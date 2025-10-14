L'episodi de temps violent va a la baixa, però es manté la previsió de pluges
- Jornada de fer balanç per les afectacions a cases i camps, on els pagesos alerten de danys "importants"
- Illa anuncia ajuts urgents per pal·liar els efectes del temporal a l'Ebre
L'episodi de temps violent està arribant al seu final, tot i que encara s'esperen pluges repartides arreu del territori. Passades les vuit del vespre, Protecció Civil ha rebaixat el pla Inuncat a fase d'Alerta i aquest dimecres es reprenen ja les activitats educatives i les consultes mèdiques habituals.
Durant diumenge i dilluns, s'ha arribat a acumulacions que gairebé superen els 300 litres en 24 hores a l'Ebre. Les principals afectacions són al camp, on els pagesos alerten de danys greus a oliveres i cítrics. A més, es manté tallada la C-12, hi ha uns nou edificis afectats als quals no es pot entrar a Godall i problemes amb el subministrament d'aigua.
Els Bombers de la Generalitat mantenen rebaixen els efectius durant la nit, però mantenen un dispositiu de 70 agents per treballar aquest dimecres a Alcanar i la Ràpita.
Segueix minut a minut l'evolució del temporal a Catalunya.
-
20:28
Protecció Civil rebaixa alerta el pla Inuncat
Protecció Civil ha rebaixat a alerta el pla Inuncat que havia situat en fase d'emergència després dels danys causats per la dana Alice a les Terres de l'Ebre. Aquest dimecres es reprendran amb normalitat les classes als centres educatius de les comarques ebrenques, així com les consultes mèdiques habituals.
-
19:34
Els Bombers redueixen l'operatiu a la nit
Els quaranta efectius a l'Ebre pels danys de la dana Alice, es redueixen durant la nit, però les feines es reprendran aquest dimecres amb tota la intensitat, amb setanta membres del cos, per continuar amb les tasques més urgents a Alcanar i la Ràpita. Ho ha explicat el cap d'intervenció del cos Oriol Corbella, que ha donat a les set de la tarda l'última hora de la situació. Les tasques s'han concentrat a Godall i Santa Bàrbara, que a hores d'ara han recuperat una certa normalitat.
-
19:12
Els registradors de Catalunya faran un balanç de danys de les finques afectades
El col·lectiu està recopilant informació entorn de les parcel·les malmeses i ha indicat que ha posat el Portal Registral d'Emergències a disposició de l'administració catalana. També ha indicat que amb la informació recopilada els afectats podran recórrer a aquesta aplicació per verificar l'abast geogràfic de les pluges i comprovar fins a quin punt les diferents propietats s'han vist afectades o es troben a l'àrea del perímetre danyat, fet "clau" per acudir al consorci d'assegurances i gestionar indemnitzacions.
-
18:54
Prop de 100 voluntaris ajuden a recuperar els municipis afectats
En marxa el dispositiu de voluntariat de Protecció Civil per ajudar a la recuperació dels municipis afectats pels aiguats. Prop de 100 persones de 23 associacions s’han desplaçat a Godall, la Ràpita, Santa Bàrbara i Alcanar.
“En marxa el dispositiu de voluntariat de #ProteccióCivil per ajudar a la recuperació dels municipis afectats pels aiguats ¿ Prop de 100 persones de 23 associacions s¿han desplaçat a Godall, la Ràpita, Santa Bàrbara i Alcanar#RespostaTerresDelEbre— Protecció civil (@emergenciescat) October 14, 2025
¿¿ https://t.co/msisE1pf17 pic.twitter.com/7nEzbO92HD“
-
17:55
A les 20 hores es restableix la circulació al tram Barcelona-València del corredor mediterrani
Adif preveu restablir la circulació del tram Barcelona - València del corredor mediterrani a les vuit del vespre d'aquest dimarts, un cop reparats la majoria de desperfectes causats per la dana Alice al pas de la infraestructura per les Terres de l'Ebre i per Castelló. La millora de les condicions climatològiques ha permès intensificar les tasques de reposició de les instal·lacions afectades, i la companyia que gestiona les estructures ferroviàries creu que a aquella hora només quedarà per reparar una via entre Ulldecona (Montsià) i l'Aldea (Baix Ebre). Aquest tram, doncs, s'haurà de continuar fent per via única fins que es normalitzi la malmesa, fet per al qual de moment Adif no ofereix previsió.
