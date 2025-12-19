Arrenca l'operació sortida de Nadal amb més vols, trens reforçats i controls policials
- L'Aeroport de Barcelona preveu un 9% més d’operacions respecte al 2024
- Renfe ofereix 696.000 places en trens d'alta velocitat i llarga distància
Barcelona es prepara per a una de les operacions sortida més intenses dels últims anys. Amb l’inici de les vacances de Nadal, milers de catalans aprofiten per viatjar, tant en avió com en tren, cap a destinacions nacionals i internacionals.
Més vols a l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat
L'aeroport preveu 17.217 operacions comercials, un 9% més que el Nadal de 2024 (15.831). Els dies amb més activitat seran el diumenge 28 de desembre (969 vols) i el diumenge 4 de gener (963 vols).
Entre les destinacions més sol·licitades pels viatgers espanyols destaquen els mercats de Nadal europeus, les aurores boreals, ciutats icòniques com Londres, Roma o Nova York, i opcions en auge com Dubai, Abu Dhabi o Turquia.
Segons l'Associació Catalana d'Agències de Viatges (ACAVe), la contractació de viatges creixerà entre un 5% i un 10% respecte al 2024, i el 75% de les agències ha millorat la seva rendibilitat el 2025. A més, el 55% espera vendes entre un 5% i un 15% superiors, consolidant la tendència de reservar amb més de tres mesos d’antelació.
Renfe reforça els trens d'alta velocitat
Renfe ha posat en marxa una programació especial amb més de 696.000 places en trens d'alta velocitat i llarga distància amb origen o destinació Catalunya, entre el 18 de desembre i l'11 de gener.
El corredor Barcelona-Madrid concentra 392.000 places, seguit per les connexions amb la Comunitat Valenciana i Múrcia (119.500), així com Andalusia, Galícia i el sud de França.
Controls policials per garantir la seguretat
Els Mossos d'Esquadra intensificaran els controls a les carreteres per evitar la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Els dispositius seran aleatoris i en qualsevol moment del dia, amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i garantir unes festes segures.