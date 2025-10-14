Enlaces accesibilidad
Els serveis mínims de la vaga per Palestina: transport, sanitat i educació afectats

  • CGT, la IAC o la Intersindical han registrat vaga de 24 hores. CCOO i UGT, aturades de dues hores
  • Els sindicats fan una crida a la mobilització perquè no hi hagi “impunitat” després del “genocidi”
Un grup de manifestants a la mobilització al Passeig de Gràcia de Barcelona convocada per col·lectius pro palestins
Marc Guasch Ferreiro
Marc Guasch Ferreiro

El Departament de Treball ha fixat els serveis mínims per a la vaga general convocada per aquest dimecres 15 d'octubre. Els sindicats i moviments propalestins mantenen la convocatòria en solidaritat amb Palestina tot i la firma del pla de pau dilluns des d’Egipte.

La protesta, impulsada per CGT, IAC i altres sindicats, durarà 24 hores, mentre que CCOO i UGT només faran aturades de dues hores per torn.

Mobilitzacions

Les organitzacions han convocat protestes en diversos punts del país amb piquets a primera hora a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i al costat de l’Hospital Josep Trueta de Girona.

A la tarda s’han convocat manifestacions unitàries a les sis de la tarda a Barcelona i a Tarragona, a les 18h30 a Girona i a les 19h00 a Lleida. A Manresa, diversos col·lectius protestaran contra la celebració del partit de bàsquet entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem.

Els serveis mínims

En el transport públic, circularan com a màxim dos de cada tres serveis de trens, metros, autobusos, tram i ferrocarrils. Es garanteix el servei per a l’alumnat d’infantil i primària sense alternativa i per a persones amb discapacitat. En el transport de mercaderies, només es permetran els enviaments urgents, sanitaris o de productes peribles.

Pel que fa a la sanitat, es mantindran les urgències, la radioteràpia, la quimioteràpia i les operacions inajornables. Les persones ingressades rebran atenció habitual i el transport sanitari funcionarà amb normalitat.

Als centres educatius, hi haurà una persona de direcció i part del professorat per garantir les classes mínimes. A les escoles bressol i centres d’educació especial, treballarà la meitat del personal. Les residències i serveis socials funcionaran com en cap de setmana, i la teleassistència mantindrà la major part del personal.

🚆 Transport públic

  • 66% del servei habitual en:
  • Rodalies i Regionals de Renfe
  • Metro de Barcelona
  • Autobusos de TMB
  • Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)
  • Tram de Barcelona
  • Resta de transports urbans i interurbans (inclòs el bus Barcelona–aeroport)
  • Transport escolar garantit per a centres d’infantil i primària sense alternativa pública.
  • Transport per a persones amb discapacitat mantingut amb normalitat.
  • Transport de mercaderies limitat a enviaments urgents, sanitaris i de productes peribles.

🏥 Sanitat

  • Funcionament normal de:
  • Urgències
  • Radioteràpia i quimioteràpia
  • Operacions inajornables
  • Atenció als pacients ingressats
  • Centres extrahospitalaris: assistència urgent amb 25% de la plantilla.
  • Bancs de sang: mínim del 50% de la plantilla.
  • Farmàcies de guàrdia: funcionament normal.

🏫 Educació

  • Presència d’una persona de l’equip directiu per centre.
  • Infantil i primària: dos docents per cada quatre aules.
  • Secundària: un docent per cada tres aules.
  • Educació especial i escoles bressol: 50% del personal.

🧓 Serveis socials

  • Funcionament com en cap de setmana.
  • Teleassistència: fins al 85% del personal.
  • Atenció domiciliària: només casos urgents i inajornables.
  • Menjadors en centres de dia: funcionament normal.
  • Servei funerari: fins al 85% per trasllat i recollida de difunts.
