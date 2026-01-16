L'Hospital Germans Trias de Badalona estrena sis quirÃ²fans dâ€™alta tecnologia
- Els sis quiròfans nous converteixen l'Hospital de Badalona en un pol d’excel·lència quirúrgica europea
- Can Ruti activa un clúster robòtic únic amb sis quiròfans d’última generació
L’Hospital Germans Trias de Badalona ha fet un salt qualitatiu amb la inauguració de sis nous quiròfans d’alta tecnologia, un avenç que consolida el centre com a referent europeu en cirurgia d’alta complexitat i tecnologia robòtica. Aquesta ampliació forma part d’un nou edifici quirúrgic que incrementa de manera notable la capacitat assistencial del centre.
La inauguració ha anat a càrrec del president de la Generalitat, Salvador Illa, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, la consellera de Salut, Olga Pané i Manuel Szapiro, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.
“🔬 Salvador Illa i Xavier Garcia Albiol inauguren l'ampliació del bloc quirúrgic de l'Hospital @hgermanstrias de Badalona | @RTVECatalunya pic.twitter.com/ehK2cXiURY“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) January 16, 2026
Clúster de robòtica pioner
Els nous espais, desenvolupats en dos anys d’obres, formen part d’una inversió global de 29,6 milions d’euros, dels quals 12,7 milions provenen de fons europeus FEDER i REACT‑UE. Aquesta injecció econòmica ha permès incorporar equipaments de darrera generació i espais adaptats a les necessitats quirúrgiques actuals.
Els sis quiròfans classe A inclouen un clúster de robòtica pioner, amb tres robots quirúrgics contigus, i sales equipades amb TAC i CBCT intraoperatori, que proporcionen imatges d’alta resolució durant les intervencions. Aquests avenços permeten una precisió quirúrgica superior i una millora directa en els resultats per al pacient.
Nova planta d'endoscòpia
L’ampliació s’ha dut a terme en un nou edifici de cinc plantes i 7.000 m², que també incorpora noves àrees de reanimació i circuits quirúrgics més eficients. Paral·lelament, s’ha presentat una nova planta d’endoscòpia digestiva i respiratòria, situada damunt l’edifici polivalent i operativa a partir del febrer.
Amb aquestes infraestructures, Germans Trias reforça el seu paper com a centre d’alta especialització per al Barcelonès Nord i el Maresme, i per a patologies específiques del Vallès i Girona, oferint una atenció de major qualitat a una població d’uns 1,5 milions d’habitants.