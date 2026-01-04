Els exiliats veneçolans celebren a Barcelona la caiguda de Maduro
- La mobilització convocada per diversos col·lectius opositors al règim aplega unes 500 persones a l'Arc de Triomf
- Les entitats confien que després d'una primera fase de transició sigui possible investir Edmundo González com a president
Unes 500 persones, segons la Guàrdia Urbana, s’han concentrat aquest diumenge sota l'Arc de Triomf a Barcelona per celebrar "l'alliberament" de Veneçuela. Així ho esperen des de Vente Venezuela Barcelona, moviment polític de l'opositora María Corina Machado i una de les entitats que ha convocat la mobilització. Confien que la intervenció dels Estats Units dissabte sigui el primer pas per dur a terme un procés de transició que permeti acabar amb 26 anys de règim autoritari, primer amb Hugo Chávez i després amb Nicolas Maduro.
La concentració, convocada també Voluntad Popular, Primero Justicia i l’ONG Un Mundo Sin Mordaza, ha donat suport a l'operació que ha servit per capturar Maduro i la seva esposa, Cilia Flores. Sense entrar en detalls, també s'ha reclamat que un cop se superi el primer tram d'aquesta transició, Edmundo González esdevingui president.
La majoria dels participants eren veneçolans que viuen a Catalunya i que han rebut amb esperança les notícies que arriben del seu país a les últimes hores. El sentiment d'esperança, però, es barreja amb una certa inquietud per la gran incertesa que hi ha a hores d'ara, tenint en compte que no està clar qui acabarà assumint a curt termini la direcció política del país i si el compromís expressat per Donald Trump amb la democratització de Veneçuela serà real o bé se cenyirà a certs interessos econòmics.
Amb tot, els manifestants, justifiquen la intervenció militar dels Estats Units i l'arrest de Nicolás Maduro sota greu acusacions de vincles amb el narcotràfic.
La concentració d'aquest diumenge a la tarda és la tercera que es fa a la capital catalana en poc menys de 24 hores, i la segona que té de punt de trobada l’Arc de Triomf. La cita forma part d'una crida mundial per reivindicar que "ha arribat l’hora de la llibertat" al país llatinoamericà. També hi ha hagut protestes a Amsterdam, Londres, Roma, Berna i Bogotà, així com en ciutats d'Espanya, com ara Valladolid o Tenerife, amb una presència important de la comunitat veneçolana.