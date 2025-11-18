Les dones "treballen gratis" un mes i mig per la bretxa salarial
- CCOO alerta que, al ritme actual, caldran 50 anys per eliminar la desigualtat retributiva
- El sindicat reclama un pacte de cures per dignificar els sectors feminitzats i revertir la precarietat estructural
Des d’aquest dimarts i fins que acabi l’any són, simbòlicament, els dies que les dones treballen de manera gratuïta a conseqüència de la bretxa salarial. En total, un mes i mig. És la distància que separa els sous d’uns i altres de mitjana, segons un informe de Comissions Obreres (CCOO).
L’any 2022 —les últimes dades disponibles— els homes van percebre 6.212,39 euros anuals més que les dones. Una bretxa que, al ritme actual de les polítiques d’igualtat, encara trigaria mig segle a desaparèixer.
“No serà fàcil posar fi a aquesta desigualtat. Encara que fem polítiques d’igualtat al mateix ritme que des del 2007, acabar amb la bretxa requerirà 50 anys”, explica la Mentxu Gutiérrez, secretària de Dones i Igualtat de CCOO a Catalunya.
Sectors infravalorats
El sindicat considera aquesta bretxa una “injustícia” que afecta especialment les feines feminitzades i reclama un pacte de cures per millorar-ne les condicions.
“No seran sectors atractius —com l’educació infantil, la dependència o l’àmbit sociosanitari— si no s’hi reconeix el valor real de les cures i es millora la retribució”, apunta Gutiérrez.
CCOO recorda que, tot i la reducció percentual, la diferència salarial en euros continua estancada i defensa que cal un compromís institucional perquè les tasques de cura deixin de recaure majoritàriament en les dones.