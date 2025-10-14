Els serveis mínims de la vaga per Palestina: transport, sanitat i educació afectats
- CGT, la IAC o la Intersindical han registrat vaga de 24 hores. CCOO i UGT, aturades de dues hores
- Els sindicats fan una crida a la mobilització perquè no hi hagi “impunitat” després del “genocidi”
El Departament de Treball ha fixat els serveis mínims per a la vaga general convocada per aquest dimecres 15 d'octubre. Els sindicats i moviments propalestins mantenen la convocatòria en solidaritat amb Palestina tot i la firma del pla de pau dilluns des d’Egipte.
La protesta, impulsada per CGT, IAC i altres sindicats, durarà 24 hores, mentre que CCOO i UGT només faran aturades de dues hores per torn.
Mobilitzacions
Les organitzacions han convocat protestes en diversos punts del país amb piquets a primera hora a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i al costat de l’Hospital Josep Trueta de Girona.
A la tarda s’han convocat manifestacions unitàries a les sis de la tarda a Barcelona i a Tarragona, a les 18h30 a Girona i a les 19h00 a Lleida. A Manresa, diversos col·lectius protestaran contra la celebració del partit de bàsquet entre el Baxi Manresa i el Hapoel de Jerusalem.
Els serveis mínims
En el transport públic, circularan com a màxim dos de cada tres serveis de trens, metros, autobusos, tram i ferrocarrils. Es garanteix el servei per a l’alumnat d’infantil i primària sense alternativa i per a persones amb discapacitat. En el transport de mercaderies, només es permetran els enviaments urgents, sanitaris o de productes peribles.
Pel que fa a la sanitat, es mantindran les urgències, la radioteràpia, la quimioteràpia i les operacions inajornables. Les persones ingressades rebran atenció habitual i el transport sanitari funcionarà amb normalitat.
Als centres educatius, hi haurà una persona de direcció i part del professorat per garantir les classes mínimes. A les escoles bressol i centres d’educació especial, treballarà la meitat del personal. Les residències i serveis socials funcionaran com en cap de setmana, i la teleassistència mantindrà la major part del personal.
🚆 Transport públic
- 66% del servei habitual en:
- Rodalies i Regionals de Renfe
- Metro de Barcelona
- Autobusos de TMB
- Ferrocarrils de la Generalitat (FGC)
- Tram de Barcelona
- Resta de transports urbans i interurbans (inclòs el bus Barcelona–aeroport)
- Transport escolar garantit per a centres d’infantil i primària sense alternativa pública.
- Transport per a persones amb discapacitat mantingut amb normalitat.
- Transport de mercaderies limitat a enviaments urgents, sanitaris i de productes peribles.
🏥 Sanitat
- Funcionament normal de:
- Urgències
- Radioteràpia i quimioteràpia
- Operacions inajornables
- Atenció als pacients ingressats
- Centres extrahospitalaris: assistència urgent amb 25% de la plantilla.
- Bancs de sang: mínim del 50% de la plantilla.
- Farmàcies de guàrdia: funcionament normal.
🏫 Educació
- Presència d’una persona de l’equip directiu per centre.
- Infantil i primària: dos docents per cada quatre aules.
- Secundària: un docent per cada tres aules.
- Educació especial i escoles bressol: 50% del personal.
🧓 Serveis socials
- Funcionament com en cap de setmana.
- Teleassistència: fins al 85% del personal.
- Atenció domiciliària: només casos urgents i inajornables.
- Menjadors en centres de dia: funcionament normal.
- Servei funerari: fins al 85% per trasllat i recollida de difunts.