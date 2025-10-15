La manifestació unitària per Palestina a Barcelona acaba amb aldarulls
- Els Mossos practiquen 15 detencions i reconeixen l'ús de gas pebre
- 15.000 persones participen en la manifestació unitària a Barcelona
Jornada de vaga per Palestina. Els sindicats CGT I IAC CATAC han convocat una aturada de 24 hores per denunciar el que qualifiquen de genocidi a Gaza, mentre que CCOO i UGT han cridat a fer aturades parcials de dues hores. Ja a primera hora la UAB s'ha despertat amb piquets als accessos.
La marxa unitària ha aplegat unes 15.000 persones. Ha arrencat a la tarda a la plaça dels Països Catalans i ha acabat al consolat d'Israel. Alguns manifestants han cremat contenidors i han intervingut els Mossos, que han detingut 15 persones. Durant el matí la manifestació estudiantil també ha provocat incidents puntuals, també a Sants, on els Mossos han fet servir gas pebre.
Mobilitat complicada també arreu de Catalunya. A Girona i Barcelona alguns manifestants han aconseguit interrompre la circulació dels trens, així com la Ronda Litoral, la Gran Via, la C-25, C-17 i AP-7 en diferents punts, cosa que ha provocat retencions quilomètriques.
Hi ha convocats serveis mínims a tots els serveis.
22:33
Els Mossos reconeixen "l'ús puntual" de gas pebre per dissoldre els manifestants
El cos policial també detalla que hi ha hagut danys a diversos establiments per llançament de pedres i objectes contundents i diversos contenidors cremats. També ha explicat que en el marc del dispositiu de seguretat i ordre públic s'ha fet ús "de manera puntual" de l'esprai de gas pebre i de la defensa per dispersar grups de vàndals.
“¿ Els Mossos reconeixen que en el marc del dispositiu de seguretat "s'ha fet ús de manera puntual de l'esprai de gas pebre i de la defensa per dispersar grups de vàndals" | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ Info: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/QDri7Ofd0K“
22:11
Quinze detinguts per desordres públics pels aldarulls durant la manifestació
Quinze persones han estat detingudes per desordres públics pels Mossos d'Esquadra, entre ells 11 menors, arran dels aldarulls que hi ha hagut aquest dimecres a la tarda i a la nit durant la manifestació pro Palestina a Barcelona. Alguns dels aldarulls s'han produït mentre la manifestació estava en marxa, i alguns altres han tingut lloc un cop s'ha desconvocat la mobilització. Els Mossos subratllen que el balanç és provisional.
“¿ La manifestació unitària per Palestina de Barcelona acaba amb quinze detinguts per desordres públics | @RTVECatalunya pic.twitter.com/yfatVwN99N“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
21:32
Restablerta la circulació ferroviària de l'RL4 entre Manresa i Calaf
La circulació ferroviària de la línia RL4 s'ha reprès al tram entre Manresa i Calaf cap a dos quarts de nou de la nit. Ha estat tallada durant uns vint minuts per la presència de manifestants pro Palestina a les vies a l'estació de la capital del Bages. L'acció se situava en el marc de les accions de protesta de la jornada de vaga per la situació a Gaza. Renfe havia anunciat un servei de transport alternatiu per carretera per cobrir el tram.
21:18
Els incidents es traslladen a la Plaça Maria Cristina, a la Diagonal
Alguns manifestants han tirat pedres contra els furgons policials una vegada s'ha dissolt la manifestació. Els Mossos intenten desallotjar les persones que encara bloquegen la Diagonal i el Tramvia.
“¿¿¿ Els incidents es traslladen del carrer Gran Via Carles III a la Plaça Maria Cristina, a la Diagonal | @Claraa_Sedano @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ Info: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/oh7ZWYMmg9“
20:50
Tensió davant del consolat d'Israel amb la crema de contenidors i la intervenció dels Mossos
Manifestants pro Palestina han llançat coets contra el Consolat d'Israel i han cremat contenidors al final de la manifestació.
Els Mossos han actuat per dispersar aquestes accions, amb càrregues i gas pebre. També han utilitzat aquest mètode contra els manifestants que han llançat els coets, que han fugit davant l'acció policial i han bloquejat la Gran Via de Carles III amb contenidors durant la fugida.
