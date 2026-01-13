'ARIA, locos por la ópera' corona a su ganadora en una final marcada por la excelencia y la identidad del jurado secreto

'ARIA, locos por la ópera' corona a su ganadora en una final marcada por la excelencia y la identidad del jurado secreto
- La gran final del talent show lírico reunió a los seis concursantes en una gala cargada de emoción y las valoraciones definitivas.
- Klaudya se proclamó ganadora tras una noche histórica en la que se desveló la identidad del jurado secreto
La gran final de ARIA, locos por la ópera se vivió como una auténtica celebración de la lírica en prime time. La gala arrancó con una versión coral y lírica de "Viva la vida" de Coldplay, interpretada por los finalistas del programa, que pusieron al público en pie.
A continuación, Ruth Lorenzo dio la bienvenida al público, a la Franz Schubert Filharmonia, al jurado profesional y recordó la presencia del jurado secreto, cuya identidad se desvelaría esa misma noche. Juanjo Bona, por su parte, asumió una misión especial: mostrar todo lo que sucede tras las cámaras, con la ayuda de los concursantes.
Las interpretaciones individuales
Carmen se enfrentó a Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, de La flauta mágica de Mozart, una de las arias más exigentes del repertorio. El jurado destacó su valentía y su capacidad para sostener el dramatismo extremo que requiere el personaje.
Guillem interpretó Votre toast, je peux vous le rendre (Canción del Toreador), de Carmen de Bizet, y fue felicitado por la evolución mostrada a lo largo del concurso, por sus destacadas habilidades interpretativas y por atreverse a salir de su zona de confort.
Klaudya abordó Casta Diva, de Norma de Bellini, una de las grandes cumbres del bel canto romántico. El jurado subrayó su compromiso y su capacidad de superación, especialmente al ofrecer una gran actuación pese a no encontrarse en plenitud vocal.
Marina brilló con Mein Herr Marquis (Canción de la risa de Adele), de El murciélago de Strauss. Su seguridad escénica, un sonido luminoso y una afinación cristalina le valieron el reconocimiento del jurado, que señaló que había sido su mejor noche.
Merlyn, por su parte, interpretó Stride la vampa, de Il trovatore de Verdi, en una actuación que fue leída como un renacer artístico tras su tropiezo en la primera gala. El jurado la animó a confiar más en todo su potencial y a dejar atrás los miedos.
Aseel interpretó Sempre libera, de La traviata de Giuseppe Verdi, una aria icónica que encarna la exaltación de la libertad. El jurado destacó su gran capacidad de escucha y diálogo con la orquesta , así como la solidez y sensibilidad de su interpretación.
Una visita de altura
Tras las actuaciones, el programa recibió la visita de dos figuras destacadas del sector: Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu, y de la soprano Serena Sáenz, una de las voces jóvenes más prometedoras del panorama lírico actual.
Ambos subrayaron la importancia de tender puentes entre la tradición operística y los lenguajes contemporáneos, defendiendo la televisión como una herramienta clave para la divulgación cultural. En este sentido, celebraron el papel del programa como escaparate para nuevos talentos y como espacio desde el que reivindicar la vigencia y la capacidad de emoción de la ópera en el siglo XXI.
El tramo final de la gala
En el tramo decisivo de la gala, el jurado profesional eligió a Guillem, Aseel y Klaudya como candidatos a alzarse con la victoria, despidiéndose así Carmen, Marina y Merlyn de la competición. Los tres finalistas afrontaron entonces un último reto: cantar a capela unos segundos de su canción para que el jurado secreto tomara la decisión final.
Justo antes de conocer el veredicto, se resolvió la gran incógnita que ha acompañado al programa desde su estreno: la identidad del jurado secreto. El cuarto miembro del jurado era Javier Camarena, uno de los tenores líricos ligeros más prestigiosos de la actualidad y una figura imprescindible en los principales teatros de ópera del mundo.
Por primera vez, Camarena pisó el plató para anunciar el nombre de la ganadora de esta primera temporada. Finalmente, fue Klaudya quien se alzó con el triunfo final, obteniendo un premio de 15.000 euros y la oportunidad de actuar en el Festival de Música y Danza de Granada, poniendo así el broche de oro a una edición que ha demostrado que la ópera también puede emocionar y conectar con el gran público desde la televisión.