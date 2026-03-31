Isa Pantoja se abre en la gran final de DecoMasters: “He vuelto a ser esa Isa cariñosa que yo era antes”
- 'DecoMasters' ha significado para Isa un punto de inflexión para reconstruirse, tanto a nivel individual como en su relación de pareja con Asraf
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Las tres parejas finalistas se han enfrentado al último reto tras semanas de esfuerzo, renuncias y crecimiento personal. Nada más comenzar, Patricia Montero puso en valor el camino recorrido por Isa y Asraf; subrayando que habían llegado hasta ahí “por méritos propios”. Pero si algo ha marcado el paso de ambos por el programa ha sido su evolución personal.
Tal y como ya adelantó en la semifinal, la concursante entró en 'DecoMasters' atravesando una depresión post-parto. Isa vivía un momento especialmente delicado que ha ido transformándose a lo largo del concurso. Ahora, en plena final, reconoce que el programa ha supuesto mucho más que un reto profesional, que le ha pillado “en un momento de perdón”. 'DecoMasters' no solo ha servido para diseñar espacios, sino también para “diseñar” su propio futuro.
Ese cambio también se ha reflejado en su relación con Asraf. Isa explica que, cuando comenzó la aventura, no se sentía ella misma y que la experiencia ha sido clave para reconstruirse emocionalmente. Cuenta que al entrar no estaba “cariñosa” como antes, pero que el paso por el programa “les ha unido más” como pareja y le ha permitido “volver a ser esa Isa”. En ese proceso, además, ha redescubierto a Asraf de quien ahora destaca que ha encontrado un nuevo compañero que le resulta divertido y, sobre todo, un apoyo constante.
El pilar invisible de Isa y Asraf
El camino hasta la final no se entiende sin el apoyo familiar. Mientras la pareja competía en Madrid, la madre de Asraf se ha quedado en Cádiz al cuidado de los niños. Algo que Isa reconoce como fundamental: ''Sin ella no podríamos estar aquí, ni de coña”. Esa ayuda ha generado en la concursante un sentimiento agridulce, marcado por el agradecimiento pero también por cierta culpa. Recuerda que, tras el parto, le costaba delegar y que “no le gustaba que nadie tocase al bebé”. Una actitud que ahora mira con perspectiva y que le hace sentirse mal.
Con el final del programa cada vez más cerca, Isa se emocionó al pensar en la despedida de esta etapa compartida. Confiesa que cuando su suegra se vaya “le va a dar mucha pena”. Una reacción que nace, en sus propias palabras, de lo feliz que se siente ahora. De hecho, resume su momento vital con una idea sencilla pero contundente: “soy muy feliz viviendo esto, soy feliz”. Una evolución que ha conectado con la audiencia y que convierte a Isa y Asraf en una de las parejas más fuertes de cara a la victoria final. Aunque ellos mismos lo tienen claro: si no ganan, su apuesta es para Mar Flores y Carlo Costanzia. Pase lo que pase, Isa ya ha conseguido algo más importante que el premio: reencontrarse consigo misma.