Los conciertos de La 2 hoy: programación y horarios del 9 al 10 de mayo

Este fin de semana, dos conciertos de orquestas extranjeras de primer nivel, la del sábado, la formación austriaca Barucco, con instrumentos originales que interpretará entre otras obras el Réquiem de Mozart, y la del domingo, la orquesta de la Radiotelevisión de Eslovenia con un atractivo programa que incluye el Bolero, de Ravel.

Programación del sábado 9 de mayo

El sábado 9 de mayo a las 8 de la mañana, Los conciertos de La 2 emite ‘Hacia el Paraíso’ (To Paradise), una coproducción de RTVE, la televisión austriaca ORF III y Scarlatti Arts. El concierto se celebró en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el pasado 21 de febrero, a cargo la formación austriaca de instrumentos originales Barucco y el Barucco Vocal Consort, bajo la dirección de Heinz Ferlesch que ofrecen una interpretación con criterio histórico. Participaron como solistas las sopranos Maria Ladurner, Elisabeth Pratscher y Anita Rosati; la mezzosoprano Bernadett Nagy y la contralto Cornelia Sonnleithner; los tenores Johannes Bamberger, Hans-Jörg Gaugelhofer, Daniel Johannsen y Matthias Dähling; y los barítonos Matthias Helm, Daniel Ochoa y Maximilian Schnabel.

Más que un concierto, la propuesta se presenta como una experiencia musical y espiritual, en la que el célebre Réquiem en re menor, KV 626, de Wolfgang Amadeus Mozart actúa como culminación de un recorrido que explora el misterio de la muerte, la búsqueda de consuelo y la esperanza de redención. “La música nos enseña que, detrás del mundo visible, existe otro invisible”, afirma Ferlesch, una idea que atraviesa todo el programa y que encuentra en el Réquiem una de sus expresiones más conmovedoras.

El diálogo entre épocas y lenguajes es uno de los grandes aciertos de la velada. El concierto se abre con Da pacem Domine, primero en su forma de canto gregoriano y después en la célebre versión contemporánea de Arvo Pärt, una meditación coral suspendida en el tiempo que se ha convertido en símbolo de la llamada universal a la paz. A ello se suma Immortal Bach de Knut Nystedt, una relectura profundamente emotiva del coral Komm, süsser Tod, donde pasado y presente se funden en una experiencia casi mística.

Las páginas sacras de Mozart -el luminoso Exsultate, jubilate, con la soprano María Ladumer como solista, y el recogido Ave verum corpus- preparan el terreno para el gran monumento final: el Réquiem, en la versión completada por Franz Xaver Süssmayr, interpretado con una combinación de rigor histórico, intensidad dramática y profundidad expresiva. El proyecto ha sido presentado con gran éxito en escenarios como el Brucknerhaus de Linz o el Festspielhaus St. Pölten, recibiendo elogios unánimes de público y crítica.

Concierto 'Hacia el Paraíso' con el grupo Barucco en el Auditorio Nacional © Hispania Concertalia

Programación del domingo 10 de mayo

Los Conciertos de La 2 emite este domingo un programa producido y ofrecido por la televisión eslovena RTV SLO, dentro del programa de intercambios 2026 de las televisiones miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) grabado en los estudios centrales de la Radiotelevisión Eslovena con Jerica Kozole, violín solista y la Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión de Eslovenia dirigida por Davorin Mori.

Cada año, TV Slovenia presenta un programa de obras clásicas populares interpretadas en su estudio central por la Orquesta Sinfónica de RTV Slovenia, bajo la dirección de un director invitado. El concierto de este año fue dirigido por Davorin Mori, pianista y uno de los directores eslovenos más destacados de la joven generación. Reside en Viena, donde enseña piano en la Universidad de Música y Artes Escénicas, y colabora con numerosas orquestas europeas como director invitado.

El programa presenta una cautivadora selección de obras musicales. Comienza con la obertura de la ópera de Verdi La fuerza del destino (La Forza del destino), seguida de la Primavera de Las cuatro estaciones, de Vivaldi, con la concertino Jerica Kozole como solista. Concluye con una interpretación del enigmático y siempre popular Bolero de Ravel.

Orquesta de la Radiotelevisión de Eslovenia Adrian Pregelj Adrian Pregelj

Programación del viernes 8 de mayo

Previamente, el viernes 8 de mayo, (madrugada del sábado) en La 2, Las noches del Monumental ofrece el programa titulado Una noche de Chopin, con el pianista Josep Colom. Es una experiencia íntima y profundamente emotiva dedicada a la obra del gran compositor polaco. A través de un repertorio cuidadosamente seleccionado (Baladas, scherzos, una barcarola y una sonata), Colom logra resaltar la delicadeza, el lirismo y la intensidad expresiva que caracterizan la música de Frédéric Chopin. Es un concierto que invita a la contemplación y al disfrute pausado de uno de los grandes compositores románticos.

Josep Colom

Josep Colom es uno de los pianistas más asombrosos del panorama actual europeo y una de las voces más destacadas del pianismo de nuestro país de las últimas décadas. Premio Nacional de Música en 1998, tras su debut en el Théâtre des Champs Elysées de París en 1979, el periódico Le Monde escribió: “una actuación que hace olvidar los demás”. Desde entonces viaja regularmente por los cinco continentes para dar recitales y conciertos con orquesta (English Chamber Orchestra, orquestas de la RAI de Nápoles y de Maastricht, Gulbenkian, Sinfónica de la Radio de Praga, Filarmónica de Estrasburgo, Bamberg Symphoniker o Filarmónica de Zagreb y casi todas las orquestas españolas).