Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Les notícies de RTVE Catalunya

Elite Taxi torna a paralitzar el centre de Barcelona

  • Uns 3.000 vehicles es concentren a Gran Via amb passeig de Gràcia per reclamar una llei que limiti les VTC com Uber i Cabify
  • Elite Taxi convocarà vaga indefinida si no s'aprova la nova llei contra les VTCabans del mes de març
Taxis tallant els carrils centrals de la Gran Via
Taxis tallant els carrils centrals de la Gran Via ACN
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

El sector del taxi torna a mobilitzar-se, convocat per Elite Taxi, en la seva particular pugna contra les VTC. A Barcelona, la mobilització és massiva: uns 500 taxis bloquegen la Gran Via des de plaça Tetuan fins al carrer Entença, i també el Passeig de Gràcia.

S’han instal·lat més de 300 piquets informatius i, un cop acabada la jornada, els taxistes celebraran una assemblea per decidir noves accions, com una marxa fins a la seu de Foment del Treball.

El portaveu de la plataforma de taxistes, Tito Álvarez, ha amenaçat amb una vaga indefinida del sector si la nova llei que preveu vetar les trajectes urbans a l'àrea metropolitana a les VTC no s'aprova abans de març.

Mobilització del taxi per pressionar el Parlament per aprovar la llei contra les VTC
Mobilització del taxi per pressionar el Parlament per aprovar la llei contra les VTC

Protesta a tot Catalunya

Les concentracions a Barcelona, inclouen aeroports i estacions, per exigir la tramitació de la llei del taxi i més control sobre les plataformes VTC com Uber, Cabify i Bolt. La protesta s’allargarà fins a les 16 hores, amb l'excepció dels trasllats d’urgència, que es faran gratuïtament.

Segons Tito Álvarez l’aturada s’estén des de Figueres fins a Tarragona, passant per la Costa Brava, el Maresme, l’àrea metropolitana, la Costa Daurada i la província de Lleida. La futura llei del taxi, que compta amb el suport de PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP, preveu que l’activitat urbana quedi reservada al taxi i la desaparició progressiva dels VTC amb llicència urbana a Barcelona.

La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, manté que l'executiu acompanyarà la nova llei del taxi que surti del Parlament i ha assegurat que l'objectiu és "clarificar el marc legal, oferir un bon servei i garantir les condicions laborals al sector".

Sense el suport de la resta de sindicats

Tot i la crida a la unitat, la vaga no compta amb el suport de ATC, STAC i PakTaxi, que critiquen la manca de consens i alerten que les protestes afecten negativament els veïns. Uber, per la seva banda, ha denunciat Elit Taxi davant l’ACCO per intent de boicot, al·legant que la convocatòria prohibeix als taxistes associats treballar amb plataformes.

La mobilització d’avui és clau per al sector, que vol demostrar “què passa si el taxi desapareix”, mentre la llei catalana continua en tràmit i es preveu que entri en vigor el 2026. El debat sobre la regulació de les VTC i la competència amb el taxi segueix obert i amb tensions creixents.

Es noticia: