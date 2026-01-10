Pagesos i ramaders continuen mobilitzats
- Es mantenen la majoria de talls de carreteres, tot i que aquest dissabte s'ha aixecat el de l'A-2 a Fondarella, al Pla d'Urgell
- Els manifestants faran diumenge una marxa lenta de tractors a Tarragona i reclamen més implicació al Govern
Les protestes de pagesos i ramaders contra l'acord comercial entre la Unió Europea (UE) i Mercosur i les retallades a les ajudes de la Política Agrària Comuna (PAC) han continuat aquest dissabte per tercer dia consecutiu amb talls a carreteres com l'AP-7 o la C-16 i el bloqueig del port de Tarragona.
Els agricultors convocats per Revolta Pagesa han tallat el pas fronterer amb França al Coll d’Ares, a la C-38, si bé s'ha aixecat abans del migdia el tall de vies a la Fondarella (Lleida), a l'A-2. Continuen tallades, però, l'autopista AP-7 entre Borrassà i Vilademuls (Girona), la C-16 entre Casserres i Berga (Girona), que dóna accés a la Cerdanya, i l'autovia A-27, d'accés al port de Tarragona, i la circulació s'ha restringit per als camions a la N-II entre Bàscara i Pontós, segons el Servei Català de Trànsit.
La mobilització dels agricultors ha provocat durant el dia retencions a la C-16 i també en vies com l'AP-7, amb 18 quilòmetres de cua a primera hora de la tarda. Revolta Pagesa té previst mantenir, almenys, fins dilluns, els talls de carreteres i asseguren que la desconvocatòria de les mobilitzacions passa per acatar el mandat del Parlament en contra de l'acord amb Mercosur. A més a més, es mostren molt decebuts amb l'actuació del conseller d'Agricultura, amb qui es van reunir divendres a la tarda.
A Tarragona, l'accés principal al port per l'autovia A-27 continua tallat per tercer dia consecutiu i hi ha concentrats prop de cent agricultors i una trentena de tractors i furgonetes. La intenció dels agricultors és mantenir fins al dilluns 12 de desembre a la nit la mobilització en aquest punt, on ha disminuït el trànsit de camions prop del 90% aquests dies respecte al mateix període de l'any passat, i després desplaçar-se a altres indrets.
Els pagesos estan oberts a negociar l'entrada i sortida de camions de les empreses químiques i que transporten matèries perilloses, així com d'animals vius, però ja han convocat una marxa lenta de tractors que recorrerà la Rambla Nova de Tarragona i que finalitzarà amb la lectura d'un manifest a la plaça Imperial Tarraco.
Des de Revolta Pagesa interpel·len no només al conseller Ordeig, sinó també al president de la Generalitat Salvador Illa a respondre les inquietuds del sector envers el pacte comercial després de l'ultimàtum que va donar el sector arran de la reunió de divendres a Reus.