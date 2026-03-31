Isa Pantoja se abre en la gran final de DecoMasters: “He vuelto a ser esa Isa cariñosa que yo era antes”

Las tres parejas finalistas se han enfrentado al último reto tras semanas de esfuerzo, renuncias y crecimiento personal. Nada más comenzar, Patricia Montero puso en valor el camino recorrido por Isa y Asraf; subrayando que habían llegado hasta ahí “por méritos propios”. Pero si algo ha marcado el paso de ambos por el programa ha sido su evolución personal.

Tal y como ya adelantó en la semifinal, la concursante entró en 'DecoMasters' atravesando una depresión post-parto. Isa vivía un momento especialmente delicado que ha ido transformándose a lo largo del concurso. Ahora, en plena final, reconoce que el programa ha supuesto mucho más que un reto profesional, que le ha pillado “en un momento de perdón”. 'DecoMasters' no solo ha servido para diseñar espacios, sino también para “diseñar” su propio futuro.

Ese cambio también se ha reflejado en su relación con Asraf. Isa explica que, cuando comenzó la aventura, no se sentía ella misma y que la experiencia ha sido clave para reconstruirse emocionalmente. Cuenta que al entrar no estaba “cariñosa” como antes, pero que el paso por el programa “les ha unido más” como pareja y le ha permitido “volver a ser esa Isa”. En ese proceso, además, ha redescubierto a Asraf de quien ahora destaca que ha encontrado un nuevo compañero que le resulta divertido y, sobre todo, un apoyo constante.