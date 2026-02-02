Gana el merchandising oficial del Benidorm Fest respondiendo a una sola pregunta

Vivir el Benidorm Fest como el mayor de los fans tiene premio. RTVE Play regala merchandising oficial del festival entre todas las personas que participen en un nuevo concurso abierto a los espectadores de Benidorm Calling. Para participar, solo hay que responder a una pregunta muy sencilla… o no tanto: ¿Qué meterías en tu maleta para vivir el Benidorm Fest 2026 como el mayor de los fans? Originalidad, humor y creatividad cuentan. Vale todo.

Un jurado profesional de RTVE Play será el encargado de elegir las mejores respuestas, y los ganadores se anunciarán en directo durante los próximos programas de Benidorm Calling, que se emiten el lunes 2, miércoles 4 y jueves 5 de febrero, de 20:00 a 21:45 horas, en RTVE Play.

¿Cómo participar? Solo tienes que rellenar el formulario disponible al final de esta noticia y contestar a la pregunta. Además de tu respuesta, deberás completar los siguientes datos: Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Teléfono y correo electrónico

Dirección postal (necesaria para el envío del premio) El único requisito es residir en España. Además de tu respuesta, deberás completar tus datos personales (nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico y dirección postal) para poder enviarte el pack de merchandising si resultas ganador.

Los imprescindibles de los presentadores Los presentadores de Benidorm Calling ya han hecho su maleta para la ciudad alicantina. Lalachus no viaja sin sus zapatillas de andar por casa y un recuerdo muy especial de La Revuelta. Ángela Fernández apuesta por guiones, pan sin gluten y vitaminas para aguantar toda la semana. Inés Hernand no renuncia a su rutina de skincare, mientras que Javi Hoyos va a lo seguro con sus exclusivas. Rubén Avilés mete el micrófono para contarlo todo y Marina Rivers añade souvenirs japoneses de su último viaje antes de ponerse al frente del programa. 01.46 min Quinta temporada del 'Benidorm Calling', el previo más gamberro del Benidorm Fest ¿Sobrevivirán con todo esto? ¿Y tú, qué no puede faltar en tu maleta para Benidorm? Rellena ya el formulario y consigue el merchandising oficial del Benidorm Fest. Suerte.

FORMULARIO CON LA PREGUNTA <a href="https://form.rtve.es/view.php?id=687910" title="¿Cuáles son tus imprescindibles para llevarte al Benidorm Fest?">¿Cuáles son tus imprescindibles para llevarte al Benidorm Fest?</a>