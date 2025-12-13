Desmantellada a Catalunya una facció dels 'Trinitarios' amb 19 detinguts i set empresonats
La Policía Nacional i els Mossos d’Esquadra han desmantellat una facció de la banda criminal dels ‘Trinitarios’ establerta a Catalunya. L’operació s’ha saldat amb 19 detinguts, acusats de perpetrar almenys 5 assalts violents amb armes de foc, tràfic de drogues i dues temptatives d’homicidi. Set dels arrestats han ingressat a presó.
“Desmantellem una facció de Trinitarios assentada a Catalunya vinculada amb assalts per encàrrec amb arma de foc i tràfic de drogues.— Mossos (@mossos) December 13, 2025
Fem escorcolls a Barcelona, l’Hospitalet, Esplugues, Sant Boi, Cubelles, Salou i també en cel·les de tres presons.
🤝Investigació amb @policia. pic.twitter.com/i32BeI1jJs“
Robatoris amb violència i tràfic de drogues
Entre els fets més greus hi ha un tiroteig a L’Hospitalet el 8 de juny amb un ferit greu; un atac la nit de Sant Joan a Montigalà, on van disparar contra diverses persones per robar-los joies, causant tres ferits; i el 25 de juny, quan van disparar a un jove que anava en patinet per robar-li. Els assalts es feien per encàrrec, sabent que les víctimes portaven joies, rellotges i diners en efectiu.
El dispositiu policial, desplegat la matinada del 2 de desembre, va mobilitzar més de 300 agents i va incloure 20 entrades i registres simultanis en municipis com Barcelona, L’Hospitalet, Esplugues, Sant Boi, Cubelles i Salou. També es van registrar 7 cel·les en 3 presons amb la col·laboració de funcionaris penitenciaris.
Durant la investigació es van intervenir 5 armes de foc, nombroses armes blanques, estupefaents, 30.000 euros en efectiu, material informàtic i telèfons mòbils. A més, es va trobar simbologia pròpia dels ‘Trinitarios’, com bandanes i colls que indiquen el rang dins l’organització. Els detinguts, homes d’entre 18 i 49 anys, van passar a disposició judicial el 5 de desembre.