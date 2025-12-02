Detinguts 15 membres dels Trinitarios en una macrooperació policial a Catalunya
- Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional desarticulen part de l’estructura de la banda llatina
- Entre el material intervingut hi ha armes de foc, drogues i una armilla policial
La banda llatina Trinitarios, considerada una de les més actives i perilloses en territori espanyol, manté una presència consolidada a Catalunya. Aquest dimarts, una operació conjunta dels Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional ha acabat amb la detenció de 15 dels seus integrants; cinc d'ells ja a la presó per altres delictes.
Entre els arrestats destaca Waltel Yasmani F., àlies Pukita, considerat el principal líder a la zona. Era buscat pels cossos policials i va ser condemnat el 2012 per atacar un jove amb una navalla traçant-li una “x” a l’esquena.
Als detinguts se’ls imputen delictes de pertinença a organització criminal, robatori amb violència, tinença d’armes, tràfic de drogues i homicidi.
No és la primera operació recent contra els Trinitarios a Catalunya. El mes de maig, la policia va detenir a Sabadell un membre buscat per la justícia britànica per l’assassinat d’un jove d’una banda rival.
Vint escorcolls i més de 300 agents mobilitzats
En total, més de 300 agents han participat en una vintena d’escorcolls a les demarcacions de Barcelona i Tarragona. Les entrades s’han fet a Barcelona, Esplugues de Llobregat, L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi, Cubelles i Salou.
Entre el material intervingut hi ha armes de foc, una catana, dos matxets, un bat de beisbol i fins i una armilla dels Mossos. També s’han trobat drogues, diners en efectiu, ordinadors i telèfons mòbils.
Coordinació entre Mossos i Policia Nacional
En l’operatiu hi han intervingut unitats especialitzades com el Grup Especial d’Intervencions, la BRIMO, l’ARRO, la unitat canina, la de drons, policia científica, comandaments de la sala regional i equips d’investigació.
Per coordinar tot el dispositiu s’ha establert un Centre de Coordinació amb responsables de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos i de la Policia Nacional. El cas es manté sota secret d’actuacions.