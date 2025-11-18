El Govern evita mullar-se sobre la prohibició d'omplir garrafes a Martorell
- Martorell prohibeix omplir garrafes a les fonts públiques amb multes de fins a 750 euros per lluitar contra els okupes
- El Govern diu que "entén" que la mesura no vulnera la normativa
El Govern català ha evitat pronunciar-se sobre la polèmica decisió de l’Ajuntament de Martorell de prohibir omplir garrafes, ampolles o estris amb aigua de les fonts públiques. La modificació de la normativa municipal, aprovada amb els vots dels regidors de l'actual equip de govern municipal format per Junts i PSC, preveu multes de fins a 750 euros per als infractors.
L'argument emprat per l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, és que aquest tipus de pràctica només la fan les persones que ocupen il·legalment un habitatge.
El Govern no es mulla
La portaveu de l’executiu, Sílvia Paneque, ha assegurat que “entenem que la mesura no va en contra del marc normatiu vigent” i ha afegit que la Generalitat estarà del costat dels ajuntaments per “fer front al fenomen de les ocupacions delinqüencials”. Paneque no ha volgut entrar a valorar si la prohibició és adequada.
“El Govern no es mulla sobre la prohibició d'omplir garrafes d'aigua a Martorell per lluitar contra les ocupacions.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 18, 2025
🗣️ "Entenem que no va contra el marc normatiu vigent"
📲 https://t.co/8yn7pi6vp9 pic.twitter.com/1L1MKduZAe“
La decisió ha generat rebuig entre la ciutadania. La plataforma Aliança per l’accés a l’aigua recull signatures contra una mesura que considera que vol “castigar les persones més humils”. Denuncien que “fa setmanes” que les fonts públiques estan tancades i lamenten que Junts i PSC facin “un pas més enllà” amb aquesta prohibició.
La CUP ja ha anunciat que estudia portar el cas als tribunals: “Esperem que això acabi als jutjats”, ha dit, perquè entenen que la norma persegueix famílies vulnerables que s’abasteixen d’aigua en aquests sortidors. També els comuns han anunciat que portaran al Parlament aquesta mateixa qüestió.