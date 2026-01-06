Enlaces accesibilidad
La Loteria del Nen 2026 a Catalunya: es reparteixen 770 milions d'euros en premis

A la província de Girona va caure un bocí del primer premi el 2024
Beatriz Gálvez Garcés

Els Reis Mags, el tortell… i la Loteria del Nen. Es tracta del segon sorteig de Loteria de les festes de Nadal. La tradició il·lumina aquest 6 de gener, com cada any, i el sorteig extraordinari és el fermall d'un Nadal que poden acabar en premi.

Catalunya entre les que menys gasta en la Loteria del Nen

La Loteria del Nen 2026 repartirà un total de 770 milions d’euros en premis, amb 2 milions d’euros per sèrie per al primer premi, és a dir, 200.000 euros per dècim agraciat. La cita és aquest dimarts 6 de gener a les 12.00 hores al Saló de Sortejos de Madrid. I es podrà seguir des de RTVE Play.

Premis destacats

  • Primer premi: 2 milions per sèrie (200.000 euros per dècim)
  • Segon premi: 750.000 € per sèrie (75.000 euros per dècim)
  • Tercer premi: 250.000 € per sèrie (25.000 euros per dècim)
  • Altres premis: 20 de 3.500 €, 1.400 de 1.000 €, 5.000 de 400 €, entre d’altres.
