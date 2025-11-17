Alcanar taxa les cases del barranc del Llop que seran enderrocades
- La mesura busca protegir els veïns dels aiguats i reduir els danys potencials
- Els afectats accepten amb resignació i reclamen una compensació adequada
Els veïns del barranc del Llop, a la urbanització l’Estona d’Alcanar Platja, veuen cada vegada més a prop el trasllat a una zona segura. Cada episodi de pluja intensa els deixa al límit: garatges inundats, baixos negats i vehicles malmesos.
En només set anys, ho han patit cinc vegades. Amb la dana de l'octubre a les Terres de l’Ebre, alguns d’ells es van convertir en els primers desplaçats climàtics de Catalunya.
"Volem és viure amb tranquil·litat. Dormir quan plou i no patir", assegura la Mari Carmen, una de les propietàries afectades. Va comprar la casa el juny del 2021 i lamenta que gairebé no l’ha pogut gaudir: “cada dos anys m’inundo”.
Primeres taxacions fetes
Les deu cases residencials situades en aquesta zona de risc seran enderrocades per protegir la integritat dels veïns i renaturalitzar el curs fluvial, reduint els danys potencials en futurs aiguats. Els pèrits municipals ja han taxat sis dels habitatges.
Les valoracions, que serviran de base per negociar les indemnitzacions, haurien de permetre fer efectiu el trasllat abans de la tardor de 2026. Els veïns accepten renunciar a la casa mentre l’acord econòmic sigui just: “Hi estem d’acord, sempre que sigui un preu raonable”, apunten.
Valoracions en quinze dies
L’Ajuntament d’Alcanar es dona quinze dies per tenir els informes de les taxacions. L’alcalde, Joan Roig, ha assegurat que volen avançar “molt ràpidament” en aquesta fase: “després negociarem amb els veïns els preus que en surten”.
Posteriorment, es traslladarà el resultat a la Generalitat perquè contribueixi econòmicament i perquè les famílies “puguin sortir com més aviat millor d’aquesta zona”.