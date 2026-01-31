7 lugares imprescindibles que tienes que visitar si viajas a Ámsterdam

Para enamorarte de Ámsterdam tienes que hacer un pacto con los sentidos y dejar que el queso neerlandés entre por cada uno de ellos, sin excepción. Son importantes sus tipos, sus colores, su ganadería lechera, su elaboración… Se trata de la estrella gastronómica de la ciudad. ¡Y es que los holandeses consumen 17 kilos de queso por persona al año! Desayuno, comida, cena; un día sin queso es un día perdido para un neerlandés.

Pero lo primero que tienes que hacer antes de empezar tu recorrido es hacerte con una bicicleta. Ámsterdam es considerada la capital del ciclismo urbano, y es que más del 50% de los residentes realizan sus desplazamientos en ellas. Hay que recorrer la ciudad en bici. Y una vez que te hayas hecho con una, apunta, porque estos son los lugares que tienes que visitar sí o sí:

1. Las casas famosas de Ámsterdam Seguro que cuando piensas en Ámsterdam lo primero que se te pinta en la mente son sus fachadas altas y angostas con tejados triangulares. Y no te preocupes si eres de esas personas que van paseando por las calles y se dejan el cuello mirando hacia arriba, ¡es que estas fachadas son hipnóticas! Amemos la arquitectura de la ciudad y hagámonos un buen selfie para empezar. Aquí te dejamos el TOP 3 - Casas más curiosas de Ámsterdam por Carlo Cuñado. 01.56 min La Vuelta al Mundo en 80 Likes - TOP 3 Casas curiosas de Ámsterdam

2. Los molinos como solución del terreno bajo de los Países Bajos Ya lo dice Eva: ”Ámsterdam es un lugar con molinos gigantes donde fliparía el mismísimo Don Quijote”. En Zaanse Schans descubrimos el origen del nombre Países Bajos: se llaman así porque gran parte del territorio está a muy poca altura y alrededor del 26% del país está bajo el nivel del mar. Así que los mil molinos que había, de los cuales aún se conservan algunos, fueron la solución para sacar el agua de las partes más bajas. ¡Tienes que ir a verlos! Eva Rojas y Jesús Campos posan desde lo alto del molino aserradero "La oveja joven" con las increíbles vistas de los molinos de Zaanse Schans. evarojas1819765137

3. El clásico paseo en barca por los canales de Ámsterdam Bucólico, bohemio, idílico, con ese toque romántico que tienen los paseos en barca por los canales de una ciudad… ¡Esto sí que es una experiencia obligada! El Barrio Jordaan está rodeado de canales y es uno de los más icónicos para recorrer en barca. ¿Sabías que la extensión de estos canales se estima que son de más de 100 km, con cerca de 90 islas y alrededor de 1.500 puentes? ¡Tres veces más que en Venecia! En este barrio se encuentra la casa de Ana Frank, donde escribió su diario mientras se escondía con su familia durante la ocupación nazi. Hoy, la casa recibe más de un millón de visitantes al año y es un lugar de memoria mundial.

4. Top 5 Museos de la ciudad Eva y Carlo crean la fórmula del perfecto museo: Arte, historia, diversión y con un buen contenido viral. Y sí, si visitas una ciudad, tienes que visitar sus museos para sumergirte de lleno en su cultura e historia. Si tienes poco tiempo y tienes que elegir, destacan el Rijksmuseum. El museo más importante de toda la ciudad con más de un millón de obras en su interior. Allí nos encontramos con cuadros tan conocidos como “La Lechera”, de Vermeer y “La Ronda de Noche”, de Rembrandt. También te encantará el Micropia, el primer museo del mundo dedicado en exclusiva a los microbios, o el Museo Straat, The museum for grafitti and street art, de arte moderno. Su gigantesco y colorido mural dedicado a Ana Frank te da una pista del tamaño de las obras de su interior. Una de las galerías con colecciones de arte callejero más grandes del mundo. Pero hay más, echa un vistazo al Top 5 museos de Ámsterdam en el siguiente vídeo. 03.00 min La Vuelta al Mundo en 80 Likes - TOP 5 Museos de Ámsterdam

5. El columpio de la Torre A'Dam con las mejores vistas de todo Ámsterdam Y para terminar con un poquito de adrenalina con vistas. En Overhoeks, el barrio más moderno e innovador de la ciudad, subimos a la Torre A'Dam por un ascensor que sube 20 plantas en 20 segundos. ¡Menudo subidón! Y en su azotea se encuentra el columpio más alto de Europa. Se llama “Over the Edge” y te balancea hasta sobresalir por el borde del edificio. Carlo Cuñado y Ricardo Acuña balanceandose en el columbio “Over the Edge” de la Torre A'Dam

6. Zueco neerlandés como el souvenir perfecto Los zuecos, o klompen, se usan en los Países Bajos desde el siglo XIII. Y los neerlandeses los utilizaban porque protegían del barro, agua, clavos y golpes. Eran aislantes en invierno y ventilados en verano. Jesús Campos, trabajador voluntario en los molinos de Zaanse Schans, nos cuenta una curiosidad: “Los zuecos formaban parte de las pedidas de mano, si la chica los aceptaba y se los ponía, significaba “sí quiero”. Vamos, que son toda una joya. En el mismo Zaanse Schans, hay un taller de zuecos fundado en 1974 por Jaap e Ineke Kooijman para preservar la técnica tradicional y todos los días se pueden ver demostraciones gratuitas tallando zuecos a mano a partir de madera de álamo o sauce. Si no sabes qué llevarte de recuerdo, te resolvemos la duda: Un bonito zueco neerlandés. Zuecos tallados a mano y expuestos en el taller de Jaap e Ineke Kooijman fundado en 1974.