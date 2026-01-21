Martina Klein se disculpa con la reina Doña Letizia: "Si fui yo, lo siento muchísimo"
- El infalible truco de María del Monte para detectar una apendicitis
- Recupera todos los contenidos completos de Late Xou con Marc Giró en RTVE Play
Para cerrar la temporada, el Late Xou con Marc Giró recibió a cuatro de las supermodelos españolas que coparon las portadas de las revistas de los 90: Judit Mascó, Verónica Blume, Laura Sánchez y Martina Klein. El motivo que las sentó en los sillones del plató de Giró fue hablar sobre un reportaje de HOLA! que homenajeaba sus carreras (en el que también participó Ariadne Artiles, gran ausente de la velada) pero que tardó en publicarse porque la actualidad del corazón del momento era mucho más jugosa que la reunión de las icónicas maniquíes. Una excusa que Giró, exeditor y experto en moda, no desaprovechó para hacer pesquisas sobre las aventuras y desventuras de sus invitadas. Especialmente, hubo una anécdota que se ganó las risas del público: la de un aparatoso percance que involucró a Doña Letizia con Martina Klein.
No era la primera vez que Klein se sentaba el sillón de los invitados de Late Xou, ya lo hizo anteriormente para presentar el programa sobre sostenibilidad que conducía la modelo, Planeta R, en la primera temporada en catalán del exitoso late night de Marc Giró.
Las disculpas de Klein a Doña Letizia
Las invitadas recordaron el día en el que Laura Ponte contrajo matrimonio con Beltrán Gómez-Acebo, hijo de la infanta Pilar y primo-hermano de Felipe VI. Klein, que por aquel entonces estaba embarazada de cinco meses de su primogénito Pablo, pisó a Doña Letizia. "En momento dado, esperando a que Laura se arreglase el vestido, pisé a la reina. Le hice así, con el tacón y un tacón de una mujer embarazada de cinco meses", contaba explicando gestualmente cómo se produjo el percance. "Claramente, le hice daño, aunque ella fue muy maja conmigo para quitarle hierro al asunto", añadió.
Meses más tarde, al ver a la Reina caminando con dificultad a consecuencia del neuroma de Morton que padece en el pie izquierdo, la modelo se sintió responsable de la situación de Doña Letizia. Una preocupación que persiste a día hoy y, por ello, aprovechó la ocasión que la brindaron las cámaras para pedirle perdón públicamente: "Reina Letizia, si fui yo lo siento muchísimo, de corazón". Giró, con el afilado sentido del humor que le caracteriza, le replicó que había tenido mucha suerte de estar en el siglo XXI, "porque esto antes era mazmorra y decapitación total".
Late Xou está producido por RTVE en colaboración con Minuto de Barras. Un formato que bebe de la clásica fórmula del late show norteamericano, con un profundo compromiso con la perspectiva de género, el feminismo, el antirracismo y la defensa de los derechos LGTBIQ+.