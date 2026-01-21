El infalible truco de María del Monte para detectar si tienes apendicitis
La indiscutible reina de las sevillanas, la cantante María del Monte, acudió al encuentro de Marc Giró en el Late Xou para descubriros un montón de anécdotas personales inéditas. Como cuál ha sido su profesión frustrada o cuáles han sido algunas de las profecías e intuiciones que ha sentido que han terminado por cumplirse.
A pesar de su reticencia ante el baile, del Monte no se libró de tener que hacerlo en el ascensor con el que comienza el programa. Dentro de él pudimos verla bailando con Marc Giró a ritmo de los Requiebros, autores de la sevillana "Mírala cara a cara", que hicieron un cameo interpretándola en directo.
Su profesión antes de ser cantante
Preguntada por su etapa como estudiante de medicina, del Monte afirmó que "era la profesión con la que yo soñaba y más que yo, mi madre, porque mi abuelo era médico y en mi familia había otros cuantos. Lo que pasa es que un día el destino cruzó los astros y me vi encima de un escenario". Fue entonces cuando decidió abandonar la medicina por el cante. No obstante, en el entorno cercano de la artista andaluza es muy recurrente que acudan a ella para pedirle un diagnóstico médico temprano. Hasta el punto de que se la conoce con el cariñoso apelativo de la Doctora Quinn (la médica que encarnaba la actriz Jane Seymour) y al que la cantante respondió con un chiste: "Porque siempre que les digo lo que tienen me responden, ¿Quinn dices?".
Giró puso a prueba los conocimientos médicos de María del Monte enumerándole una serie de síntomas que la cantante tenía que identificar como enfermedades. Ante los síntomas de náuseas, vómitos, pérdida del apetito y dolor abdominal muy agudo, la cantante preguntó a Marc Giró cómo de agudo se trataba ese dolor para concluir que, si lo era, se trataba de una apendicitis, pero tenía un sistema mejor para poder identificarla.
El infalible truco de María del Monte para detectar una apendicitis
Del Monte tumbó al presentador en el sofá de los invitados de Late Xou para enseñarle cuándo tenemos que ir urgencias si sospechamos que alguien padece una apendicitis. Momento que Giró aprovechó para contarle a la cantante que él la sufrió: "Yo pensaba que tenía resaca, pero estaba pedo y tenía una apendicitis como un camión".
El método de María del Monte consiste en aplicar presión sobre la zona en la que está ubicado el apéndice, si al levantar las manos rápidamente la persona aquejada siente muchísimo dolor, entonces hay que a acudir urgentemente al hospital. Otro método que le practicó a Giró fue levantarle la pierna 90º; si al hacerlo, el dolor es insoportable, también se tiene que buscar ayuda médica inmediatamente. Con este sistema, la cantante diagnóstico la enfermedad de su esposa Inmaculada con la que se casó en 2022 tras una relación de más de 20 años.
