Salvador Illa continuarà un dia més a l'UCI
- Els metges apunten a una patologia inflamatòria d’origen infecciós a la zona lumbar
- Salvador Illa podria estar dues setmanes ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, incloent-hi la rehabilitació
El president de la Generalitat, Salvador Illa, continuarà un dia més a l’UCI de l’Hospital Vall d’Hebron abans del seu pas a planta. Els metges mantenen la prudència mentre acaben d’afinar el diagnòstic definitiu després de l’ingrés de dissabte per dolor lumbar i pèrdua de força a les cames.
“☕️ Illa pateix dolor i pèrdua de força a les cames i estarà ingressat dues setmanes mentre | @ilianaviera— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 19, 2026
👉 Albert Dalmau assumeix les funcions de president mentre duri l'ingrés hospitalari
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/IOf0ffsfir“
Possible patologia inflamatòria
En una entrevista a Catalunya Ràdio el gerent del centre, Albert Salazar, apunta que l’origen dels símptomes seria una patologia inflamatòria. Una de les hipòtesis amb més força és que es tracti d’una infecció localitzada a la zona lumbar, detectada de manera precoç i que ha permès descartar patologies “potencialment més greus”.
Inici del tractament i febre nocturna
Amb les analítiques apuntant en la mateixa direcció, l’equip mèdic ha iniciat un tractament antibiòtic per tractar la possible infecció. Illa ha presentat febre aquesta nit, un element que reforça encara més aquesta línia diagnòstica. Tot i això, ha passat una “bona nit, amb el dolor controlat”, segons Salazar.
Previsió de recuperació
La previsió assistencial es manté: Illa podria estar dues setmanes ingressat, temps que inclourà rehabilitació per recuperar el dèficit motor a les extremitats inferiors. Els metges confien que l’evolució continuarà sent favorable un cop s’estabilitzi la infecció.
Dalmau, president en funcions
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, assumeix les funcions del president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre estigui hospitalitzat. El conseller ha garantit que "el Govern segueix funcionant", i que la resta de membres de l'executiu mantindran la "normalitat" de l'agenda de la Generalitat.