“¿¿¿ Es manté la tensió al voltant del consolat d'Israel amb la crema de contenidors i la intervenció dels Mossos | @Claraa_Sedano #ElVespre #La2Cat pic.twitter.com/DNjhQsY8N5“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
20:40
La manifestació unitària de Barcelona arriba al consolat d'Israel
“¿¿¿ La manifestació unitària de Barcelona arriba al consolat d'Israel. Hi ha hagut incidents | @AliciaBerjano_ #ElVespre #La2Cat pic.twitter.com/PIC7zPyQgT“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
20:16
Centenars de persones es manifesten a Lleida amb motiu de la vaga per Palestina
La marxa ha sortit des de la plaça Víctor Siurana, al davant del Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) on s'han cremat dos ninots del president espanyol, Pedro Sánchez, i el d'Israel, Benjamin Netanyahu. Lleida tanca una jornada de mobilitzacions que ha comptat amb un seguiment laboral escàs si es compara amb el que han registrat les darreres vagues generals que hi ha hagut al país.
19:56
Els Comuns demanaran la compareixença de Parlon i Trapero al Parlament després de l'ús de gas pebre per part dels Mossos
El grup parlamentari dels Comuns demanarà la compareixença de la consellera d'Interior i Seguretat, Núria Parlon, i del director dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. En un comunicat, els Comuns han argumentat que els reclamaran explicacions després de l'ús de gas pebre de manera "indiscriminat" contra els manifestants propalestins, durant una seguda aquest dimecres a Sants Estació.
19:42
LA CRÒNICA | El Hapoel Jerusalem arriba al Nou Congost entre protestes i forta presència policial
L’equip israelià Hapoel Jerusalem ja es troba al Nou Congost de Manresa, on aquest dimecres a les 20.45 h disputarà el seu partit de l’Eurocopa contra el Baxi Manresa, a porta tancada. L’arribada ha estat marcada per protestes propalestines, que han intentat bloquejar l’expedició des de l’Hotel Barcelona Sants, on un grup de 200 manifestants ha estat dispersat pels Mossos d’Esquadra amb càrregues policials i gasos lacrimògens.
19:26
LA CRÒNICA | Unes 15.000 persones marxen cap al consolat d'Israel a Barcelona
Les organitzacions convocants situen la participació en unes 50.000. Els manifestants porten banderes palestines i pancartes exigint que es jutgi Netanyahu per crims de guerra. També exigeixen el final de les relacions amb Israel. Hi ha hagut moments de tensió amb la crema de contenidors, el llançament de pedres contra un restaurant de menjar ràpid i la intervenció dels Mossos.
18:50
Tensa situació a l’avinguda Tarragona amb la crema de contenidors
Contenidors cremats a l’avinguda Tarragona,entre Sants i plaça Espanya, provoca una gran fumera que arriba a edificis pròxims. Els furgons policials estan preparats per intervenir.
“¿¿¿ Manifestants de la marxa en suport a Palestina cremen contenidors a l'avinguda Tarragona, entre Sants i plaça Espanya | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ Info: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/Ftm3xG3fGN“
18:26
Manifestants ataquen un restaurant de menjar ràpid
En passar per un restaurant de menjar ràpid situat al carrer Tarragona han aprofitat que hi havia runa al carrer i l’han llençat contra els vidres, deixant-los esquerdats. Prèviament, els Mossos d’Esquadra han ruixat gas pebre i han dispersat a cops de porra una seguda que s’havia instal·lat davant de l’accés a l’hotel de l’estació de Sants.
“¿¿¿ Manifestació multitudinària a Barcelona en suport a Palestina amb consignes com ¿Israel és una ocupació¿.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿¿ Durant la marxa, alguns manifestants han atacat un restaurant de menjar ràpid al carrer Tarragona amb runa i bengales | @RTVECatalunya pic.twitter.com/iBLqPgmhpN“
18:05
En marxa la manifestació unitària a Barcelona
La manifestació ha arrencat cap a les 18.00 a la plaça dels Països Catalans i ha continuat pel carrer Tarragona, en direcció a la plaça Espanya. Milers de persones criden consignes com ‘Israel no és un país, és una ocupació’.
