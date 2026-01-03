Enlaces accesibilidad
El Govern assegura que els catalans residents a Veneçuela estan bé

  • La Generalitat fa una crida a la desescalada del conflicte després de la intervenció militar dels Estats Units
  • L'executiu trasllada el suport als esforços de mediació que està fent la Unió Europea per evitar un "conflicte civil"
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, atén els mitjans de comunicació, acompanyat de l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós
Roger Franco

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, demana "prudència i calma" per evitar que la situació que es viu a Veneçuela després de la intervenció militar dels Estats Units i la captura del president Nicolás Maduro i la seva dona, acabi desembocant en "un conflicte civil". En declaracions als mitjans de comunicació des d'Olot, Dalmau ha assegurat que Veneçuela "mereix un futur millor, en pau, llibertat i democràcia", però ha remarcat que "les solucions sempre han de ser d'acord amb el dret internacional i les Nacions Unides".

Segons Dalmau, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, s'ha posat en contacte amb el Casal Català a Veneçuela per assegurar que la comunitat catalana al país estigui sana i estàlvia. El conseller de la Presidència ha dit que a hores d'ara aquesta és la principal preocupació pel Govern i ha dit que treballaran amb el govern espanyol per garantir-la.

Atac sorpresa de matinada

La intervenció militar dels Estats Units s'ha produït de matinada, amb bombardejos contra diversos objectius a Caracas i altres punts estratègics del país. Unes hores més tard, Donald Trumps ha reivindicat l'acció i ha informat que en l'operació també s'ha aconseguit capturar el president de Veneçuela, Nicolás Maduro, i la seva dona i diputada Cilia Flores.

La Generalitat calcula que a Veneçuela hi viuen al voltant de 7.800 catalans, segons dades del padró d’espanyols residents a l’estranger (PERE). ⁠La delegació del Govern als Estats Andins, amb seu a Colòmbia, ha contactat amb el Centre Català de Caracas, que ha confirmat que tots els seus membres estan bé.

La Generalitat confia que sigui possible desescalar la situació i que es garanteixi en tot moment el respecte als drets humans i a la legalitat internacional. Al mateix temps, dona suport a la mediació que ha ofert el Govern espanyol i creu que la Unió Europea pot jugar un paper rellevant per buscar una solució al conflicte.

