Estrenos exclusivos de RTVE Play durante la semana del 16 al 22 de marzo
- Disfruta de las todas propuestas del catálogo: En Play, películas, series y programas
- Todas las películas y documentales, gratis y en streaming en RTVE Play
Arranca una nueva semana y con ella, nuevos contenidos originales y exclusivos en RTVE Play. Del lunes 16 de marzo al domingo 22, te proponemos programas diferentes, con invitadas e invitados que te harán pasar un buen rato. EN PLAY es una apuesta estratégica por el entretenimiento en directo que cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, de lunes a jueves.
Esta semana, además, estamos de estreno con Cosas de palacio, un videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. ¡No te lo puedes perder!
El domingo llega Al cielo con ella, un broche cargado de irreverencia y de humor que dirige y presenta Henar Álvarez. Esta es la agenda completa de lo que podrás disfrutar en RTVE Play durante la semana del 16 al 22 de marzo.
En Play (lunes a jueves, a partir de las 16:30 horas)
El canal digital EN PLAY cuenta con más de ocho horas diarias de emisión, en las que se emiten programas originales y exclusivos. El nuevo canal de entretenimiento es una apuesta por la transversalidad de los contenidos de RTVE e incorpora una primera franja, de 16:30 a 19:30, con contenidos de vídeo producidos por RNE.
Cada día, puedes disfrutar de los videopodcast más originales, con los invitados más divertidos e interesantes. Mañana más, Las del cadillac o Influ-Realismo mágico son algunos de ellos, y no te dejarán indiferente.
A partir de las 19:30, es el turno de El recreo, donde Ángela Fernández y Mariang Maturana (aka La quinqui) se adentran en lo más atrevido de internet, y lo harán con colaboradoras como Marta Riesco o Laura del Val, entre otras. Cómicos, influencers y artistas que se dan cita en este espacio para contarte todas las tendencias y el contenido más viral de internet. Además, hay tiempo también para cine, la cultura y toda la actualidad de TVE, con los protagonistas de sus series y programas.
La segunda parte de EN PLAY, a partir de las 20:45 horas, corresponde a La retaguardia. Aquí, Inés Hernand hace el repaso más curioso de la actualidad desde el humor y la sátira. Además, contará con colaboradores como "Alpilpil", Nerea Pérez de las Heras, Marina Lobo, Marina Rivers, Guillermo Alonso o Samantha Ballantines.
Cosas de palacio - Programa 2 (jueves 19 de marzo)
Cosas de palacio es el videopodcast conversacional que une las dos series líderes en las tardes de La 1: Valle Salvaje y La Promesa. En él, los actores de ambas series se reúnen en los decorados de los platós para desvelar a los espectadores todos los secretos de sus tramas, las mejores anécdotas de rodaje, sus experiencias personales… La audiencia participa de forma directa en la creación del formato, ya que el elenco responde a todas sus preguntas y reacciona a sus comentarios. ¡No te lo pierdas!
CAPTCHA. Sobreviviendo a internet (jueves 19 de marzo)
CAPTCHA. El videopodcast: Sobreviviendo a internet es una extensión del concurso CAPTCHA: No soy un robot, emitido en La 2 de RTVE. Javi Hoyos aborda con humor, rigor y espíritu crítico, los grandes retos de la digitalización y las competencias DIGICOMP: desde la alfabetización mediática y la identidad digital hasta la inteligencia artificial, la seguridad online o el pensamiento crítico. En cada episodio, Javi conversa con perfiles tan diversos como Grison o Soraya, que se enfrentan a una pregunta clave: ¿Sabemos realmente movernos en el entorno digital o solo estamos sobreviviendo a él?
Canales temáticos
Si tienes ganas de más, en RTVE Play puedes disfrutar de nuestros canales temáticos en directo. La plataforma ofrece canales como RTVE La Revuelta, durante las 24 horas del día; RTVE Somos cine, que recuerda las mejores películas españolas; RTVE Cocina, un canal que explora el mundo de la gastronomía; RTVE Saber y ganar, dedicado al concurso más longevo de la televisión; y RTVE Conciertos de Radio 3, con las actuaciones más míticas de estos últimos 30 años de programa. Disfruta también del canal temático Salón de té La Moderna, que ofrece durante 24 horas los episodios de la exitosa serie.