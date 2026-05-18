Deportes hoy: programación gratis en Teledeporte y RTVE Play la semana del 18 al 22 de mayo
Una semana más, RTVE Play trae las mejores competiciones deportivas para que puedas verlas gratis. Entre los deportes de los que podrás disfrutar del lunes 18 al viernes 22 de mayo se encuentran el fútbol, el, el ciclismo o el waterpolo.
La plataforma de vídeo bajo demanda y streaming retransmitirá en directo La Vuelta a Burgos femenina, las semifinales de la Copa de Campeones juvenil de fútbol y los cuartos de final de la Liga europea masculina de waterpolo. ¿Quieres saber todos los eventos deportivos que puedes ver en RTVE Play en los próximos días? ¡Consulta nuestra agenda semanal!
Lunes 18 de mayo
Martes 19 de mayo
Miércoles 20 de mayo
20:30 horas: Fútbol. Copa de Campeones juvenil 1ª semifinal. Granada CF - Real Madrid CF. Teledeporte y RTVE Play
20:30 horas: Waterpolo. Liga europea masculina. Cuartos de final. Olimpiakos SFP – CN At. Barceloneta (Atenas). Teledeporte y RTVE Play
Jueves 21 de mayo
16 horas: Ciclismo. La Vuelta a Burgos femenina. 1ª etapa. Burgos catedral - Burgos Gamonal (127 km). Teledeporte y RTVE Play
20:30 horas: Fútbol. Copa de Campeones juvenil 2ª semifinal. UD Las Palmas - FC Barcelona. Teledeporte y RTVE Play
Viernes 22 de mayo
16 horas: Ciclismo. La Vuelta a Burgos femenina. 2ª etapa. Castrojeriz - Pedrosa de Duero (122 km). Teledeporte y RTVE Play