17:15
Gas pebre i cops de porra a una seguda davant de l’hotel de l’estació de Sants
Els manifestants asseguren que a l’allotjament s’hi concentrava l’equip del Hapoel Jerusalem, que aquest vespre juga un partit contra el Baxi Manresa de l’Eurocup de bàsquet. Els manifestants pretenien bloquejar la sortida de l’hotel, però una desena de furgons de Mossos s’ha apropat al lloc i han dispersat la seguda. Els activistes s’han vist obligats a apartar-se amb molèsties a la gola i problemes per respirar, moment que han aprofitat uns autobusos per sortir de l’hotel.
16:24
CCOO i UGT protesten davant la seu de la Comissió Europea per demanar una pau duradora
Els sindicats CCOO i UGT han convocat aturades parcials i una concentració davant la seu de la Comissió Europea per demanar una pau duradora. Petició a què també s'han afegit alguns representants polítics.
15:00
Normalitat progressiva a Sants després de la incidència del matí
Després d’una incidència als accessos de l’estació de Sants, la situació ferroviària comença a normalitzar-se. Els trens recuperen progressivament les freqüències habituals, segons Renfe. La tarda s’inicia amb circulació estable i sense noves supressions.
Els serveis mínims decretats per la Generalitat, del 66% al transport públic, continuen actius per garantir el desplaçament dels usuaris.
14:49
L'estació de Girona, aturada durant mitja hora per les protestes
Un centenar de manifestants i estudiants han interromput la circulació de trens a l'estació de Renfe de Girona; altres piquets han bloquejat grans superfícies a Girona i Lleida en suport a Palestina.
“¿ Protestes a Girona i Lleida: piquets bloquegen trens i grans superfícies en suport a Palestina.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ Estudiants han ocupat les vies de l'estació de Renfe a Girona | @RTVECatalunya
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/EG0UXXRGLX“
14:40
Els estudiants lideren la protesta per Palestina amb marxa fins a Sants
Les diverses mobilitzacions convocades s’han anat concentrant a la manifestació estudiantil del migdia, que ha sortit de la plaça Universitat ha avançat fins a l'estació de Sants.
Els manifestants han reclamat al govern més mesures contundents per aturar el genocidi a Gaza, considerant que l’acord de pau signat és insuficient.
Tot i que la protesta ha estat majoritàriament pacífica, s’han viscut moments de tensió quan un grup aïllat ha llançat pedres a un Burger King i ha fet pintades contra Isabel Díaz Ayuso, a qui vinculen amb el suport a Israel.
14:38
Protestes i talls pel partit Baxi Manresa-Hapoel Jerusalem
Tres punts de protesta als accessos al pavelló Nou Congost per impedir l’arribada de l’Hapoel Jerusalem. El Baxi Manresa–Hapoel Jerusalem es jugarà a porta tancada sota un ampli dispositiu policial.
“¿¿¿ Tres punts de protesta als accessos al pavelló Nou Congost per impedir l¿arribada de l¿Hapoel Jerusalem.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ El Baxi Manresa¿Hapoel Jerusalem es jugarà a porta tancada sota un ampli dispositiu policial | @JorgeAgueroGlez pic.twitter.com/s6IAJRTH5K“
14:37
Afectades les línies de Rodalies a l'estació de Sants per "actes incívics"
Rodalies ha informat que a causa d'"actes incívics", totes les línies que passen per l'estació de Sants poden veure's afectades. Els trens poden estar aturats o incrementar el temps de recorregut.
14:33
Els Mossos reobren l'accés principal a l'estació de Sants després de desallotjar els manifestants
Els Mossos han desallotjat a cops de porra els manifestants per Palestina al voltant de l'estació de Sants i han reobert l'accés, que ha estat tancat perquè no hi poguessin accedir.
14:14
CCOO i UGT exigeixen la pau duradora a Gaza a la manifestació de Barcelona.
A la tarda tornaran les mobilitzacions. A Barcelona, els sindicats han convocat una manifestació que sortirà de Sants fins al consolat d'Israel.
