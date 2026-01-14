Cosmética, mucho más que estética

El pasado 10 de enero se cumplió el primer aniversario del fallecimiento de Paquita Ors, la farmacéutica que revolucionó el sector de la cosmética en España, y que contribuyó como nadie a poner en marcha el concepto del cuidado diario de la piel, con cremas y cosméticos basados en los principios activos de las plantas. La fundadora de la compañía 'Cosméticos Paquita Ors' fue una mujer muy avanzada a su tiempo, no solo en lo profesional, también en lo personal, a la hora de abanderar causas como la educación sexual femenina o la defensa de la mujer frente al maltrato.

Paquita Ors analizando la piel de uno de sus clientes

La evolución de los productos cosméticos se extiende desde la Antigüedad hasta nuestros días. En cada etapa de la historia, han reflejado los cambios en la cultura, la sociedad y las normas de belleza, pero fue en el siglo XX cuando la ciencia y la tecnología se incorporaron significativamente a los procesos cosméticos, impulsando una verdadera transformación y el inicio de la industria cosmética, tal y como la conocemos en la actualidad. De todo ello hablamos con dos grandes expertos del mundo de la cosmética: Mari Paz Pellús, farmacéutica, consultora estratégica y asesora reguladora en cosmética; y Héctor Núñez, farmacéutico y divulgador en redes sociales, conocido como 'cosmetocrítico'.

La 'Costa del Sol' vivió su boom de expansión y afluencia turística a partir de los años 60 5

El mismo año en el que nació Paquita Ors, 1928, se produjo un importante hito para la medicina, el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming, que tantas y tantas vidas ha salvado, como nos cuenta Mara Peterssen.

En la segunda hora de programa, Patricia Costa se detiene en la figura del empresario hostelero Rodolfo Lussnigg, que fue quien acuñó la denominación de 'Costa del Sol'. Nos adentramos en el mundo de la interpretación de la mano de Pastora Vega, para recordar el estreno de 'Steamboat Willie’, el primer corto de animación donde el sonido y la música estaban sincronizados durante toda la película. David Zurdo nos cuenta la historia del crimen real que inspiró a Federico García Lorca para escribir 'Bodas de Sangre'. Y con JPelirrojo recordamos la famosa sátira musical alemana 'La ópera de los tres centavos'.

