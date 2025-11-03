Investiguen una escola de Blanes per maltractaments a alumnes amb autisme
- Professors del centre denuncien companys per agressions físiques i verbals a alumnes
- Educació admet deficiències en la gestió i reforça la supervisió amb un inspector addicional
El Centre d’Educació Especial El Ventijol de Blanes, situat a la comarca de la Selva, està sota el focus després de diverses denúncies per presumptes maltractaments a alumnes amb autisme greu. Segons han fet públic alguns professors del centre, hi ha companys que haurien agredit físicament i verbalment estudiants, amb estirades d’orella, bufetades i insults.
El Departament d’Educació assegura que, de moment, no s’han pogut demostrar les conductes denunciades, ja que la primera inspecció ha recollit versions contradictòries dels fets. Tot i això, la conselleria reconeix que s’han detectat mancances en la gestió interna del centre i s’han proposat diverses mesures per millorar-ne el funcionament.
Educació obre un expedient a un centre especial de Blanes per presumptes maltractaments a alumnes amb autisme.
Uns docents van denunciar que s'hi produïen agressions verbals i físiques, però no s'han pogut demostrar
➕ Info: https://t.co/Y7rdyN9gvm pic.twitter.com/E03le1VbqC“
A més, s’ha incorporat un inspector addicional per reforçar el seguiment del cas. Educació ha negat que la inspecció “hagi intentat entorpir les denúncies” i defensa que s’està actuant amb transparència i rigor.
El centre confia en el seu equip
El centre ha declinat fer declaracions i s’ha remès a les explicacions del Departament d’Educació. Segons l'alcalde del municipi, Jordi Hernández, des de El Ventijol i l'AMPA "estan tranquils i confien en la feina dels professionals".
El Ventijol manté la confiança en el seu equip tot i la investigació per presumptes maltractaments a alumnes amb autisme.
L'Ajuntament de Blanes espera els resultats d'una segona inspecció per aclarir els fets
El batlle admet que l'Ajuntament no tenia coneixement de la denúncia fins aquest dilluns quan ha sortit als mitjans i espera els resultats d’una segona inspecció per aclarir els fets.
Protecció als professors que han denunciat
L’Oficina Antifrau de Catalunya ha atorgat l’estatus d’alertadors a dos dels professors denunciants, en aplicació de la llei de protecció de persones informants. Manifestar comportaments il·lícits pot portar a represàlies en l'àmbit professional i inclús personal.
Malgrat que la denúncia es va fer davant l'ens i no als Mossos d'Esquadra, l'Oficina Antifrau no ha obert una investigació pròpia perquè no té relació amb la corrupció.