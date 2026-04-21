Los conciertos de La 2 y Las noches del Monumental de este fin de semana

Sábado 25 de abril

El sábado 25 de abril a las 8 de la mañana en La 2, concierto A15 de temporada de la Orquesta y Coro RTVE con la segunda parte de La Pasión según San Mateo, BWV 244 de Johann Sebastian Bach. Concierto grabado el 27 de marzo de 2026 en el Teatro Monumental de Madrid bajo la batuta del director titular Christoph König.

La obra cuenta con las voces de Lucía Martín-Cartón (soprano), Lucía Caihuela (mezzosoprano), Juan Sancho (tenor), Ferrán Albrich (barítono), Lluis Arratia (barítono), Esmeralda Espinosa (mezzosoprano), Miguel Ángel Ariza (tenor) y Juan Antonio Díaz (barítono) quienes dan vida a los diferentes personajes que intervienen en el relato de la Pasión.

En el concierto colabora con la Orquesta y Coro RTVE el organista y clavecinista Daniel Oyarzabal, el violagambista Alejandro Marías, y el organista Carlos Orejas.

Pese a su actual estatus de obra maestra y ser considerada hoy una de las cumbres de todo el repertorio clásico, la Pasión según San Mateo cayó en el olvido durante décadas tras la muerte de su autor. No fue hasta 1829, exactamente cien años después de su estreno, cuando el compositor Felix Mendelssohn la rescató y reestrenó, iniciando así el redescubrimiento histórico de la música de Bach para el mundo moderno. La Pasión según San Mateo no es solo una pieza musical; es considerada por críticos y músicos como uno de los mayores logros del intelecto humano.

La Orquesta y Coro RTVE y los solistas de La pasión según San Mateo Isabel Guillén

Domingo 26 de abril

El domingo 26 de abril, a las 8:25 en La 2, la segunda parte del tercer concierto del XXVI Ciclo de Jóvenes Músicos de la Orquesta y Coro RTVE y que reúne a los jóvenes premiados en el Concurso Juventudes Musicales de España 2023. Dirige la Orquesta Sinfónica RTVE el maestro valenciano Javier Huerta con un programa formado por el Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, con el guitarrista valenciano Ausiàs Parejo, y la segunda suite de El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla. Además, la Orquesta RTVE ofrecerá como bis la Danza del fuego, de El Amor brujo, también de Manuel de Falla. Tanto el solista como el director han sido premiados en el Concurso Juventudes Musicales de España 2023.

Escrito en 1939, el Concierto de Aranjuez, para guitarra y orquesta, del maestro también valenciano Joaquín Rodrigo es posiblemente la obra española de música clásica que más se interpreta en las salas de concierto y una de las cumbres de la música clásica para guitarra. Su intérprete en esta ocasión con la Orquesta Sinfónica RTVE es al guitarrista valenciano Ausiàs Parejo, ganador de 40 primeros premios como el Concurso Alhambra, el Tokyo International, Guitar Competition, el “Michele Pittaluga” o el Juventudes Musicales de España y los segundos premios en el “Francisco Tárrega” y el “Andrés Segovia”.

El programa incluye la segunda suite de El sombrero de tres picos de Manuel de Falla, una de las creaciones más brillantes del compositor gaditano. Concebida originalmente como ballet, la obra recoge ritmos y colores de la tradición popular española integrados en una orquestación de gran riqueza y vitalidad. Fue extraída del ballet por el propio Falla para su interpretación en salas de concierto, centrándose específicamente en las danzas del segundo acto de la obra original.

El concierto finaliza con La Danza del fuego, el número más conocido de El amor brujo (1915). la “gitanería musical en un acto” tal y como la denominó Manuel de Falla. Es un momento de gran tensión donde la música se utiliza como un exorcismo.

Al frente de la Orquesta RTVE, el maestro Javier Huerta, también premiado en el Concurso Juventudes Musicales de España 2023, cuya dirección refuerza el espíritu del ciclo Jóvenes Músicos: ofrecer una plataforma para las nuevas generaciones de intérpretes y acercar al público grandes obras del repertorio desde una mirada fresca y comprometida.

El guitarrista Ausiàs Parejo y el director Javier Huerta con la Orquesta RTVE Samuel Pereira

Juventudes Musicales de España

Juventudes Musicales es el movimiento cultural juvenil más importante del mundo, según la UNESCO y está presente en 55 países. En España, su red de asociaciones y federaciones ha impulsado cientos de jóvenes músicos, actuales referentes de la cultura española. La Confederación de Juventudes Musicales de España celebra 75 años catalizando el talento joven.

Viernes 24 de abril

Previamente, el viernes 24 de abril, (madrugada del sábado) en La 2, Las noches del Monumental ofrece el espectáculo Eurovisión’s Greatest Hits, en el que se recrean los grandes temas que han participado y muchos de ellos, ganado, el Festival de la Canción de Eurovisión desde su creación hasta la actualidad.

Este recorrido por lo mejor del festival corre a cargo del grupo Ochenteros, formado por los cantantes Anabel Conde (artista malagueña que se clasificó en segunda posición en el Festival de Eurovisión de 1995 en Dublín), el tenor del Coro RTVE Nacho Bas, y la cantante María Ayo, acompañados por el pianista Javier Blanco, el guitarrista Alejandro López Sánchez, el bajista Germán Muñoz, el saxofonista Jesús Serrano, el batería Daniel Alonso y los bailarines Lluvia Josefina Marchena e Idian Yosner Rodríguez.