“¿ CCOO i UGT exigeixen la pau duradora a Gaza a la manifestació de Barcelona. | @Laura_Vdl— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ A la tarda tornaran les mobilitzacions. A Barcelona, els sindicats han convocat una manifestació que sortirà de Sants fins al consolat d'Israel. pic.twitter.com/wk7CjfaYTn“
14:07
Dia de mobilitat complicada pels diferents piquets
Abans que sortís el sol els piquets s'han organitzat a la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, els piquets convocats per sindicats com CGT o la Intersindical han tallat els accessos a la Zona Franca i Mercabarna. Els talls han afectat, entre d'altres, la Ronda Litoral, amb retencions als accessos sud de Barcelona.
“¿¿ Dia de mobilitat complicada pels diferents piquets convocats en el marc de la vaga per Palestina | @andreavicenteh— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/k5xYeNXqeD“
14:00
L'estació de Sants, blindada per la manifestació per Palestina
Més de 2.000 persones s'han concentrat a la plaça dels Països Catalans, davant l'estació de Sants, en el marc de la vaga per Palestina. Els manifestants s'hi han aplegat des de diferents punts de Barcelona, que aquest matí han protagonitzat piquets als accessos a la ciutat convocats per diferents sindicats i moviments.
“¿¿¿ L'estació de Sants, blindada per la manifestació per Palestina.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿¿ Més informació amb @albalopsan | @RTVECatalunya
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/OWPkTium7n“
13:55
Així ha arrencat la jornada de vaga per Palestina
Piquets bloquejant els accessos a universitats, al port i tallant carreteres.
“¿¿¿ Així ha arrencat la jornada de vaga per Palestina.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
Piquets bloquejant els accessos a universitats, al port i tallant carreteres | @RTVECatalunya
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/f1OI8a2UF0“
13:31
Els Mossos desallotgen un grup de manifestants a l'estació de Sants
Els Mossos han desallotjat un grup de manifestants a l'estació de Sants després d'uns moments de tensió en què han llençat objectes als vehicles dels agents.
“¿ Furgons de Mossos desallotgen els manifestants per Palestina, concentrats davant de l'estació de Sants.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/CNZmNQ1MqP“
13:25
Els Mossos acordonen l'estació de Sants per impedir l'entrada dels manifestants
Un dispositiu dels Mossos ha acordonat l'estació de Sants per impedir l'entrada dels manifestants en el marc de la vaga per Palestina. Els agents dirigeixen els passatgers a l'entrada posterior de l'estació. Els manifestants han llançat objectes als vehicles dels Mossos i aquests s'han vist obligats a retrocedir.
“¿ Els Mossos acordonen l'estació de Sants per impedir l'entrada dels manifestants per Palestina.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
Els agents dirigeixen els passatgers a l'entrada posterior de l'estació | @RTVECatalunya
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/eU4LIztKJ2“
13:15
Restablerta la circulació a l'estació de Girona
La circulació de les línies R11 i RG1 ja està restablerta després que els manifestants de la concentració convocada per la Intersindical i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) abandonessin les vies a l’estació de Girona.
13:00
Un grup de manifestants llencen pedres a Burger King a Barcelona
Un grup de manifestants han llançat pedres al restaurant Burger King al carrer de Tarragona. La manifestació per Palestina es dirigeix a l'estació de Sants.
“¿ Un grup de manifestants llencen pedres a Burger King a Barcelona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿¿ La manifestació per Palestina es dirigeix a Sants | @RTVECatalunya@RTVECatalunya
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/qbHuA0WHWb“
12:38
Els manifestants contra el "genocidi" a Gaza arriben a la plaça Espanya de Barcelona.
La concentració aglutina diferents moviments socials, sindicats i col·lectius i porta el lema "Ho aturem tot per Palestina".
“¿¿¿ Els manifestants contra el "genocidi" a Gaza arriben a la plaça Espanya de Barcelona.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ La concentració aglutina diferents moviments socials, sindicats i col·lectius i porta el lema "Ho aturem tot per Palestina". pic.twitter.com/NK0rT9VMIu“
12:30
Manifestants de la concentració de Girona arriben a l’estació de trens
Prop d’un centenar de participants de la concentració de Girona, convocada per la Intersindical i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), s’han desplaçat a l’estació i han ocupat les vies, aturant la circulació de les línies R11 i RG1.
