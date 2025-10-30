Els Comuns proposen una llei per frenar la compra especulativa d'habitatge
- Albiach registra una proposició per modificar la llei d'Urbanisme perquè una persona pugui comprar només una casa
- BComú també condiciona els pressupostos de Collboni a un pla d'usos que prohibeixi les compres especulatives
Els Comuns han anunciat el registre d’una proposició de llei al Parlament de Catalunya per donar als ajuntaments eines legals que permetin prohibir les compres especulatives d’habitatge. La presidenta del grup, Jéssica Albiach, ha remarcat que aquesta iniciativa serà una prioritat, independentment de si s’aproven o no els Pressupostos.
Una persona, una casa
La proposta consisteix a modificar la llei d’urbanisme, no la d’habitatge, per evitar possibles recursos al Tribunal Constitucional. El text preveu limitar la compra d’habitatges a una sola unitat per persona, amb excepcions per a familiars directes i segones residències. En el cas de compra d’edificis amb inquilins, s’haurien de respectar els contractes vigents durant entre 5 i 7 anys, i els nous lloguers haurien de mantenir-se dins de l’índex de preus de referència.
Els ajuntaments podrien aprovar plans especials d’habitatge en zones tensionades o en situació d’emergència residencial, com la que es viu actualment a Catalunya. A més, entitats com el Sindicat de Llogateres podrien presentar aquests plans en municipis on el govern local no estigui d’acord amb la prohibició de compres especulatives, obligant el ple municipal a debatre’ls.
Pressió a l'Ajuntament
La presentació s’ha fet a Barcelona, amb la presència del ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, i la líder de BComú a l’Ajuntament, Janet Sanz. Precisament, Sanz ha anunciat que el seu grup també portarà al plenari d'aquest divendres una proposta perquè el govern municipal impulsi un plantejament urbanístic que prohibeixi la compra especulativa d'habitatges, i que serà "condició indispensable" per al seu suport als pressupostos municipals.
"Proposarem a Collboni que desenvolupi ja un planejament urbanístic, un pla d'usos senzill, per prohibir les compres especulatives a la ciutat de Barcelona, perquè ho pot fer", ha dit.