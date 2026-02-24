Espacios 3 en 1 sin caos: los trucos infalibles para unir salón, cocina y comedor con estilo

En la primera prueba de DecoMasters, centrada en la decoración de hoteles, Lorenzo Castillo destacó el enorme crecimiento y evolución del sector en los últimos años. “Hemos pasado de las cadenas de hoteles donde todas las habitaciones eran iguales a esos hoteles boutique, en los que cada estancia tiene personalidad”, explicó. Las grandes cadenas han entendido que el huésped ya no busca solo confort: quiere una experiencia, un espacio que le haga sentir mejor incluso que en su propia casa.

Esta transformación ha abierto la puerta a una mayor libertad creativa para los interioristas, que experimentan con estilos, materiales y composiciones impensables hace una década. “Los interioristas están encontrando más libertad en los hoteles que en otros proyectos, y los usuarios encuentran inspiración en esas decoraciones para sus casas: tendencias, colores, materiales…”, añadió Riopérez . Lo que ocurre en el mundo hotelero, al final, termina filtrándose al hogar.

Espacios 3 en 1: el arte de coordinar sin saturar La segunda prueba abordó el reto de integrar salón, cocina y comedor en un único espacio sin perder funcionalidad ni coherencia. Según Marta Riopérez, la clave es tratar cada zona de forma diferenciada, pero bajo una identidad visual común. La iluminación es esencial: la cocina necesita luz potente, el comedor una iluminación cálida y baja para distinguirlo, y el salón una luz suave que genere confort. Por otro lado, el color ayuda a delimitar sin dividir; por ejemplo, pintar una pared de la cocina en un tono distinto y repetirlo en elementos del salón crea continuidad visual. Los materiales cumplen la misma función: extender texturas o acabados de un área a otra unifica el conjunto. Tanto Lorenzo como Marta recomiendan no temer al riesgo en espacios pequeños: usar iluminación estratégica, espejos y colores oscuros puede hacerlos más interesantes y amplios. 01.30 min El arte de los espacios 3 en 1