La compravenda d'habitatges bat rècord històric al setembre amb prop de 9.500 operacions
- Els pisos d'obra nova creixen un 16% i assoleixen la millor xifra des de 2010
- Les operacions repunten sobretot a Girona, que en tanca 1.310, un 14% més que el setembre de 2024
Tot i que la crisi de l'habitatge ha disparat el preu dels lloguers a màxims històrics, la compravenda de pisos a Catalunya continua batent rècords.
Després que l'agost passat registrés una lleu davallada de les transaccions, del 0,6% interanual, les dades que aquest matí fa públiques l'INE revelen que el setembre reprèn la bona marxa històrica del darrer juliol, quan es van superar les 10.000 operacions en un mes.
En aquest sentit, el novè mes de l'any assoleix la millor dada de la sèrie històrica, és la segona vegada que passa aquest 2025, i tanca amb 9.491 operacions, una xifra un 6% superior al mateix període del 2024.
El millor setembre quant a pisos nous des de 2010
Del total de transaccions criden l'atenció les vinculades a obra nova. Al setembre es van fer 1.842 operacions relacionades amb pisos nous. Això és un 16,1% més que fa un any i la millor xifra des de setembre de 2010, en plena crisi financera, quan només es van registrar 45 transaccions més que enguany.
Pel que fa a l'habitatge de segona mà, també registra un bon setembre i supera els dos anteriors amb 7.649 operacions. I amb relació a la categoria de mercat, es van vendre gairebé 8.960 pisos en situació d'habitatge lliure mentre que tan sols van ser 533 els pisos protegits.
Les operacions a Girona repunten un 14%
Per demarcacions, totes van experimentar augments respecte al mateix període de l’any anterior, i on percentualment més va créixer va ser a Girona, un 14,21%, amb 1.310 transaccions.
A Lleida, la compravenda de pisos va créixer un 9,2%, fins a 545. Tarragona va registrar una pujada del 6,8% interanual mentre que a Barcelona la pujada va ser més discreta, de prop del 4%, encara que concentra el 65% de l'habitatge venut amb 6.164 operacions.
La febre de la compravenda de pisos també es trasllada al conjunt de l’Estat, on al setembre va créixer un 3,8% interanual amb 63.794 transaccions. Per comunitats autònomes, on més van incrementar-se, percentualment, va ser a Navarra i Andalusia amb un 16% i un 9% respectivament.