Sorteig especial
La Loteria del Nen 2026 a Catalunya: es reparteixen 770 milions d'euros en premis
- La 'Grossa' agracia amb 200.000 euros al dècim
- Comprovar Loteria del Nen 2026: busca el teu número premiat
Els Reis Mags, el tortell… i la Loteria del Nen. Es tracta del segon sorteig de Loteria de les festes de Nadal. La tradició il·lumina aquest 6 de gener, com cada any, i el sorteig extraordinari és el fermall d'un Nadal que poden acabar en premi.
La Loteria del Nen 2026 repartirà un total de 770 milions d’euros en premis, amb 2 milions d’euros per sèrie per al primer premi, és a dir, 200.000 euros per dècim agraciat. La cita és aquest dimarts 6 de gener a les 12.00 hores al Saló de Sortejos de Madrid. I es podrà seguir des de RTVE Play.
Premis destacats
- Primer premi: 2 milions per sèrie (200.000 euros per dècim)
- Segon premi: 750.000 € per sèrie (75.000 euros per dècim)
- Tercer premi: 250.000 € per sèrie (25.000 euros per dècim)
- Altres premis: 20 de 3.500 €, 1.400 de 1.000 €, 5.000 de 400 €, entre d’altres.