“¿ Un centenar de participants de la concentració de Girona han arribat a l'estació de tren i han tallat les vies | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/RE7PKfdt4R“
12:12
Manifestants en vaga per Palestina tallen l'N-II a Mataró
Més d'un centenar de joves s'uneixen a la marxa per la carretera després d'un recorregut pels instituts. Els manifestants, amb banderes palestines i consignes contra Israel, han llegit un manifest davant de l'estació de Rodalies. La portaveu de Joves per Palestina, Marina Rodríguez, ha dit a la premsa que l'anunci de l'alto el foc és una cortina "de fum" i ha criticat que els sindicats majoritaris només facin aturades parcials, ja que considera que això afavoreix la desmobilització de la ciutadania.
“¿ Tallada l'N-II a Mataró per la manifestació contra el "genocidi" de Palestina.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ Més d'un centenar de joves s'uneixen a la marxa per la carretera després d'un recorregut pels instituts. pic.twitter.com/wrfF58uV8f“
12:11
Comença la manifestació estudiantil per Palestina a la plaça Universitat de Barcelona
Centenars de protestants a Barcelona criden consignes en defensa del poble palestí. A hores d'ara, recorren la Gran Via cap a plaça Espanya per unir-se als sindicats de treballadors. La CGT Catalunya assegura que els piquets "estan sent tot un èxit".
“¿ Centenars d'estudiants es dirigeixen cap a la plaça Espanya de Barcelona per unir-se als sindicats de treballadors.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿¿ @CGTCatalunya: "Els piquets estan sent tot un èxit" | @RTVECatalunya
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/wt88xRQKMo“
12:10
Concentració a la plaça del Vi de Girona en solidaritat amb Palestina
A la concentració unitària organitzada per CCOO i UGT a Girona s’han llegit noms de nens i nenes que han perdut la vida durant el conflicte a Gaza. L’acte ha inclòs un minut de silenci en què han participat més d’un centenar de persones.
“¿¿¿ Concentració a Girona en solidaritat amb Palestina a la plaça del Vi, davant de l'ajuntament | @MartnRiera— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/u0QAy7axAo“
12:07
Reoberta la circulació a la Ronda Litoral de Barcelona i a l’A-2
S'aixequen els talls a la Ronda Litoral a Barcelona, a l'A-2 a Sant Vicenç dels Horts, i a la C-17 a la Catalunya Central. En canvi, s’ha tornat a tallar la C-25. El director del SCT, Ramon Lamiel, ha explicat que persisteixen les retencions als accessos sud a la ciutat de Barcelona (A-2, A-23 i AP-7 entre Sant Cugat i el Papiol).
12:00
El seguiment de la vaga és del 0,3% sobre el total de la plantilla, segons Educació
La comunicació dels centres ha assolit un 3,20% en la vaga total. Quant a la vaga parcial, el seguiment és del 0,02% sobre el total de la plantilla i la comunicació dels centres ha assolit un 6,28%, segons Educació.
-
12:03
Centenars de persones protesten al centre de Barcelona en la vaga parcial
Centenars de persones s'han manifestat avui al matí pel centre de Barcelona a favor de Palestina i contra Israel, convocades pels sindicats CCOO i UGT en el marc de la vaga parcial de dues hores en cadascun dels tres torns de treball. Els sindicats han lliurat un manifest a la delegació de la Comissió Europea per reclamar el trencament de relacions amb Israel i el compromís de construir una pau "permanent i duradora" a Gaza.
11:45
Centenars de joves tallen la Gran Via a Barcelona
Centenars de joves han tallat la Gran Via a Barcelona, a l’altura del carrer Aribau, amb motiu de la vaga per Palestina. Els vehicles que hi circulaven han quedat completament aturats, en presència de Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra. Poc a poc, els cotxes i autobusos han anat fent marxa enrere i s’han desviat pels carrers adjacents.
“¿ Centenars de manifestants tallen la Gran Via de Barcelona per protestar contra Israel.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ A les 12 h comença la manifestació convocada a la plaça Universitat | @RTVECatalunya
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/KqZ6WygK5M“
11:35
Reoberta la ronda Litoral de Barcelona
Trànsit anuncia que s'ha reobert la ronda litoral/B-20 a la Zona Franca, en els dos sentits de la marxa. Encara es manté tallada, però, la sortida 21 tant en sentit Trinitat com Llobregat. També es mantenen retencions des de l'A-2 a Castellbisbal i a la B-23/AP-7 des del Papiol.
