L'Hospitalet de Llobregat celebra 100 anys com a ciutat
- L'Hospitalet de Llobregat commemora la seva distinció oficial com a ciutat, concedida el 15 de desembre de 1925
- La jornada d’actes institucionals comença amb la visita del rei Felip VI a l’Ajuntament
L’Hospitalet de Llobregat viu aquest dilluns una jornada històrica amb la celebració del centenari del seu reconeixement oficial com a ciutat. El títol va ser concedit ara fa cent anys pel rei Alfons XIII, en un moment clau de creixement demogràfic i transformació urbana.
De poble agrari a gran ciutat metropolitana
En aquest segle de trajectòria, L'Hospitalet ha passat de ser un municipi d'arrels agrícoles a convertir-se en la segona ciutat més poblada de Catalunya. El seu desenvolupament econòmic, industrial i urbanístic ha anat lligat als grans fluxos migratoris del segle XX i a la seva integració dins l’àrea metropolitana de Barcelona.
Des del Centre d'Estudis de L'Hospitalet s’ha treballat per reforçar la identitat pròpia de la ciutat i trencar amb la percepció històrica que la situava com un suburbi de Barcelona, reivindicant el seu paper clau dins el territori.
L’alcalde de L’Hospitalet, David Quirós, ha destacat en una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, els reptes de futur de la ciutat, com ara el Pla del Samontà, un projecte de transformació urbana que afectarà cinc barris històrics i que busca millorar la cohesió social i l’espai públic.
“☕️ L'Hospitalet de Llobregat celebra 100 anys com a ciutat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 15, 2025
🗣️ "Comptar amb el monarca avui és important i parla molt bé de nosaltres", diu l'alcalde David Quirós
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/eEmTzoBeGB“
Visita institucional de Felip VI
Els actes oficials del centenari s'inicien a les 11 hores del matí amb la visita del rei Felip VI a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat. El monarca hi assisteix coincidint amb l'efemèride, cent anys després que el seu besavi atorgués el títol de ciutat al municipi.
“🏙️ Felip VI arriba a L'Hospitalet de Llobregat per celebrar 100 anys com a ciutat visita.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 15, 2025
Visitarà l’Ajuntament i el nou Centre de Transformació Digital La Florida 6.0 | @debbiepss pic.twitter.com/bjL9dTbE3V“
La commemoració del centenari inclou diversos actes institucionals i culturals que s’allargaran al llarg de l’any per posar en valor la història i l’evolució de la ciutat.