-
17:29
Els aiguats s'enduen camins reparats enguany al Mas de Barberans
A Mas de Barberans, al nord del Montsià, els aiguats han tornat a destrossar bona part de la xarxa viària agrícola que just s'havia pogut arreglar la primavera d'enguany amb els ajuts de la dana de 2023. Al barranc del Llop, també conegut com el barranc del Canyaret, la força de l'aigua s'ha endut l'estructura de formigó i pedres enormes i els veïns no poden accedir a les finques de la zona, quan just comença la collita de l'oliva. Diumenge es van registrar més de 300 l/m² i dos pics en què es van superar els 40 litres en mitja hora.
-
17:03
100 persones continuen atrapades en masos aïllats a Roquetes.
Les restriccions de mobilitat, la suspensió de classes i l’aturada de l’activitat no urgent als centres sanitaris i judicials continuen vigents. A Ulldecona, ha caigut el sostre d’una casa, tot i que l’home que hi era ha sortit il·lès. Els bombers han detectat danys estructurals greus en cinc edificis, quatre a Godall.
A Roquetes, 100 persones continuen atrapades en masos aïllats. Les carreteres C-12 i TV-3443 segueixen tallades, mentre Renfe preveu restablir la circulació a la tarda. Els camps d’oliveres i cítrics també han patit afectacions importants
-
16:47
Bombers i voluntaris continuen netejant els carrers a les Terres de l'Ebre
Els bombers mantenen les tasques de neteja a les poblacions afectades pels aiguats d'aquest diumenge, que junt amb voluntaris, escombren els carrers de fang i camins i tracten de millorar la permeabilitat de vies urbanes i interurbanes. Alhora, s'estan ultimant els treballs d’anàlisi de les patologies estructurals.
“Coordinem grups de treball amb voluntaris i maquinària per dur a terme les tasques de neteja i millora de la permeabilitat de vies urbanes i interurbanes. Paral·lelament, s'estan ultimant els treballs d¿anàlisi de les patologies estructurals.#RespostaTerresDelEbre #bomberscat pic.twitter.com/l6AAePEPd7“— Bombers (@bomberscat) October 14, 2025
-
16:02
El SEM atén 36 persones afectades pels aiguats, una en estat greu
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 36 persones afectades pels aiguats en 87 incidents, de les quals només una en estat greu i quatre més en estat menys greu. La resta eren afectats lleus. Tots ells han estat donats d’alta excepte la persona en estat greu, que va ser traslladada inicialment a l’Hospital de Vinarós, però finalment s’ha derivat al seu centre sanitari de referència.
-
15:00
Alcaldes i experts reclamen retirar les edificacions de zones inundables
Dels més afectats són els habitatges construïts sobre els barrancs. Alcaldes de la zona i experts reclamen retirar les edificacions en zones inundables.
“¿¿ Alcaldes i experts reclamen retirar les edificacions de zones inundables | @RTVECatalunya pic.twitter.com/dJIYM46fnZ“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 14, 2025
-
14:30
Veïns desallotjats, carreteres intransitables i camps inundats a l'Ebre
48 hores després dels aiguats a les Terres de l'Ebre, Bombers i voluntaris se centren que els municipis més afectats puguin recuperar la normalitat. Hi ha veïns desallotjats, carreteres intransitables i camps inundats.
“¿¿ Els municipis afectats per la dana Alice intenten recuperar la normalitat.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 14, 2025
Hi ha veïns desallotjats, carreteres intransitables i camps inundats | @Claraa_Sedano @albalopsan pic.twitter.com/zpCdQ1ruYD“
-
14:20
El Govern aprova els 10 milions d'ajuts a l'Ebre per les pluges i 50 més en préstecs i vol agilitar els pagaments
L'executiu català també ha anunciat la creació d'un centre d'emergència permanent a les Terres de l'Ebre i estan estudiant diferents mesures per fer front a aquests episodis meteorològics extrems que cada vegada són més freqüents. El paquet d'ajuts inclou subvencions i préstecs per un import inicial de 60 milions d’euros ampliables, així com altres actuacions en matèria de contractació pública i gestió d’emergències.
