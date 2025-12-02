Junts no veu creïble el "gir de 180 graus de Sánchez" i demana que compleixi tot el pendent
- "Fins llavors seguim igual. Fets, i no sols paraules", insisteixen des del partit de Puigdemont
- ERC qüestiona la credibilitat de Junts i el PP carrega contra les intencions del president
Junts respon a Sánchez. El partit de Puigdemont no veu creïble el "gir de 180 graus" del president del Govern en relació amb el compliment dels seus compromisos, i li exigeix que materialitzi "tot el pendent". Així ho han assenyalat a l'agència Efe fonts de Junts, després que Sánchez hagi fet un gir en el seu discurs i hagi anunciat un paquet de mesures econòmiques per a tractar de reconstruir ponts amb Junts com a soci clau de legislatura.
Serà la líder de la formació al Congrés, Míriam Nogueras, qui oferirà en roda de premsa la resposta oficial des de la seu del partit a Barcelona aquest mateix dimecres al matí.
Junts respondrà oficialment Sánchez aquest dimecres en roda de premsa.
Fonts internes avancen que "res no ha canviat" després de l'entrevista

En dues entrevistes en RAC1 i La 2 Cat, Sánchez ha assumit els seus "incompliments" en determinats compromisos adquirits amb Junts i ha mogut fitxa per a remeiar-ho amb mesures concretes, com un reial decret llei que ha aprovat aquest dimarts el Consell de Ministre per a "flexibilitzar als ens locals i els ajuntaments les inversions financerament sostenibles".
“Serà creïble quan hagi complert tot el pendent“
Per a Junts, aquest gir de Sánchez només "serà creïble quan hagi complert tot el pendent". "Fins llavors seguim igual. Fets, i no sols paraules", han reclamat fonts de la direcció de Junts consultades per EFE.
Rufián acusa Sánchez d’errar el diagnòstic sobre Junts
Les declaracions de Pedro Sánchez aquest dimarts han generat una resposta immediata dins del bloc independentista. El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha estat un dels primers a reaccionar a l’entrevista de Pedro Sánchez al Cafè d’Idees de Ràdio 4 i La 2. Segons Rufián, Junts no va trencar amb el govern espanyol pels "incompliments" dels acords, sinó per "interessos empresarials i ideològics".
@gabrielrufian, d'@Esquerra_ERC, creu que @Junts no ha trencat amb el @PSOE per "incompliments", sinó per "interessos empresarials i ideològics"
El dirigent republicà ha assegurat que “això no ho canviaran ni les lleis ni les bones paraules” i ha advertit que, segons el seu parer, Sánchez confon l’arrel del conflicte polític amb una qüestió de gestió. Les declaracions arriben poc després que el president espanyol hagi anunciat que el Consell de Ministres aprovarà noves mesures pactades amb Junts en finançament local, suport a empreses i regulació de lloguers.
Des del Parlament català, els republicans avisen Sánchez que el crèdit s'acaba.
Rufián acusa Junts de trencar amb el PSOE no per incompliments, sinó per interessos empresarials i ideològics

Feijóo carrega contra Sánchez
Des de l’oposició del govern, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha reaccionat a les paraules del cap de l’executiu. Ha estat especialment crític amb les afirmacions de Sánchez sobre dirigents del seu propi partit. “Dir que no coneix Ábalos o Cerdán és com si jo digués que no sé qui és Tellado”, ha ironitzat.
"Decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado. Acabará queriéndonos convencer de que no conoce ni a su mujer ni a su hermano.
Feijóo ha afegit que, si el relat continua així, "acabarà volent-nos convèncer que no coneix ni la seva dona ni el seu germà", remarcant el que considera una estratègia del president per deslligar-se dels presumptes casos de corrupció de l'exsecretari d'Organització del PSOE i exministre José Luis Ábalos i l'exassessor Koldo García i polèmiques internes.
El PP torna a carregar contra Sánchez.
Núñez Feijóo l'acusa de mentir, de no tenir cap credibilitat i d'estar envoltat de corrupció

Les declaracions creuades arriben en un moment de negociacions delicades entre el govern espanyol i els partits que li donen suport parlamentari.