“¿ Reoberta la ronda Litoral/B-20 a la Zona Franca.— Trànsit (@transit) October 15, 2025
¿ Resta talla la sortida 21 en sentit Trinitat i Llobregat.
¿ Es mantenen retencions des de l'A-2 a Castellbisbal i a la B-23/AP-7 des del Papiol. pic.twitter.com/aNjFq5UCBy“
11:20
Concentració a la plaça de la Paeria de Lleida en solidaritat amb Palestina
A la plaça de la Paeria de Lleida comencen a concentrar-se manifestants en una convocatòria unitària de CCOO i UGT. Des de CCOO Lleida expliquen que, de moment, el seguiment és irregular. A banda d’aquesta, també s’han convocat altres concentracions i piquets informatius davant de diversos centres comercials de la capital.
“¿¿¿ Concentració a la plaça de la Paeria de Lleida en solidaritat amb Palestina.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿¿ @PepaSangens | @radio4_rne pic.twitter.com/TNRzmqiVyr“
11:01
Les manifestacions afecten el trànsit a diferents punts de la C-25 i a la C-17
La convocatòria de la vaga general del 15-O en solidaritat amb Palestina té seguiment a dues vies principals de la Catalunya Central: la C-17 i la C-25. En el cas de la C-17, aquesta està tallada per manifestació en ambdós sentits a l'altura de Gurb des de pocs minuts abans de les 9.30 h. Pel que fa a la C-25, hi ha diferents talls segons informa Trànsit.
10:50
Els manifestants de la Ronda Litoral es dirigeixen a la plaça Universitat
Un dels piquets més nombrosos, amb centenars de manifestants que han tallat la Ronda Litoral, es dirigeix ara cap a la plaça Universitat, on està prevista una concentració a les 11 h.
“¿ Els manifestants surten de la Ronda Litoral en direcció a plaça Universitat, on està prevista una concentració a les 11 h | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/3aOG8TluNe“
10:35
CCOO talla la Via Laietana i marxa fins a la Comissió Europea
Centenars de treballadors de CCOO tallen aquest matí la Via Laietana per iniciar una marxa fins a la seu de la Comissió Europea a Barcelona. A la protesta també s’hi sumarà la UGT.
“El torn de les 10h mobilitzat!! Tallem Via Laietana per anar cap la seu de la Comissió Europea! pic.twitter.com/UQsHBPncIl“— CCOO de Catalunya (@ccoocatalunya) October 15, 2025
10:05
Centenars de manifestants tallen la Ronda Litoral en sentit Besòs i provoca retencions quilomètriques
A hores d'ara, més de 500 persones continuen marxant pel voral de la Ronda Litoral de Barcelona. Els cotxes poden circular en sentit Llobregat, però no Besòs. Això provoca retencions quilomètriques a totes les vies d'entrada a Barcelona, ja que també hi ha talls a l'A-2 entre Sant Vicenç dels Horts i Castellbisbal i la C-25 entre Manresa i Sant Fruitós de Bages.
“¿ Centenars de manifestants tallen la Ronda Litoral en sentit Besòs i provoca retencions quilomètriques.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿¿ L'última hora amb @albalopsan | @cafedidees_rtve
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/eHKOaWlMxT“
9:43
Un piquet davant el Carrefour de Girona crida a "boicotejar" Israel
Una cinquantena de manifestants han fet un piquet i s'han concentrat davant el supermercat Carrefour de Girona en suport al poble palestí, cridant a "boicotejar" Israel i les empreses que hi tenen vincles comercials. Un desplegament policial ha impedit que entressin a l'establiment.
-
9:38
El piquet que talla la Ronda Litoral de Barcelona suma mig miler de manifestants
El piquet que talla la Ronda Litoral de Barcelona a l'alçada de Montjuïc des de primera hora del matí té previst sumar prop de mig miler de manifestants que prové des de Mercabarna. Mobilitat complicada pels piquets que també tallen la Gran Via i zones de Cornellà, alguns punts de Sant Just Desvern i l'AP-7.
