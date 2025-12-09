Elite Taxi torna a paralitzar el centre de Barcelona
- Uns 3.000 vehicles es concentren a Gran Via amb passeig de Gràcia per reclamar una llei que limiti les VTC com Uber i Cabify
- Elite Taxi convocarà vaga indefinida si no s'aprova la nova llei contra les VTCabans del mes de març
El sector del taxi torna a mobilitzar-se, convocat per Elite Taxi, en la seva particular pugna contra les VTC. A Barcelona, la mobilització és massiva: uns 500 taxis bloquegen la Gran Via des de plaça Tetuan fins al carrer Entença, i també el Passeig de Gràcia.
S’han instal·lat més de 300 piquets informatius i, un cop acabada la jornada, els taxistes celebraran una assemblea per decidir noves accions, com una marxa fins a la seu de Foment del Treball.
“🚖 Centenars de taxistes tallen els tres carrils centrals de la Gran Via de Barcelona per denunciar “l’espoli” d’Uber i altres VTC. | @RTVECatalunya pic.twitter.com/VSiYxjO2bT“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 9, 2025
El portaveu de la plataforma de taxistes, Tito Álvarez, ha amenaçat amb una vaga indefinida del sector si la nova llei que preveu vetar les trajectes urbans a l'àrea metropolitana a les VTC no s'aprova abans de març.
Protesta a tot Catalunya
Les concentracions a Barcelona, inclouen aeroports i estacions, per exigir la tramitació de la llei del taxi i més control sobre les plataformes VTC com Uber, Cabify i Bolt. La protesta s’allargarà fins a les 16 hores, amb l'excepció dels trasllats d’urgència, que es faran gratuïtament.
Segons Tito Álvarez l’aturada s’estén des de Figueres fins a Tarragona, passant per la Costa Brava, el Maresme, l’àrea metropolitana, la Costa Daurada i la província de Lleida. La futura llei del taxi, que compta amb el suport de PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP, preveu que l’activitat urbana quedi reservada al taxi i la desaparició progressiva dels VTC amb llicència urbana a Barcelona.
La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, manté que l'executiu acompanyarà la nova llei del taxi que surti del Parlament i ha assegurat que l'objectiu és "clarificar el marc legal, oferir un bon servei i garantir les condicions laborals al sector".
“🏛️ El Govern es compromet a "acompanya" la nova llei del taxi que surti del Parlament.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 9, 2025
🗣️ @SilviaPaneque: "L'objectiu és clarificar el marc legislatiu, oferir un bon servei i garantir condicions laborals adecuades" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/Sp39i4DcIJ“
Sense el suport de la resta de sindicats
Tot i la crida a la unitat, la vaga no compta amb el suport de ATC, STAC i PakTaxi, que critiquen la manca de consens i alerten que les protestes afecten negativament els veïns. Uber, per la seva banda, ha denunciat Elit Taxi davant l’ACCO per intent de boicot, al·legant que la convocatòria prohibeix als taxistes associats treballar amb plataformes.
La mobilització d’avui és clau per al sector, que vol demostrar “què passa si el taxi desapareix”, mentre la llei catalana continua en tràmit i es preveu que entri en vigor el 2026. El debat sobre la regulació de les VTC i la competència amb el taxi segueix obert i amb tensions creixents.