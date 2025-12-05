Trànsit preveu que 460.000 vehicles surtin de Barcelona pel pont de la Puríssima
- El Servei Català de Trànsit activa un dispositiu especial fins dilluns amb l'objectiu d'assolir zero víctimes mortals
- Els camions i vehicles pesants tindran diverses restriccions de circulació a les principals vies del país
El Servei Català de Trànsit (SCT) calcula que uns 460.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15 h d'aquest divendres i la mateixa hora de dissabte, coincidint amb el pont de la Puríssima. De cara al retorn, previst per dilluns, s'estima l'entrada de 250.000 vehicles entre el migdia i mitjanit.
El director del SCT, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la prudència i ha subratllat que l’objectiu del dispositiu és "assolir zero víctimes mortals". Lamiel també ha recordat que els accessos al Parc Natural de Collserola continuen tancats per la pesta porcina africana, tot i que aquesta restricció no afecta la mobilitat general.
La cap de la Comissaria General dels Mossos, Mònica Luís, ha remarcat que la majoria dels sinistres no són accidents inevitables, sinó conseqüència de negligències i imprudències al volant.
El dispositiu del pont —el primer període de gran mobilitat des de l'estiu— estarà actiu del divendres 5 de desembre a les 15 h fins dilluns 8 a les 24 h.
Característiques de la mobilitat durant el pont
Aquest és el primer gran dispositiu amb mobilitat pròpiament hivernal, amb desplaçaments cap a zones de muntanya i estacions d'esquí. A més, es preveuen retencions als voltants de centres comercials per l'inici de les compres de Nadal.
Dues cites destacades també poden generar congestió:
- La Fira de l’Avet d’Espinelves (6 al 14 de desembre).
- El Mercat Medieval de Vic (del 6 al 8 de desembre).
Els accessos per la C-17 i la C-25 poden registrar incidències.
Limitacions per a camions i vehicles pesants
Per millorar la fluïdesa del trànsit, l'SCT aplicarà mesures especials com carrils en sentit contrari, cancel·lació de carrils, regulació d'incorporacions, tancament d'accessos o abalisament de vorals, entre altres.
Els camions no podran circular aquest dilluns per l'AP-7 entre les 17 h i les 22 h, en ambdós sentits, entre Maçanet de la Selva i l’Hospitalet de l’Infant. També s’aplicaran restriccions a altres vies:
- A-2: entre Cervera i Martorell (sentit Barcelona) i entre Martorell i Cornellà.
- B-23, C-31, C-32 sud i C-32 nord.
A més, els vehicles pesants hauran de circular només pel carril dret en alguns trams i no podran avançar entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès a l’AP-7. En aquests trams amb carrils en sentit contrari, tampoc podran superar els 80 km/h.
Dispositiu dels Mossos d'Esquadra
Durant els quatre dies del pont, els Mossos desplegaran 1.425 agents que efectuaran 910 controls repartits per vies principals i secundàries. En concret:
- 293 controls d'alcohol i drogues
- 165 de distraccions
- 129 de seguretat passiva
- 128 de motocicletes
- 123 de velocitat
- 72 de transports
El cos policial disposarà de dos helicòpters amb radar, una avioneta i tres carros-radar operatius a l'A-2 i l'AP-7 a l'Ebre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària, prevenir accidents i minimitzar retencions en les franges punta.