El Govern impulsa kits d'emergència per a casa per fomentar l'autoprotecció i reduir riscos

  • Un kit per garantir autonomia durant 72 hores davant apagades, inundacions o confinaments
  • La campanya vol fomentar la prevenció i la corresponsabilitat ciutadana sense generar alarmisme
Alguns objectes bàsics del kit d'emergència
Alejandro Laxio García
El Departament d'Interior ha presentat la nova campanya de Protecció Civil per promoure que la ciutadania disposi d'un kit d'emergència a casa davant possibles situacions de risc, com apagades elèctriques, inundacions o confinaments.

La consellera Núria Parlon ha destacat que l'objectiu que no es tracta de generar alarmisme sinó de fomentar la prevenció, situant la corresponsabilitat ciutadana al centre per passar d'una actitud "passiva" a "activa".

Què ha d'incloure el kit?

  • Aigua (1,5 l per persona i dia)
  • Aliments no peribles
  • Medicació i farmaciola
  • Ràdio i llanterna amb piles
  • Documentació i diners en efectiu
  • Mòbil i carregador

També cal tenir en compte les necessitats de menors, persones dependents i mascotes. Si a la llar hi ha infants, gent gran o persones amb necessitats especials, s'han de preveure elements específics com bolquers, medicació o aliments adequats. El mateix s’aplica en cas de tenir animals de companyia.

La campanya es difondrà als mitjans de comunicació, al transport públic i amb voluntaris de Protecció Civil, amb el missatge que preparar-se és clau per afrontar emergències.

