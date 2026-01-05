Catalunya entre les que menys gasta en la Loteria del Nen
- Catalunya, quarta per la cua en despesa per la Loteria del Nen: 12,96 € per persona
- El Sorteig del Nen 2026 reparteix 770 milions en premis aquest dimarts
Les administracions de loteria viuen cues de darrera hora per comprar dècims del Sorteig Extraordinari del Nen, que se celebra aquest dimarts 6 de gener. El primer premi està dotat amb 2 milions d’euros per sèrie, és a dir, 200.000 euros per dècim, i manté viva la il·lusió després del sorteig de Nadal.
A Catalunya, la despesa mitjana per persona en dècims és de 12,96 euros, gairebé sis euros menys que la mitjana estatal (18,77 euros). Això situa la comunitat com la quarta per la cua, només per davant de Ceuta, Melilla i Balears. La mitjana nacional ha pujat lleugerament respecte a l’any anterior, quan era de 18,20 euros.
Barcelona, entre les més afortunades
Aquesta xifra contrasta la història. Madrid és la ciutat més agraciada amb el Primer Premi (43 ocasions), seguida de Barcelona (38). Les terminacions més freqüents són el 0, que ha sortit 22 vegades, i el 7, amb 14 aparicions. En el sorteig del 2025, el primer premi va ser el número 78.908 i va caure a Lleó.
En canvi, el primer premi de 2024 (94.974) sí que va esquitxar alguna cosa a Catalunya, concretament una desena de municipis catalans, com Corbera de Llobregat, Barcelona, Porqueres, Mataró, Sabadell, Montgat, Sant Vicenç dels Horts, Anglès i Corbera d'Ebre
El sorteig repartirà 770 milions d’euros en premis, amb una emissió total de 1.100 milions i el sistema de Bombos Múltiples al Saló de Sortejos de Loteries i Apostes de l’Estat a Madrid. A més del primer premi, hi haurà un segon premi de 750.000 euros per sèrie i un tercer premi de 250.000 euros per sèrie, a més de milers de premis menors.