Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 18 al 22 de mayo

Una semana más, RTVE Play trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los deportes de los que podrás disfrutar del lunes 18 al viernes 22 de mayo se encuentran el fútbol, el, el ciclismo o el waterpolo.

La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming retransmitirá en directo La Vuelta a Burgos femenina, las semifinales de la Copa de Campeones juvenil de fútbol y los cuartos de final de la Liga europea masculina de waterpolo. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!

Lunes 18 de mayo

Martes 19 de mayo

Miércoles 20 de mayo 20:30 horas: Fútbol. Copa de Campeones juvenil 1ª semifinal. Granada CF - Real Madrid CF. Teledeporte y RTVE Play 20:30 horas: Waterpolo. Liga europea masculina. Cuartos de final. Olimpiakos SFP – CN At. Barceloneta (Atenas). Teledeporte y RTVE Play

Jueves 21 de mayo 16 horas: Ciclismo. La Vuelta a Burgos femenina. 1ª etapa. Burgos catedral - Burgos Gamonal (127 km). Teledeporte y RTVE Play 20:30 horas: Fútbol. Copa de Campeones juvenil 2ª semifinal. UD Las Palmas - FC Barcelona. Teledeporte y RTVE Play