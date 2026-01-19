Enlaces accesibilidad
Salvador Illa continuarà un dia més a l'UCI

  • Els metges apunten a una patologia inflamatòria d’origen infecciós a la zona lumbar
  • Salvador Illa podria estar dues setmanes ingressat a l'Hospital Vall d'Hebron, incloent-hi la rehabilitació
Doctors de la Vall d'Hebron informen de l'estat del president del Govern, Salvador Illa.
Marc Guasch Ferreiro
El president de la Generalitat, Salvador Illa, continuarà un dia més a l’UCI de l’Hospital Vall d’Hebron abans del seu pas a planta. Els metges mantenen la prudència mentre acaben d’afinar el diagnòstic definitiu després de l’ingrés de dissabte per dolor lumbar i pèrdua de força a les cames.

Possible patologia inflamatòria

En una entrevista a Catalunya Ràdio el gerent del centre, Albert Salazar, apunta que l’origen dels símptomes seria una patologia inflamatòria. Una de les hipòtesis amb més força és que es tracti d’una infecció localitzada a la zona lumbar, detectada de manera precoç i que ha permès descartar patologies “potencialment més greus”.

Salvador Illa estarà ingressat unes dues setmanes
Inici del tractament i febre nocturna

Amb les analítiques apuntant en la mateixa direcció, l’equip mèdic ha iniciat un tractament antibiòtic per tractar la possible infecció. Illa ha presentat febre aquesta nit, un element que reforça encara més aquesta línia diagnòstica. Tot i això, ha passat una “bona nit, amb el dolor controlat”, segons Salazar.

Previsió de recuperació

La previsió assistencial es manté: Illa podria estar dues setmanes ingressat, temps que inclourà rehabilitació per recuperar el dèficit motor a les extremitats inferiors. Els metges confien que l’evolució continuarà sent favorable un cop s’estabilitzi la infecció.

Dalmau, president en funcions

El conseller de Presidència, Albert Dalmau, assumeix les funcions del president de la Generalitat, Salvador Illa, mentre estigui hospitalitzat. El conseller ha garantit que "el Govern segueix funcionant", i que la resta de membres de l'executiu mantindran la "normalitat" de l'agenda de la Generalitat.

