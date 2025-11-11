AENA licitarà el nou pla director del Prat per arrencar l'ampliació el 2029
- El Govern garanteix a ERC i Comuns que l'ampliació es farà amb les "màximes garanties" amb l'entorn
- Els Comuns qualifiquen de "deliri" el pla i ERC reconeix que no serà una línia vermella pels pressupostos
El president d’AENA, Maurici Lucena, ha anunciat que l’operadora aeroportuària licitarà en els pròxims dies el nou pla director de l’aeroport del Prat. Es tracta d'un document imprescindible per iniciar l’ampliació de la infraestructura el 2029. El pla tindrà un cost de 4,45 milions d’euros, molt superior al mig milió habitual, a causa de la complexitat ambiental del projecte.
Objectiu 2024
El document, que es preveu tenir enllestit en un màxim de cinc anys, inclourà assessories tècniques i estudis per garantir que l’ampliació encaixi amb l’entorn de La Ricarda i el Remolar, zones humides protegides per la xarxa Natura 2000. Lucena ha assegurat que el resultat serà un aeroport millor també des del punt de vista ecològic.
El pla director és el primer pas en ferm per arrencar les obres d’ampliació, que inclouen prolongar 500 metres la pista més propera al mar i construir una nova terminal. El projecte global, que s’estendrà fins al 2034, contempla una inversió de 3.200 milions d’euros.
Màximes garanties
El Govern ha valorat "positivament" l'anunci. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha reiterat que l'ampliació es farà "garantint les màximes exigències amb l'entorn". De fet, tres milions d’euros del pressupost del pla es destinaran a les modificacions ambientals.
La tramitació davant la Unió Europea serà clau per garantir la viabilitat del projecte, que busca equilibrar creixement i sostenibilitat, tal com ha recordat Paneque.
Crítiques d'ERC i Comuns
El portaveu del grup dels Comuns, David Cid, ha qualificat de "deliri" la decisió de licitar l'ampliació de l'aeroport, "més tenint en compte com estan actualment les Rodalies". A més, Cid creu que l'ampliació del Prat està "tocada de mort" per l'esmena de Junts i el PP, que aposta per congelar les taxes aeroportuàries, amb un cost d'uns 2.000 milions als comptes d'Aena.
La portaveu del grup parlamentari d'ERC, Ester Capella, ha reiterat el rebuig al projecte. També al Parlament, ha recordat que "no es tracta ampliar, sinó de fer més eficients les infraestructures existents". Ara bé, també ha reconegut que aquesta no serà condició 'sine qua non' a les negociacions sobre els pressupostos.
Precisament, la CUP ha reclamat a ERC i els Comuns que situïn l'ampliació de l'aeroport del Prat com a "línia vermella" en les seves negociacions amb el Govern i "aturin el despropòsit". El PPC creu que el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat "es quedarà a mitges" per culpa del PSC, ERC, Comuns i la CUP.