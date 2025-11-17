El Govern impulsa kits d'emergència per a casa per fomentar l'autoprotecció i reduir riscos
- Un kit per garantir autonomia durant 72 hores davant apagades, inundacions o confinaments
- La campanya vol fomentar la prevenció i la corresponsabilitat ciutadana sense generar alarmisme
El Departament d'Interior ha presentat la nova campanya de Protecció Civil per promoure que la ciutadania disposi d'un kit d'emergència a casa davant possibles situacions de risc, com apagades elèctriques, inundacions o confinaments.
La consellera Núria Parlon ha destacat que l'objectiu que no es tracta de generar alarmisme sinó de fomentar la prevenció, situant la corresponsabilitat ciutadana al centre per passar d'una actitud "passiva" a "activa".
Què ha d'incloure el kit?
- Aigua (1,5 l per persona i dia)
- Aliments no peribles
- Medicació i farmaciola
- Ràdio i llanterna amb piles
- Documentació i diners en efectiu
- Mòbil i carregador
També cal tenir en compte les necessitats de menors, persones dependents i mascotes. Si a la llar hi ha infants, gent gran o persones amb necessitats especials, s'han de preveure elements específics com bolquers, medicació o aliments adequats. El mateix s’aplica en cas de tenir animals de companyia.
La campanya es difondrà als mitjans de comunicació, al transport públic i amb voluntaris de Protecció Civil, amb el missatge que preparar-se és clau per afrontar emergències.