-
13:59
Castelldefels activa el Pla de Protecció Civil per l'avís de pluja intensa
L'Ajuntament ha posat en marxa el dispositiu en fase d'alerta davant la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, que apunta a un risc alt de precipitacions que podrien superar els 20 mm en 30 minuts aquest dimarts a la tarda.
-
13:52
Protecció Civil allarga l’alerta per pluja intensa fins a la matinada de dijous
La Situació Meteorològica de Perill (SPM) per intensitat de pluja es manté activa fins a les 2 de la matinada de dijous, amb la possibilitat que es superin els 20 mm en només 30 minuts i un grau de perill màxim de 3 sobre 6.
“¿ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ¿— Meteocat (@meteocat) October 14, 2025
¿ Dimarts 08:00 h a dijous 02:00 h.
¿ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts
¿ Grau de perill màxim: ¿ 3/6
Hora local (h) = TU+2 pic.twitter.com/Pslu0IbtIF“
-
13:00
El Govern activa un primer paquet de mesures urgents per fer front als danys causats
L'executiu activa un conjunt de línies per fer front als danys materials, dotades d’entrada amb 10 milions d’euros, que es podran ampliar. En aquest punt es preveuen subvencions directes a favor d’ajuntaments per a la recuperació d’infraestructures i edificis municipals. També es valoraran els danys soferts en l’àmbit agrari i altres sectors, i s’estudiarà com facilitar suport econòmic a les activitats més afectades.
“¿ El Govern aprova un paquet de 10 milions en ajudes a Ajuntaments i afectats pels aiguats de les Terres de l'Ebre.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 14, 2025
¿¿ Minut a minut: https://t.co/EF3lA7Vbo6 pic.twitter.com/AjKoarQYkX“
-
12:18
Junts veu "disfuncions" en la gestió de la tempesta i avisa que les alertes "no van funcionar bé"
Els de Puigdemont han registrat al Parlament una sol·licitud perquè compareguin a la cambra la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon; la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque; la directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, i el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter.
“¿ @JuntsXCat demana la compareixença de les conselleres @nuriaparlon i @SilviaPaneque per les "disfuncions" en la gestió de la tempesta.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 14, 2025
¿¿ Els de Puigdemont també han sol·licitat que compareguin la directora general de @emergenciescat i el director de l'ACA. pic.twitter.com/aEPYAtszoe“
-
11:33
Un centenar de voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja arriben a l'Ebre per ajudar arran de la Dana
Més d'una setantena de voluntaris de 23 associacions de Protecció Civil de tot el país i 25 voluntaris de la Creu Roja s'han desplaçat a les Terres de l'Ebre per ajudar en la neteja i reparació de desperfectes als pobles afectats pels aiguats. Des de l'Espai Cultural de Campredó, a Tortosa, s'han organitzat grups i maquinària repartits en diferents "sectors de treball" prioritaris. La cap del servei de Logística i Operativa Territorial de Protecció Civil, Rosa Mata, ha destacat que han rebut una de les respostes "més generalitzada" a la convocatòria de suport d'emergències.
-
11:28
Adif allarga a les 17:00 h la previsió del restabliment del corredor mediterrani
Adif ha ampliat fins a les 17:00 h d'aquest dimarts la previsió del restabliment del servei en diversos trams del corredor mediterrani entre Tarragona i Castelló a causa dels danys en la línia ferroviària causats per la dana Alice.
-
11:23
Els Bombers eleven a 5 els edificis o infraestructures amb danys greus
Els Bombers han detectat cinc edificis o infraestructures amb danys estructurals greus a conseqüència del temporal de pluges a l'Ebre, als quals s'ha prohibit l'entrada. N'hi ha vuit més als que es pot accedir amb precaució i una desena amb petites afectacions. Dels 5 edificis crítics, 4 estan a Godall, segons ha detallat l'inspector dels Bombers, Oriol Corbella.
-
10:56
Un centenar de veïns de Roquetes continuen aïllats després del temporal
La previsió del temps és avui més favorable, però encara hi ha afectacions en alguns punts. A Roquetes, per exemple, un centenar de veïns continuen aïllats.
