nord-est.
El vent de gregal també s’ha reforçat durant la matinada, amb ratxes de fins a 87 km/h a Portbou i 78 km/h a Barcelona. Segons les previsions, el vent afluixarà al llarg de la tarda.
Enviament de l'alerta als mòbils
Protecció Civil ha enviat un missatge d’alerta ES-Alert als telèfons mòbils dels municipis de l’Alt i Baix Empordà, la Selva i el Gironès per advertir del risc de desbordament de rius i inundacions.
El missatge demana evitar desplaçaments fins a les 17 hores, no apropar-se a les lleres dels rius ni a zones inundables, no baixar a soterranis i, en cas que entri aigua als habitatges, pujar a pisos superiors. També s’han suspès les activitats escolars, esportives i el funcionament dels centres de dia a les zones afectades.