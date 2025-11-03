Enlaces accesibilidad
Investiguen una escola de Blanes per maltractaments a alumnes amb autisme

  • Professors del centre denuncien companys per agressions físiques i verbals a alumnes
  • Educació admet deficiències en la gestió i reforça la supervisió amb un inspector addicional
Entrada del Centre d'Educació Especial Ventijol de Blanes | ACN
Yael Carrasco
El Centre d’Educació Especial El Ventijol de Blanes, situat a la comarca de la Selva, està sota el focus després de diverses denúncies per presumptes maltractaments a alumnes amb autisme greu. Segons han fet públic alguns professors del centre, hi ha companys que haurien agredit físicament i verbalment estudiants, amb estirades d’orella, bufetades i insults.

El Departament d’Educació assegura que, de moment, no s’han pogut demostrar les conductes denunciades, ja que la primera inspecció ha recollit versions contradictòries dels fets. Tot i això, la conselleria reconeix que s’han detectat mancances en la gestió interna del centre i s’han proposat diverses mesures per millorar-ne el funcionament.

A més, s’ha incorporat un inspector addicional per reforçar el seguiment del cas. Educació ha negat que la inspecció “hagi intentat entorpir les denúncies” i defensa que s’està actuant amb transparència i rigor.

El centre confia en el seu equip

El centre ha declinat fer declaracions i s’ha remès a les explicacions del Departament d’Educació. Segons l'alcalde del municipi, Jordi Hernández, des de El Ventijol i l'AMPA "estan tranquils i confien en la feina dels professionals".

El batlle admet que l'Ajuntament no tenia coneixement de la denúncia fins aquest dilluns quan ha sortit als mitjans i espera els resultats d’una segona inspecció per aclarir els fets.

Protecció als professors que han denunciat

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha atorgat l’estatus d’alertadors a dos dels professors denunciants, en aplicació de la llei de protecció de persones informants. Manifestar comportaments il·lícits pot portar a represàlies en l'àmbit professional i inclús personal.

Malgrat que la denúncia es va fer davant l'ens i no als Mossos d'Esquadra, l'Oficina Antifrau no ha obert una investigació pròpia perquè no té relació amb la corrupció.

