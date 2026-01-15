Maria Magdalena al TNC: Ariadna Gil protagonitza un homenatge a les dones silenciades
- El Teatre Nacional de Catalunya estrena el 22 de gener un muntatge que revisita la figura bíblica de Maria Magdalena
- L'obra aborda el patriarcat i les veus de les dones al llarg de la història, amb dramatúrgia de Carme Portaceli
El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) ha presentat aquest dijous Maria Magdalena, una obra que revisita la figura històrica i simbòlica de Maria Magdalena i la connecta amb altres vides de dones silenciades al llarg dels segles.
L'espectacle, amb text de Michael De Cock, dramatúrgia de Carme Portaceli i Inés Boza i direcció de Portaceli, parteix del personatge bíblic com a símbol "de les dones esborrades" i desplega una reflexió sobre com el patriarcat ha fixat relats i conductes envers les dones.
Carme Portaceli ha explicat que la figura de Maria Magdalena ha estat històricament tergiversada:
““Ens han dit que Maria Magdalena era una cosa que no era, i a les dones això ens desperta moltes preguntes”.“
La directora considera que el fet que hagi estat relegada a un segon pla tot i la seva rellevància és "com una petita porta que obre una gruta enorme dins la història i dins un mateix".
Un viatge entre passat i present
L'argument se situa en l'actualitat. La Miriam, una professora que viatja de Brussel·les a Barcelona per fer una conferència sobre Maria Magdalena, deixa enrere la seva filla petita i pren la decisió de divorciar-se. En arribar a l'aeroport, el taxista que l’espera li diu que és Jesús, i a partir d'aquí s'obre un relat que barreja realitat, simbolisme i memòria històrica.
El muntatge és en català, amb fragments en anglès, portuguès i albanès, té una durada de dues hores i està recomanat a partir de 16 anys.
Per a l'actriu Ariadna Gil, l'espectacle demana una actitud oberta per part del públic:
“"És una obra que requereix que l’espectador es deixi portar".“
Maria Magdalena s’estrenarà el pròxim 22 de gener a la Sala Gran del TNC i romandrà en cartell fins al 22 de febrer.