El Govern defensa l'eficàcia dels cribratges de càncer de mama i ofereix ampliar-los
- Junts demana la compareixença de la consellera de Salut, Olga Pané, al Parlament per "congelar" l'ampliació dels cribratges
- Sílvia Paneque garanteix que no hi haurà limitacions pressupostàries si es decideix modificar les edats actuals
El Govern català ha ratificat que els cribratges de càncer de mama actuals, destinats a dones de 50 a 69 anys amb una periodicitat de dos anys, funcionen correctament i s’ajusten als criteris científics i tècnics establerts a nivell estatal. Així ho ha assegurat la consellera i portaveu, Sílvia Paneque, en resposta a les crítiques del PP sobre la possibilitat d’ampliar el programa.
“🏘️ El Govern defensa el "correcte" funcionament del programa de cribratges de càncer de mama a Catalunya @SilviaPaneque: "No hi haurà cap mena de limitació si s'ha d'ampliar" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/n2YoqGDzyK“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 4, 2025
Ampliació segons recomanacions
La portaveu ha reconegut que, a causa de l’augment de la incidència en dones joves, diverses comunitats valoren reduir el llindar d’edat del cribratge, tal com recomana la Unió Europea. Tot i això, ha subratllat que qualsevol canvi s’hauria de fer a través dels organismes i mecanismes adequats, mantenint els criteris del Ministeri de Sanitat.
Pel que fa a la capacitat de desplegar possibles ampliacions, Paneque ha garantit que no hi hauria limitacions pressupostàries per part del Govern de la Generalitat, sempre que es puguin acordar en els pressupostos de 2026. Així, el compromís econòmic no seria un obstacle per desplegar noves franges d’edat en el cribratge.
Mentrestant, el debat parlamentari continua: JxCat ha demanat la compareixença de la consellera Olga Pané per explicar la situació de les ampliacions del cribratge de càncer de mama i còlon. Els Comuns també exigeixen aclariments sobre l’estat real dels plans i la seva cobertura sanitària.