El Govern tanca amb els Comuns la unitat antidesnonaments i el registre de grans propietaris
- Albiach avisa que encara queden qüestions per complir abans d'avançar en les negociacions els pressupostos
- Salvador Illa avança la compra de 170 nous habitatges a InmoCaixa per uns 15 milions d'euros
Nou acord en matèria d'habitatge del Govern de Catalunya i el grup dels Comuns. L'executiu d'Illa s'ha compromès aquest dilluns a impulsar una unitat antidesnonaments i un registre de grans propietaris, mesures imprescindibles, tot i que no les úniques, per continuar negociant els pressupostos del 2026.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, i la líder parlamentària dels comuns, Jéssica Albiach, han escenificat l'entesa.
L'entrada en funcionament de la nova oficina per prevenir desnonaments era un requisit fonamental per abans que acabés l'octubre. Està destinada a reforçar els actuals serveis –habitualment municipals– que presten suport a les persones en situació de vulnerabilitat i que han deixat de pagar el lloguer.
Incorporarà 50 treballadors abans que finalitzi el segon trimestre de 2026 i comptarà amb un pressupost de 39,4 milions d'euros entre 2026 i 2030.
D'altra banda, el registre de grans propietaris d'habitatge, és a dir, aquells que tenen més de cinc immobles, també es farà efectiu: portava encallat des del mes de febrer. Aquests inclou multes d'entre 9.000 i 90.000 euros per als qui no compleixin.
Faltarien, però, segons Albiach, certs pactes vinculats als suplements de crèdit sobre educació, salut i mobilitat que no se n'han complert encara.
Illa: “L’habitatge no és un actiu financer”
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmat l’acord ja al matí en una entrevista al Cafè d'Idees a L2Cat i Ràdio 4 on ha defensat que l’habitatge ha de ser considerat un dret fonamental i no un actiu amb el qual especular. Ha remarcat que el seu govern està disposat a estudiar totes les mesures realitzables per garantir aquest dret.
Illa ha assegurat que el seu executiu és el que “més fa per l’habitatge” i ha destacat les mesures d’intervenció del mercat per controlar els preus. Ha insistit que no hi ha solucions màgiques, però que cal actuar amb determinació per evitar que l’habitatge esdevingui un bé de luxe.
El president ha deixat clar que l’objectiu és prioritzar el dret a l’habitatge per sobre dels interessos financers. Ha reconegut que rebrà crítiques, però ha reiterat la seva voluntat d’escoltar propostes i avançar cap a un model més just i inclusiu.
Nou paquet d'InmoCaixa
En aquest sentit, ha avançat que el govern adquirirà el 13 de novembre un nou paquet d'habitatges d'InmoCaixa per 15 milions d'euros. En total haurà sumat per 843 milions per aquesta via.
El president de la Generalitat ha anunciat que comprarà un nou lot de 170 de pisos d'aquesta companyia, en aquest cas a Banyoles, Lleida i Mollet on s'han denunciat casos d'assetjament perquè els inquilins marxin dels seus habitatges. En alguns casos els llogaters estan en vaga per denunciar la situació. Segons el sindicat de llogaters ja acumula 129.000 euros.
El Sindicat de Llogateres ha demanat a la Generalitat que compri la resta de promocions de pisos a punt de perdre la qualificació d’habitatge protegit d’ImmoCaixa. En un comunicat, l’organització calcula que sumen més de 13.000 immobles.