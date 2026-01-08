Paula Vázquez descubre la Patagonia chilena: arte, huasos y un volcán de película en ''Más allá del fin del mundo'

Después de recorrer las extraordinarias tierras argentinas y dejar su huella en Mar del Plata, Paula Vázquez continúa su viaje paralelo a las seis parejas de Hasta el fin del mundo con un nuevo destino que parece salido de un sueño: la Patagonia chilena, más concretamente Puerto Varas, un rincón donde la naturaleza, las tradiciones y la creatividad local se dan la mano en cada esquina.

Mientras los concursantes avanzan por la aventura que les plantea el reality de La 1 y RTVE Play, Paula Vázquez se detiene para descubrir lo que ellos no pueden ver desde la frenética carrera: las historias humanas, los paisajes que quitan el aliento y las culturas que laten bajo cada paisaje. Es la esencia del transmedia más aventurero, Más allá del fin del mundo.

Un volcán que impone respeto y belleza Rodeada por la inmensidad del lago Llanquihue y con el volcán Osorno dominando el horizonte, la presentadora no tarda en suspirar ante lo que define como "una maravilla de la naturaleza". Este coloso de 2.600 metros con su glaciar perpetuo se convierte en el protagonista silente del noveno capítulo de Más allá del fin del mundo donde cada plano respira grandeza y serenidad. "Es como estar dentro de una postal viviente", comenta Paula Vázquez mientras absorbe el paisaje, que alterna recuerdos de Europa con el alma ancestral de la Patagonia chilena.

El arte que nace del corazón de Puerto Varas Pero no todo es paisaje. En el corazón de Puerto Varas, la presentadora descubre un museo muy especial, creado por el artista local Pablo Fierro, quien ha erigido su obra a partir de materiales simples como los bolis Bic y lápices de colores, y de su amor por la arquitectura tradicional de la zona: "Todo empezó como una pasión… y mira lo que se ha convertido", cuenta Fierro al mostrar a Paula piezas que parecen sacadas de la memoria misma del lugar. La presentadora recorre cada rincón del museo: salas llenas de color, objetos con historias familiares y hasta un tobogán que conduce a una inesperada sala de juegos. "Es como entrar en la mente creativa de alguien que ha decidido vivir sus sueños sin pedir permiso", reflexiona Paula, emocionada.

Entre huasos, caballos y mate El viaje continúa más allá de las calles adoquinadas. Paula Vázquez se adentra en el campo chileno junto a una familia huasa, donde el mate es tan esencial como la conversación y los caballos forman parte del día a día. Conocer a estos criadores, y compartir anécdotas sobre el valor de un buen caballo de carrera y la vida rural en la zona, le permite a la presentadora comprender mejor la raíz de las tradiciones locales. "Hay una sencillez en la forma de vivir aquí que contagia", asegura, mientras se deja envolver por la hospitalidad de sus anfitriones y el ritmo pausado de la vida campestre.