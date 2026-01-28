Dónde ver en directo el concierto solidario "Manifest X Palestina" con Amaia, Bad Gyal, Morad o Yerai Cortés

Este jueves 29 de enero, la música y la solidaridad se dan la mano en Barcelona. El Palau Sant Jordi acoge uno de los grandes conciertos solidarios del año: Manifest X Palestina, un concierto-manifiesto internacional que reivindica el arte y la cultura como herramientas de memoria, resistencia y conciencia colectiva, y que conecta la realidad de Palestina con las grandes luchas de nuestro tiempo.

La cita reúne una amplia y transversal representación de la escena musical actual, con artistas de distintos géneros, generaciones y procedencias. Sobre el escenario actuarán una veintena de nombres, entre ellos Amaia, Bad Gyal, Morad, Oques Grasses, Mushka, Yerai Cortés, Fermín Muguruza o Xavi Sarrià, junto a la participación y colaboración de otras figuras del mundo de la cultura como Lluís Llach, Gemma Humet, Alguer Miquel, La Fura dels Baus o Eduard Fernández.

El cartel incluye también destacados artistas internacionales, como los legendarios Tinariwen, llegados desde Malí, o la cantante francesa Zaho de Sagazan. El eje central del concierto lo ocupan, además, las voces palestinas, con intérpretes como Zeyne y Lina Makoul, referentes de una escena con creciente proyección internacional.

Un evento solidario Act X Palestine es un llamamiento colectivo que, a través de la música, la palabra, el arte y la imagen, reivindica la cultura como un espacio de resistencia y de toma de conciencia. El concierto vincula la realidad de Palestina con las grandes luchas actuales y está impulsado por organizaciones palestinas de derechos humanos, ayuda humanitaria y cultura, junto a redes europeas de construcción de paz y organizaciones catalanas. Este concierto-manifiesto supone el acto final de una campaña solidaria internacional que, desde hace meses, ha impulsado numerosas iniciativas en distintos países. La propuesta promueve una respuesta colectiva orientada al apoyo, la reconstrucción y el fortalecimiento del tejido cultural palestino. Toda la recaudación del concierto se destinará a apoyar proyectos e instituciones culturales en Palestina. Los fondos se canalizarán a través de la Palestinian Performing Arts Network (PPAN) y diversos centros culturales independientes, con el objetivo de garantizar que las aportaciones lleguen de forma directa a los proyectos y colectivos, minimizando la intermediación. El proceso contará con una auditoría externa e independiente para asegurar la transparencia y la trazabilidad de los fondos.