“¿ El piquet que talla la Ronda Litoral suma mig miler de manifestants que marxen des de Mercabarna.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿¿ En directe @albalopsan | @cafedidees_rtve
¿ https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/FyD45RuzRs“
9:00
La Ronda Litoral de Barcelona, tallada per un piquet a l'alçada de Montjuïc
Situació complicada quant a la mobilitat. Tots els accessos a la zona sud de Barcelona estan col·lapsats, tant la B-23, l'A-2, com les carreteres que venen des del Garraf amb retencions de més de 12 km. La Ronda Litoral de Barcelona es troba tallada a l'altura de Montjuïc i la Zona Franca. D'altra banda, l'AP-7 té diversos carrils tallats a Llinars del Vallès i Cardedeu.
“¿ Tallada la Ronda Litoral a Barcelona en el marc de la jornada de vaga per Palestina.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿¿ L'última hora amb @albalopsan | @cafedidees_rtve
¿ MINUT A MINUT: https://t.co/26XbSFmaFd pic.twitter.com/B3Rznvx4nP“
8:30
Més d'una desena de trens cancel·lats a Rodalies
Rodalies pateix aquest dimecres al matí la supressió de més d'una desena de trens amb motiu de la vaga per Palestina. Des de primera hora, Renfe ha informat que té "supressions puntuals" que afecten l'R1; R2sud i l'R3.
8:20
La UGT defensa la vaga per Palestina tot i l'acord de pau: "No hi ha certesa de la solució del conflicte"
El secretari general de la UGT Catalunya, Camil Ros, explica al Cafè d'Idees per què es manté la vaga per Palestina tot i l'acord per Gaza, i defensa que "no hi ha certesa de la solució del conflicte ni del reconeixement de l'Estat de Palestina".
“¿ @camilros secretari general de la @ugtcatalunya, explica per què es manté la vaga per Palestina tot i l'acord per Gaza. | @cafedidees_rtve— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿¿ "No hi ha certesa de la solució del conflicte ni del reconeixement de l'Estat de Palestina" pic.twitter.com/0IxDxh0ZQ2“
8:15
SERVEIS MÍNIMS | Com queden els serveis mínims de la vaga per Palestina?
El Departament de Treball ha fixat els serveis mínims per a la vaga general convocada per aquest dimecres 15 d'octubre. Els sindicats i moviments propalestins mantenen la convocatòria en solidaritat amb Palestina tot i la firma del pla de pau dilluns des d’Egipte. La protesta, impulsada per CGT, IAC i altres sindicats, durarà 24 hores, mentre que CCOO i UGT només faran aturades de dues hores per torn.
8:10
Més d'un centenar de persones tallen els accessos a la Zona Franca i Mercabarna
Prop de 100 persones tallen els accessos a la Zona Franca de Barcelona i a Mercabarna. Els manifestants porten una pancarta amb el lema 'Aturem el genocidi' i criden "vaga general". Ara es dirigeixen cap al Port.
“¿Més de 100 persones tallen la Zona Franca de Barcelona amb motiu de la vaga en solidaritat per Palestina. | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿¿ Els manifestants porten una pancarta amb el lema 'Aturem el genocidi' i criden "vaga general". pic.twitter.com/eOtTlou6Ds“
8:05
La UAB es desperta amb piquets que bloquegen els accessos
Més d'un centenar de persones bloquegen des de primera hora d'avui el campus de Bellaterra de la UAB. Membres dels col·lectius SEPC, OJS, UAB per Palestina i el Partit Revolucionari de les Treballadores han muntat barricades amb contenidors i mobiliari als principals accessos per carretera i tren i a les facultats.
“¿ La UAB també es desperta amb piquets que hi bloquegen els accessos per carretera i tren per la vaga per Palestina.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 15, 2025
¿ Els col·lectius organitzadors faran accions de protesta amb piquets al matí i a la tarda, amb la complicitat, esperen, d'alumnat i treballadors de la UAB. pic.twitter.com/ydBta4esQZ“
8:00
Bon dia. Segueix minut a minut la jornada de vaga per Palestina a Catalunya.