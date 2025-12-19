Enlaces accesibilidad
Crisi social

Els migrants marxen voluntàriament de davant del B9 de Badalona i comença la neteja

  • Els migrants que acampaven davant de l’antic institut de Badalona desmunten les tendes i comencen a marxar voluntàriament
  • El dispositiu policial s’ha relaxat després de la mediació i la brigada de neteja ha iniciat els treballs a la plaça
La Guàrdia Urbana es prepara per desallotjar l'acampada davant del B9 (ACN | Gemma Sánchez Bonel) ACN | Gemma Sánchez Bonel
Beatriz Gálvez Garcés
Els migrants que havien acampat davant de l’antic institut B9 de Badalona han començat aquest divendres al matí a marxar voluntàriament de la plaça. Algunes de les persones acampades s’han traslladat a pocs metres de l’espai, després de desmuntar les tendes de campanya.

Dispositiu policial

Un dispositiu format per unes 15 dotacions de la Guàrdia Urbana de Badalona, amb presència d’antiavalots, s’ha desplegat a partir de les 7 del matí. Els agents han donat marge fins a les 10 hores perquè els migrants abandonessin voluntàriament l’acampada abans de procedir a un nou desallotjament.

A l’hora prevista, la línia policial ha avançat, però la intervenció s’ha aturat després que els mediadors del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya i de la Plataforma Badalona Acull demanessin més temps. La policia ha accedit a la petició i ha retrocedit, relaxant el dispositiu.

Inici de la neteja

Un cop iniciada la sortida voluntària dels acampats, la brigada de neteja municipal ha començat a treballar a la plaça. En aquest espai hi havia una vintena de tendes amb una cinquantena de persones, que feia dues nits que dormien al ras després del desallotjament de dimecres.

Gairebé un centenar de desallotjats del B9 de Badalona passen la nit al ras
Resposta institucional

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va demanar aquest dijous per carta a l’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, l’obertura immediata de l’alberg de Can Bofí Vell per acollir els desallotjats.

L’Ajuntament va descartar aquesta opció al·legant que l’edifici presenta greus deficiències estructurals i va assegurar que treballa amb el Govern per trobar una alternativa per a les persones afectades.

