Martina Klein se disculpa con la reina Doña Letizia: "Si fui yo, lo siento muchísimo"

Para cerrar la temporada, el Late Xou con Marc Giró recibió a cuatro de las supermodelos españolas que coparon las portadas de las revistas de los 90: Judit Mascó, Verónica Blume, Laura Sánchez y Martina Klein. El motivo que las sentó en los sillones del plató de Giró fue hablar sobre un reportaje de HOLA! que homenajeaba sus carreras (en el que también participó Ariadne Artiles, gran ausente de la velada) pero que tardó en publicarse porque la actualidad del corazón del momento era mucho más jugosa que la reunión de las icónicas maniquíes. Una excusa que Giró, exeditor y experto en moda, no desaprovechó para hacer pesquisas sobre las aventuras y desventuras de sus invitadas. Especialmente, hubo una anécdota que se ganó las risas del público: la de un aparatoso percance que involucró a Doña Letizia con Martina Klein.

No era la primera vez que Klein se sentaba el sillón de los invitados de Late Xou, ya lo hizo anteriormente para presentar el programa sobre sostenibilidad que conducía la modelo, Planeta R, en la primera temporada en catalán del exitoso late night de Marc Giró.