“¿ Un centenar de veïns de Roquetes continuen aïllats després del temporal.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 14, 2025
¿¿ @JuditHuerta | @radio4_rne pic.twitter.com/aq66JdmnfX“
-
10:50
Es manté l'emergència del pla INUNCAT a les Terres de l'Ebre fins a la mitjanit
Les classes, activitats esportives i atencions sanitàries no urgents continuen suspeses al Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d’Ebre i Montsià. Un dels municipis més afectats per la DANA al Montsià ha estat Godall.
“¿ Un dels municipis més afectats per la DANA al Montsià ha estat Godall. | @cafedidees_rtve @AlbaPrietoG— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 14, 2025
¿ La pèrdua de producció agrícola és una de les conseqüències més devastadores a la zona. pic.twitter.com/z5x5hJTs4G“
-
10:42
Rafa Diez ('Prou urbanisme inundable') creu que cal expropiar cases que es troben en zones inundables
Rafa Diez, de la campanya 'prou urbanisme inundable' aposta per expropiar cases que es troben en zones inundables. "Hi ha casos flagrants que no hi ha una altra solució. No podem continuar ocupant les zones inundables", ha dit en el Cafè d'Idees.
“¿ Rafa Diez, de la campanya 'Prou urbanisme inundable', creu que cal expropiar cases que es troben en zones inundables.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 14, 2025
¿¿ "Hi ha casos flagrants que no hi ha una altra solució. No podem continuar ocupant les zones inundables" | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/dOfd4wtLtj“
-
10:39
Parlon descarta "pluges torrencials" avui, però demana precaució per la situació meteorològica inestable
"Podem dir que pluges estan en fase de finalització. No s'esperen pluges torrencials com les hem tingut. Tot i això, pot ploure arreu de Catalunya i sobretot en la zona litoral", ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
A les 17:00 h es torna a reunir el CECAT per actualitzar l'estat de les pluges.
“¿ La consellera d'Interior, Núria Parlon, valora la situació meteorològica d'aquest dimarts. | @cafedidees_rtve— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 14, 2025
¿¿ "Podem dir que la DANA està en fase de finalització, no s'esperen pluges torrencials com les que hem tingut". pic.twitter.com/NfqmhhDkS3“
-
10:35
L'R16 continua tallada entre Tortosa i Ulldecona-Alcanar-La Sénia
L'R16 continua tallada entre Tortosa i Ulldecona-Alcanar-La Sénia. A més, Adif mantindrà interrompuda la circulació a part del corredor mediterrani fins dimarts al migdia pels danys de la dana.
“¿ Adif mantindrà interrompuda la circulació a part del corredor mediterrani fins dimarts al migdia pels danys de la dana. | @cafedidees_rtve— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 14, 2025
¿ L'R16 continua tallada entre Tortosa i Ulldecona-Alcanar-La Sénia. pic.twitter.com/uyeRPn3xJ6“
-
10:15
El sud de Catalunya fa balanç dels aiguats mentre es manté l'alerta per la dana Alice
Les principals afectacions del temporal de pluges són al camp, on els pagesos alerten de danys greus a oliveres i cítrics. La Ràpita, Santa Bàrbara i Godall són els municipis que han patit més incidències.
“¿¿ El sud de Catalunya valora els efectes dels aiguats mentre es manté l'alerta per la #DanaAlice | @cafedidees_rtve @Claraa_Sedano— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 14, 2025
¿¿ La Ràpita, Santa Bàrbara i Godall són els municipis que han patit més incidències. pic.twitter.com/DT9ObQyuKY“
-
10:05
El Govern aprova un paquet d'ajudes de 10 milions d'euros per als municipis afectats pels aiguats
El Govern de la Generalitat aprovarà aquest dimarts un paquet d'ajuts per 10 milions d'euros pels municipis afectats per la dana Alice. Les mesures pels municipis i particulars afectats inclouen, també, una partida de 50 milions en crèdits financers bonificats.
“¿ El Govern anuncia un paquet d'ajudes de 10 milions per als municipis afectats pels aiguats. | @cafedidees_rtve— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 14, 2025
¿ Les mesures pels municipis i particulars afectats inclouen, també, una partida de 50 milions en crèdits financers bonificats. pic.twitter.com/pY1hqYLETX“
-
10:00
Bon dia. Segueix minut a minut l'episodi de pluges intenses que afecta les Terres de l'Ebre i el litoral i prelitoral de Catalunya.