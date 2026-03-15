Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 16 al 22 de marzo

Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 16 de marzo al domingo 22, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. EN PLAY es una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, de lunes a jueves.

Esta semana, además, estamos de estreno con Cosas de palacio, un videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. ¡No te lo puedes perder!

El domingo llega Al cielo con ella, un broche cargado de irreverencia y de humor que dirige y presenta Henar Álvarez. Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 16 al 22 de marzo.

En Play (lunes a jueves, a partir de las 16:30 horas) El canal digital EN PLAY cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, en las que se emiten programas originales y exclusivos. El nuevo canal de entretenimiento es una apuesta por la transversalidad de los contenidos de RTVE e incorpora una primera franja, de 16:30 a 19:30, con contenidos de vídeo producidos por RNE. Cada día, puedes disfrutar de los videopodcast más originales, con los invitados más divertidos e interesantes. Mañana más, Las del cadillac o Influ-Realismo mágico son algunos de ellos, y no te dejarán indiferente. Las del Cadillac, En Play En Play - Las del Cadillac EN PLAY - Ignatius Farray, su primer beso y el "fascismo" musical En este secuestro musical, el viaje lo marca uno de los cómicos más irreverentes del momento.... Ver ahora A partir de las 19:30, es el turno de El recreo, donde Ángela Fernández y Mariang Maturana (aka La quinqui) se adentran en lo más atrevido de internet, y lo harán con colaboradoras como Marta Riesco o Laura del Val, entre otras. Cómicos, influencers y artistas que se dan cita en este espacio para contarte todas las tendencias y el contenido más viral de internet. Además, hay tiempo también para cine, la cultura y toda la actualidad de TVE, con los protagonistas de sus series y programas. 02.30 min El Recreo - Macarena García: "Paquita Salas volverá y allí voy a estar" La segunda parte de EN PLAY, a partir de las 20:45 horas, corresponde a La retaguardia. Aquí, Inés Hernand hace el repaso más curioso de la actualidad desde el humor y la sátira. Además, contará con colaboradores como "Alpilpil", Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines. La retaguardia En Play - La Retaguardia - 05/03/2026 En vísperas del 8M, La Retaguardia se ha convertido en una trinchera para defender a todas las mujeres.... Ver ahora

Cosas de palacio - Programa 2 (jueves 19 de marzo) Cosas de palacio es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de los platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales… La audiencia participa de forma directa en la creación del formato, ya que el elenco responde a todas sus preguntas y reacciona a sus comentarios. ¡No te lo pierdas! Cosas de palacio Cosas de Palacio - Episodio 1 - Nuevos comienzos Arturo García Sancho, Marcos Orengo y Elena Navarro charlan sobre trabajo, castings, la muerte de Feliciano... y una misteriosa caja.... Ver ahora