'ARIA, locos por la ópera' corona a su ganadora en una final marcada por la excelencia y la identidad del jurado secreto

La gran final de ARIA, locos por la ópera se vivió como una auténtica celebración de la lírica en prime time. La gala arrancó con una versión coral y lírica de "Viva la vida" de Coldplay, interpretada por los finalistas del programa, que pusieron al público en pie.

03.08 min Los finalistas de 'ARIA, locos por la ópera' interpretan "Viva la vida" de Coldplay

A continuación, Ruth Lorenzo dio la bienvenida al público, a la Franz Schubert Filharmonia, al jurado profesional y recordó la presencia del jurado secreto, cuya identidad se desvelaría esa misma noche. Juanjo Bona, por su parte, asumió una misión especial: mostrar todo lo que sucede tras las cámaras, con la ayuda de los concursantes.

Las interpretaciones individuales Carmen se enfrentó a Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, de La flauta mágica de Mozart, una de las arias más exigentes del repertorio. El jurado destacó su valentía y su capacidad para sostener el dramatismo extremo que requiere el personaje. 03.41 min Carmen interpreta "Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen" de La flauta mágica Guillem interpretó Votre toast, je peux vous le rendre (Canción del Toreador), de Carmen de Bizet, y fue felicitado por la evolución mostrada a lo largo del concurso, por sus destacadas habilidades interpretativas y por atreverse a salir de su zona de confort. 03.47 min Guillem interpreta "Votre toast, je peux vous le rendre" de Carmen Klaudya abordó Casta Diva, de Norma de Bellini, una de las grandes cumbres del bel canto romántico. El jurado subrayó su compromiso y su capacidad de superación, especialmente al ofrecer una gran actuación pese a no encontrarse en plenitud vocal. 03.53 min Klaudya interpreta "Casta Diva", de la ópera Norma de Bellini Marina brilló con Mein Herr Marquis (Canción de la risa de Adele), de El murciélago de Strauss. Su seguridad escénica, un sonido luminoso y una afinación cristalina le valieron el reconocimiento del jurado, que señaló que había sido su mejor noche. 03.51 min Marina interpretó "Mein Herr Marquis" de El murciélago Merlyn, por su parte, interpretó Stride la vampa, de Il trovatore de Verdi, en una actuación que fue leída como un renacer artístico tras su tropiezo en la primera gala. El jurado la animó a confiar más en todo su potencial y a dejar atrás los miedos. 03.49 min Merlyn interpreta "Stride la vampa", de Il trovatore de Verdi Aseel interpretó Sempre libera, de La traviata de Giuseppe Verdi, una aria icónica que encarna la exaltación de la libertad. El jurado destacó su gran capacidad de escucha y diálogo con la orquesta , así como la solidez y sensibilidad de su interpretación. 04.18 min Aseel interpretó "Sempre libera", de La Traviata de Verdi

Una visita de altura Tras las actuaciones, el programa recibió la visita de dos figuras destacadas del sector: Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu, y de la soprano Serena Sáenz, una de las voces jóvenes más prometedoras del panorama lírico actual. Ambos subrayaron la importancia de tender puentes entre la tradición operística y los lenguajes contemporáneos, defendiendo la televisión como una herramienta clave para la divulgación cultural. En este sentido, celebraron el papel del programa como escaparate para nuevos talentos y como espacio desde el que reivindicar la vigencia y la capacidad de emoción de la ópera en el siglo XXI. La final de 'ARIA, locos por la ópera recibió la visita de Valentí Oviedo y Serena Sáenz Jose Irun José Irún