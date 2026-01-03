El Govern assegura que els catalans residents a Veneçuela estan bé
- La Generalitat fa una crida a la desescalada del conflicte després de la intervenció militar dels Estats Units
- L'executiu trasllada el suport als esforços de mediació que està fent la Unió Europea per evitar un "conflicte civil"
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, demana "prudència i calma" per evitar que la situació que es viu a Veneçuela després de la intervenció militar dels Estats Units i la captura del president Nicolás Maduro i la seva dona, acabi desembocant en "un conflicte civil". En declaracions als mitjans de comunicació des d'Olot, Dalmau ha assegurat que Veneçuela "mereix un futur millor, en pau, llibertat i democràcia", però ha remarcat que "les solucions sempre han de ser d'acord amb el dret internacional i les Nacions Unides".
Segons Dalmau, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha posat en contacte amb el Casal Català a Veneçuela per assegurar que la comunitat catalana al país estigui sana i estàlvia. El conseller de la Presidència ha dit que a hores d'ara aquesta és la principal preocupació pel Govern i ha dit que treballaran amb el govern espanyol per garantir-la.
Atac sorpresa de matinada
La intervenció militar dels Estats Units s'ha produït de matinada, amb bombardejos contra diversos objectius a Caracas i altres punts estratègics del país. Unes hores més tard, Donald Trumps ha reivindicat l'acció i ha informat que en l'operació també s'ha aconseguit capturar el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i la seva dona i diputada Cilia Flores.
La Generalitat calcula que a Veneçuela hi viuen al voltant de 7.800 catalans, segons dades del padró d’espanyols residents a l’estranger (PERE). La delegació del Govern als Estats Andins, amb seu a Colòmbia, ha contactat amb el Centre Català de Caracas, que ha confirmat que tots els seus membres estan bé.
La Generalitat confia que sigui possible desescalar la situació i que es garanteixi en tot moment el respecte als drets humans i a la legalitat internacional. Al mateix temps, dona suport a la mediació que ha ofert el Govern espanyol i creu que la Unió Europea pot jugar un paper rellevant per buscar una solució al conflicte.