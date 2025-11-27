Les hipoteques es disparen un 15,3% al setembre fins a nivells de 2009
- La signatura d'hipoteques al setembre a Catalunya s'enfila fins a les 7.864 operacions
- L'import mitjà va ser de 186.902 euros, un 11,42% més i la quantitat més alta registrada per l’època des del 2007
El nombre d’hipoteques constituïdes sobre habitatges a Catalunya va augmentar un 15,3% al setembre respecte al mateix mes de l’any anterior, fins a 7.864 operacions, segons dades de l’INE. A nivell estatal, la pujada va ser del 12,24%, i Catalunya encadena ja 15 mesos consecutius de creixement.
Encara destaca més l'augment de l'import mitjà de les hipoteques contractades. Va pujar fins als 1.469,8 milions d'euros, un 28,44% més que el setembre del 2024, mentre que la quantitat mitjana per hipoteca es va situar en els 186.902 euros, un 11,42% més. És la dada més alta del mes des del 2007, en plena bombolla immobiliària, quan va ser de 188.802 euros de mitjana.
Increment notable respecte al mes anterior
Si es compara amb l’agost, l’ascens és encara més pronunciat: un 36,9% més d’operacions. El capital prestat per a la constitució d’hipoteques sobre habitatges va arribar als 1.469,8 milions d’euros, un 28,44% més que fa un any i un 35,5% més que el mes anterior.
En total, es van constituir 9.759 hipoteques a Catalunya al setembre, amb un desemborsament global de 2.262,18 milions d’euros. D’aquestes, 7.864 van ser sobre habitatges, 83 en solars i 1.777 en altres tipus de finques urbanes, mentre que 35 van correspondre a finques rústiques.
Pel que fa a modificacions, es van registrar 149 subrogacions al creditor, 938 al deutor i 1.261 novacions dins de les 2.348 hipoteques amb canvis. En paral·lel, es van cancel·lar 7.023 préstecs sobre finques, dels quals 5.482 eren d’habitatges.
Per sobre de la mitjana estatal
La signatura d’hipoteques va créixer en totes les comunitats autònomes, amb La Rioja (+33,87%), Murcia (+30,55%) i Cantàbria (+27,30%) al capdavant. Catalunya se situa en la franja alta, mentre que Canàries (+0,16%) i Castella i Lleó (+1,72%) registren els increments més baixos.