El Cinema Truffaut de Girona celebra 25 anys com a referent cultural
- El cinema commemora la celebració amb la preestrena de 'Nouvelle Vague' de Richard Linklater
- L'espai, únic a Girona, ha doblat els espectadors en cinc anys i continua fidel al cinema d'autor
El Cinema Truffaut de Girona celebra 25 anys convertit en un autèntic referent cultural i en una de les poques sales de Catalunya dedicades exclusivament al cinema d'autor i en versió original.
Ubicat al centre de la ciutat, al mateix edifici de l'antic Cinema Modern, el Truffaut va obrir les portes el 17 de novembre de l'any 2000 impulsat pel Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona, que volia garantir una programació estable de cinema d'autor fora de Barcelona.
Per celebrar el quart de segle de vida, el col·lectiu organitza diversos actes commemoratius. El principal té lloc el 18 de novembre al Teatre Municipal de Girona, on es presenta la preestrena de 'Nouvelle Vague', la nova pel·lícula del nord-americà Richard Linklater. El film ret homenatge a la influent escola cinematogràfica francesa de mitjan segle XX a través del rodatge d''À bout de souffle' de Jean-Luc Godard.
Un espai consolidat que ha doblat el nombre d'espectadors
Durant aquests 25 anys, el Truffaut ha resistit a tots els canvis del sector i s'ha consolidat com l'únic cinema operatiu al centre de Girona. Malgrat que l'arribada del cinema digital ha deixat gairebé en desús la sala de projecció original, la seva aposta per la versió original i el cinema independent continua intacta.
En cinc anys ha doblat el nombre d'espectadors, i només en l'última temporada gairebé 44.000 persones han passat per les seves butaques.
El cinema, que pren el nom del crític i cineasta francès François Truffaut, forma part de xarxes europees com Europa Cinemas, PROMIO i CICAE, i és també seu de la Filmoteca de Catalunya a Girona. Una trajectòria que confirma el Truffaut com un espai clau per a la preservació i difusió del cinema d'autor al territori.