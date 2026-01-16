Jedet se sincera con Andrea Compton en la Ãºltima etapa de 'Hasta el fin del mundo': "Este aÃ±o ha sido una mierda"

La final de Hasta el fin del mundo nos ha dejado momentos de gran carga emocional tras dos meses de recorrido por el continente sudamericano. Una de las parejas que más intensamente ha vivido la experiencia ha sido la formada por Jedet y Andrea Compton, cuya relación, marcada por las diferencias y algunos momentos de tensión, ha salido reforzada.

Tras su paso por el programa, ambas han reconocido que no son iguales y que el viaje ha puesto a prueba su amistad. Según contó Andrea Compton en Exceso de equipaje, antes de comenzar la aventura, Jedet le confesó uno de sus mayores temores: que la experiencia acabara pasando factura a su vínculo. Sin embargo, esa dualidad, visible a lo largo del programa, ha resistido hasta el final y se ha reafirmado en el último episodio, cuando, con los nervios a flor de piel, Jedet ha revivido algunos de sus miedos más profundos en uno de los momentos más emotivos de toda la aventura.

Un encuentro inesperado en Trevelin

En Trevelin (Argentina), a casi 1.900 kilómetros del punto final, Jedet y Andrea han parado a comer en un restaurante. Al acercarse con las cartas, la camarera se ha detenido al reconocer a la artista."Discúlpame, ¿eres Jedet?", le ha preguntado antes de romper a llorar y fundirse con ella en un abrazo. "Te conozco desde que lo he pasado con mis niñas", le ha dicho, visiblemente emocionada. La camarera, Daiana, ha insistido entre lágrimas en que todo era real, mientras Jedet, afectada por la situación, ha intentado consolarla cogiéndole las manos. "No sé qué decirte, me da mucha pena verte llorar", le ha confesado.

Como recuerdo de ese encuentro, Jedet le ha regalado una estampita de la Virgen de Fátima que llevaba consigo para la suerte. "La llevo para que me proteja y quiero que la tengas tú", le ha explicado. Antes de regresar a la mesa, ambas se han hecho una fotografía para inmortalizar el momento. "Si no, en mi familia no me van a creer", ha bromeado Daiana. Ya sentadas de nuevo, Jedet no ha podido contener la emoción y ha roto a llorar. "Es como que toda mi vida he sentido que nadie me quería y cuando me pasan estas cosas no entiendo por qué", le ha confesado a Andrea. "A veces siento que son ángeles que aparecen para recordarme que hay amor en mi vida", ha añadido.

06.56 min Hasta el fin del mundo - Jedet: lágrimas y desahogo con una seguidora